PREVIA | Omloop Het Nieuwsblad 2015: primavera y adoquines vienen de la mano

Mismo inicio ada año, pero no por ello menos espectacular. La renombrada Omloop Het Volk por uno de los periódicos más importantes del país belga, el "Het Nieuwsblad", ha dado nombre a esta nueva carrera que mantiene su esencia, su olor, y su espectáculo, que siempre sirve para abrir boca de cara a las próximas citas del calendario. La prueba belga, siempre esperada, incluirá en esta edición como siempre cotas adoquinadas como la del Muur Kapelmuur, el Taainenberg, uno de los lugares de ataque preferidos y más conocidos de Tom Boonen, o el Molenberg. Y por si no fuese poco para los ciclistas, la prueba también incluirá tramos llanos de pavé como el Ruiterstraat o el Paddestrat.

Ernest Sterckx, Joseph Bruyère y Peter Van Petegem han sido los únicos en lograr tres triunfos en esta prueba. Y están por delante de clasicómanos como Eddy Merckx, Roger de Vlaeminck, Freddy Maertens o Johan Muuseuw, que dejaron su marca en dos. La única victoria española viene de manos de, como no podía se de otra forma, Juan Antonio Flecha en 2010.

Edición 2014: Van Avermaet siguió sin rematar

La lluvia y los tramos de pavé hicieron mella en las fuerzas de loc corredores, con una carrera más selectiva en la parte final, donde no todos tienen las piernas necesarias para ganar. Y tras casi cinco horas contra los elementos, Ian Stannard y Greg Van Avermaet fueron los dos que se jugaron el sprint en la ciudad belga, a 200 metros del final. Y hubo sorpresa. Pese a que el belga ganaría en el 95% de los casos a su rival en una llegada masiva, hace un año fue el británico quien se llevó la palma. Eso sí, tras la Omloop no se le volvió a ver al ciclista de Sky dando guerra en los adoquines. Aquella prueba fue su único éxito del año.

Las cotas seleccionarán, el pavé decidirá

No es como el Tour de Flandes o la París Roubaix, que solo incluyen cotas y tramos adoquinados respectivamente. La Omloop mezcla ambas dificultades para decidir al primer importante ganador de la primavera. La prueba de esta edición, siempre alrededor de los 200 kilómetros, empezará y acabará en Gante, y visitará en total once cotas adoquinadas en el corto espacio de cien kilómetros y de diez tramos de pavé.

Cotas tan conocidas como el Muur Kappelmuur, habitual juez de carrera en las pasadas ediciones de De Ronde, el Kruisberg, el Taainenberg (800 metros al 7'1%), el lugar preferido de Tom Boonen para dinamitar esta carrera (carrera que por cierto, nunca ha ganado) o el Molenberg (460 metros al 7'3%), última de las ascensiones de este telón primaveral. Pero la emoción no acaba ahí, porque tras la última de las cotas llegan los últimos tramos de adoquines, que acabarán de cerrar el grupo de ciclistas que pueda jugarse la prueba en Gante.

El Paddestraat, el Lippenhovestraat y Lange Munte serán los últimos tramos adoquinados que separen a los ciclistas de los finales veinte kilómetros. Si no se ha decidido aún la carrera, estos tres tramos lo harán. Las previsiones no son malas pero tampoco son benévolas con los ciclistas. Frío y tiempo nublado se espera ese día e incluso una ligera lluvia en la parte final de la prueba. Un plus para ver una carrera aún más dura y peleada, como si no lo fuera ya de por sí.

Uno entre 200

La participación de esta clásica no incluye a nombres tan peligrosos para la resolución de la misma que los de Fabian Cancellara o John Degenkolb. En cambio, tendrá muchos otros para la lucha del sucesor de Ian Stannard (Sky), ganador el año pasado. Entre estos se incluyen los de Tom Boonen y Niki Tersptra, Alexander Kristoff, Arnaud Démare, Sep Vanmarcke o Greg Van Avermaet, segundo en la edición del año pasado. Una de las carreras más impredecibles de la temporada tiene a muchos nombres buscando la sorpresa.

Tras Dubái, Catar y Omán toca ponerse ropa de abrigo para afrontar el recorrido. Se esperan máximas de siete grados, pero no lluvia, como en la edición del año pasado. Pero no se trata en esta clásica de luchar contra el mal tiempo, casi siempre presente aquí; se trata de negociar con los tramos, las cotas, los rivales, los pinchazos, los problemas mecánicos... El vencedor de la pasada edición, Ian Stannard (Sky) tendrá la difícil tarea de defenderlo, en una prueba donde la última vez que se repitió victoria fue en 1997 y 1998, ambas de Peter Van Petegem. No será la única baza de los británicos, porque Bradley Wiggins también estará por ahí. Su noveno puesto en Roubaix el año pasado puede no haber sido casualidad y en esta Omloop los aficionados saldrán de dudas.

Y es que defender victoria cuando se tienen a ciclistas como Tom Boonen o Niki Tersptra (Etixx-Quick Step) es muy complicado. Los belgas buscarán otro año monopolizar los adoquines flamencos, y para ello traen a Gante un equipo formado, además, por: Guillaume Van Keirsbulck, Stijn Vandenbergh y Zdenek Stybar. Tres ciclistas perfectamente capaces de dar un giro a la carrera y de saber aprovechar la más que probable superioridad numérica del conjunto en los kilómetros finales.

BMC también es un equipo a tener en cuenta cuando se acercan este tipo de pruebas. Con Greg Van Avermaet como líder único, y con la espina de la pasada edición, el conjunto norteamericano pretende ser uno de los mejores equipos de la prueba. Con Marcus Burghard, Jean-Pierre Drucker y Philippe Gilbert como segundas espadas, el equipo dirigido por Jim Ochowicz puede darle un plus a la prueba. En una situación similar se encuentra LottoNL - Jumbo. Con Sep Vanmarcke como líder único y el apoyo de Tom Van Asbroeck, Maarten Tjallingii y Tom Leezer como apoyo, los holandeses pueden otro de los equipos protagonistas de la prueba.

Los sprinters también tienen su oportunidad en esta prueba. Pocas llegadas masivas se han visto por la victoria, ya sea en un pelotón o en grupos pequeños. Si esa posibilidad se da, Arnaud Démare (FDJ) y Alexander Kristoff (Katusha) se convierten en claros aspirantes al triunfo. William Bonnet por parte del primero y Marco Haller para Kristoff pueden ser sus escuderos en los últimos kilómetros (si la carrera aún no se ha roto). Pero con cuatro victorias este año en las pruebas asiáticas, el que de verdad asusta es el noruego.

MTN - Qhubeka también será un equipo a tener en cuenta. Sin tener a ningún gran favorito entre sus filas, Edvald Boasson Hagen parece ser su ciclista más peligroso en una situación de carrera normal. Si se llega a un sprint en las calles de Gante, Gerald Ciolek o incluso Tyler Farrar son opciones al triunfo del equipo africano. Y cuando se habla de clásicas belgas, no se puede olvidar u obviar a equipos como Topsport o Wanty. Edward Theuns, líder del Europe Tour hasta el momento, o Jelle Wallays, ganador de la pasada París-Tours, del primero y Bjorn Leukemans del segundo también lucharán por estar ahí delante cuando la carrera se vuelva seria.