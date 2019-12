Conclusiones tras el Tour Down Under

Tras la disputa de la primera carrera WorldTour de la temporada, el Tour Down Under, ya se pueden sacar las primeras conclusiones en claro de lo que puede deparar este 2015. La genial victoria de Rohan Dennis, pese a no ser el jefe de filas de BMC, fue uno de los aspectos más destacables de esta carrera. Pero también ha habido buenas noticias para el ciclismo español: el triunfo parcial de Juanjo Lobato, que inicia una temporada muy ilusionante para él, y el buen rendimiento de Rubén Fernández, son las buenas nuevas para la bicicleta nacional.

Además de estos dos asuntos, también destaca la ausencia de victorias de sprinters puros, cuando esta primera carrera del calendario WorldTour solía ser un perfecto campo de pruebas para este tipo de corredores, a excepción del triunfo de Juanjo Lobato, aunque es un velocista más completo. Pese a esto, Australia no se despojó de esta cualidad de ser terreno para probaturas y dos ciclistas que en breves tratarán de batir el récord de la hora, Dennis y Bobridge, completaron sus últimos tests en tierras aussies. Estas son las conclusiones del Tour Down Under desglosadas.

1.- Hay vida aussie más allá de Evans

Cadel Evans, el primer y único ganador del Tour de Francia nacido en Australia, disputó en su tierra su última carrera de primer nivel como profesional. El hueco dejado por Evans será difícil de cubrir, pero candidatos hay para ocupar semejante vacante. Dos de ellos se han dejado ver en el Tour Down Under.

El primero de ellos es Richie Porte. Ya conocido por el mundo del ciclismo, en el Tour Down Under demostró estar preparado para liderar a un equipo del caché del Sky. El de Tasmania fue un jefe de filas sólido y con capacidad de iniciativa. Anhela que esta sea su temporada de eclosión definitiva que le permita, tal vez, aterrizar en otra escuadra y poseer más galones. Su segundo puesto en la general es un buen aval para dicha meta.

El otro es Rohan Dennis. Partía como gregario de lujo de Evans, pero el aprendiz superó al maestro. El joven australiano, considerado por el mundo ciclista en general como un potencial contrarrelojista que podría marcar una época, demostró poder llegar a ser algo más. Su desparpajo en las ascensiones a Paracombe y Willunga Hill, dejando ver su capacidad escaladora y su explosividad, hacen esperar de él algo más que ganar pruebas cronometradas.

2.- ¿Ha dejado Australia de ser el coto de caza de los sprinters?

El Tour Down Under solía ser la primera parada obligatoria del tren de los velocistas. En las antípodas, los sprinters comenzaban a llenar su zurrón de victorias, con etapas llanas, idóneas para ellos. André Greipel, Ben Swift, Mark Renshaw, Matthew Goss… comenzaban en Australia su campaña para hacerlo con buen pie, rascando algún triunfo o, al menos, peleando por ellos.

Este año no ha sido así. El velocista más potente presente en el Tour Down Under, Marcel Kittel, no ha logrado ni siquiera pelear por un triunfo de etapa. El alemán, lejos de los puestos de cabeza, no se ha encontrado con un recorrido favorable a sus condiciones. Solamente la primera etapa podía ser adecuada a sus características, pero una escapada impidió que pudiera ver la victoria de cerca.

Los repechos en la parte final de las etapas y un terreno quebrado han dotado de más emoción a esta carrera, pero ha complicado la vida a los velocistas más puros. Corredores como Daryl Impey o Juanjo Lobato, sprinters más completos, han tenido más chance de victoria en el Tour Down Under, tanto que el gaditano estrenó su palmarés de 2015.

3.- Australia, campo de pruebas para el récord de la hora

La fiebre por el récord de la hora se ha disparado desde que Jens Voigt, allá por septiembre, completase con éxito su tentativa a esta prestigiosa marca. Desde ese momento, multitud de ciclistas han probado suerte o han anunciado que tratarán de asaltarlo en los próximos meses. Dos de ellos han estado en el Tour Down Under, y ambos con un papel destacable.

Rohan Dennis buscará batir el récord de la hora el próximo 8 de febrero. El australiano logró el triunfo en la tercera etapa de la carrera australiana, con final en Paracombe, y finalmente se llevó la victoria en la general. Demostró que su estado de forma es óptimo para poder lograr el objetivo marcado en el velódromo de Grenchen.

Por otro lado, Jack Bobridge tratará de lograr superar la marca de la hora antes, este próximo sábado 31 de enero. El ciclista del UniSA completó un gran Tour Down Under, en el que ganó la primera etapa de la prueba. Además, esta gesta, consumando la escapada, le permitió ser líder de la carrera durante dos jornadas.

4.- El relevo del ciclismo español comienza a dejarse ver

Los debates acerca de si hay relevo generacional a la actual hornada de corredores españoles que están dominando el ciclismo actual son generalizados. El listón puesto por los Contador, Valverde, Purito o Samuel Sánchez es muy alto, y la herencia que recibirán los jóvenes ciclistas será difícil de asumir.

Pese a todo, una de las grandes esperanzas del ciclismo español ha demostrado que puede rendir bien ante estrellas de la bicicleta en una carrera WorldTour. Ese es Rubén Fernández, ganador del Tour del Porvenir en 2013 y que tiene esta temporada en Movistar su gran oportunidad.

El murciano estuvo en la pomada en las dos etapas que acababan en alto, especialmente en la jornada reina, la que finalizó en Willunga Hill, donde finalizó tercero por detrás de Porte y Dennis. Rubén Fernández fue quinto clasificado en la clasificación y este puede ser el primer paso de una campaña que suponga su definitiva eclosión.