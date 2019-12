Pedaladas diarias: 22 de enero

La actualidad ciclista no para durante estos días. Conjuntos que van definiendo sus plantillas para las siguientes citas, como el caso del Movistar y la Volta al Algarve, y nuevas citas del calendario que van definiendo sus perfiles para atraer a cuantos más ciclistas mejor. También las retiradas tendrán su protagonismo, como la de Iker Camaño, que dice adiós a la competición después de trece temporadas como profesional. Todo eso y mucho más en nuestras pedaladas de hoy.

José Rujano: "Es probable que corra el Giro"

El ganador de la pasada edición de la Vuelta a Táchira (del 19 al 28 de enero) pretende correr la grande italiana en su próxima edición. Para ello, anuncia que ya está en contacto con algún equipo donde pueda ser uno de los nueve seleccionados. "Siento que el renacer de mi carrera haya llegada", aseguró. Sin duda parece que el venezolano vuelve a estar como en temporadas anteriores.

"Quiero que Venezuela vuelva a la cúspide del ciclismo gracias a mí" “Tengo conversaciones con algunos equipos del exterior y también me he reunido con el Ministerio del Deporte para canalizar mi futuro deportivo. Es muy probable que corra el Giro de Italia 2015. Quiero que Venezuela a través de mi regrese a la cúspide de este deporte y, porque no, llegar a ser competitivo para hombres como Quintana, Froome y Contador, como en algún momento fui", dijo Rujano a los medios de su país. Rujano tuvo en el Giro de 2011 una actuación muy destacada, con victoria en el monte Etna (tras la descalificación de Contador) y en el Großglockner.

Pero el venezolano no se ha jugado su temporada a una carta, Rujano tiene otro calendario si finalmente no puede asistir a la cita italiana: "Si no llegáramos a conseguir contrato para competir en Italia, quisiera estar en Vuelta a México y volver a Colombia para buscar mi segunda corona, y por supuesto hacer parte del calendario venezolano para estar cerca de mi gente". "Con 32 años me siento como de 20, estoy preparado para que mi futuro sea mucho más exitoso que mi pasado", concluía el escalador venezolano

Iker Camaño dice definitivamente adiós

Iker Camaña no vestirá más un maillot de un equipo profesional. El ciclista vasco debutó en 2002 años en el Phonak y su último equipo ha sido este 2014 el NetApp - Endura. "Acabo un poco triste de cómo he puesto punto y final a mi carrera. Desde que me dijeron que no me iban a renovar allá por el Tour, me quitaron todas las carreras que tenía previstas desde el Tour hasta el final de temporada y me hubiese gustado despedirme andando el bici", relató el ciclista de 35 años a las cámaras de EITB. Su última carrera fue el Prudential Ride London Classics, acabando vigésimotercero y siendo el mejor español en ella.

"Los dos años en Endura (años 2010 y 2011) han sido los que más he disfrutado. Y el primer año en Euskaltel (2004) también fue muy bueno. Me quedo con los recuerdos del Tour, como no, con toda aquella marea naranja", aseguró Camaño. Gregario de lujo desde sus inicios, Iker ha trabajado para muchos líderes en sus 13 años de carrera, pero el vasco se queda con Iban Mayo: "Poca gente estaba capacitada para hacer lo que él hacía". Y su carrera preferida fue el Giro, que corrió en 2009 por última vez.

Por último, a Camaño no le gustaría dejar de esta forma el ciclismo: "Dejarlo así, drásticamente y decir 'se acabó', pues no me gustaría".