Juanjo Lobato: "Estoy en el mejor momento de forma que podía estar"

Juanjo Lobato afronta una de sus temporada más ilusionantes en el equipo Movistar. Luego de un 2014 con grandes sensaciones y buenos resultados, aunque las victorias se 'escondieran' de sus piernas en ocasiones, el gaditano quiere más en 2015. Por ello, ha hecho una intensa pretemporada para intentar estar entre los principales velocistas y poder aspirar a un gran objetivo: el podio de Milán - San Remo.

"Este resultado da confianza"

Pero para empezar, el camino hacia Milán es largo. Hoy, en la People's Choice Classic disputada en Adelaida como anticipo del Tour Down Under, le disputó la victoria a todo un Marcel Kittel que tuvo que emplearse a fondo para batir al español. "Este resultado da confianza y demuestra que hemos hecho bien las cosas en pretemporada", afirma el gaditano en unas declaraciones recogidas en la web del Movistar Team.

Y es que ha podido incluso sorprender a Kittel ya que llegó a ponerse por delante del alemán en los últimos metros: "Me he encontrado bien de fuerzas, con buenas sensaciones, aunque quizás me he visto mal colocado en el momento decisivo. A falta de 500 metros ha habido un bandazo bastante fuerte y me han sacado del rebufo de los corredores del Lotto, a los que había cogido rueda. Entonces he decidido lanzar el sprint desde lejos para ver si podía hacer buen puesto". As´relataba el trebujenero la intensa llegada vivida en la jornada de hoy.

"Estoy muy motivado para hacerlo bien en las primeras tres etapas del TDU"

Además, Lobato no se esconde a la hora de admitir su gran momento de forma. "Creo que estoy en el mejor momento de forma que podía estar. El equipo confía en mí y yo en ellos, y estoy muy motivado para hacerlo bien en las primeras tres etapas", afirmaba. Y es que el inicio del Tour Down Under, que arranca el martes 20 de enero, tiene varias etapas propicias para los velocistas. Aun así, la labor será árdua y es que Lobato tendrá que pugnar con grandes esprínteres como el propio Kittel, Nizzolo, Meersman, Bonifazio, Haussler o Renshaw. Estos serán los hombres que, a priori, se jueguen la victoria en cuatro de las seis etapas de la carrera aussie, pues las otras tienen más dureza previa.

Precisamente Lobato tampoco se esconde a la hora de reconocer que su labor cambiará en esas etapas. "Tocará trabajar para Gorka (Izagirre) y Rubén (Fernández) en las jornadas más duras, pero de momento vamos a pelear en esos sprints iniciales para conseguir buenos resultados".

El pasado año, Lobato consiguió dos victorias de etapa en Valonia y Burgos y estuvo a punto de conseguir grandes logros en carreras importantes como el Tour de Dubai, Almería, Suiza o Austria, donde se quedó a las puertas de conseguir victorias. Además, destacar el magnífico cuarto puesto conseguido en Milán - San Remo en donde intentará subir al podio en 2015.