Una de cal y otra de arena para los reyes del pavé

Si hay algo indiscutible para Etixx-Quick Step es su apuesta por las Clásicas. Un equipo de tradición primaveral, como buen combinado belga, que siempre puja todo a las Clásicas. Da igual que sean o no de la máxima categoría. Para ellos, todas son especiales. Tanto las que se deciden al sprint como las que se deciden en cortes pequeños...la apuesta es clara, por tradición, por nivel y por corredores.

Se ha demostrado en este primer fin de semana de Clásicas que Etixx quiere llevar la voz cantante sobre pavé. Las piedras es el hábitat natural de los Boonen, Terpstra, Vandenbergh, Stybar, Keisse o Van Keirsbulck y Lefevre es muy consciente de ello. Para un director que ha tenido entre sus filas a clasicómanos de la talla de Johan Museeuw, Tom Boonen o Nick Nuyens la primavera es una época especial y el belga quiere que su equipo domine desde el inicio.

Boonen, Terpstra, Stybar, Vandenbergh...las opciones en Omloop

Es por ello que en la Omloop Het Nieuwsblad, Etixx-Quick Step salió con todo. Los Etixx corren al ataque, y más contando con un ciclista de la talla y la ofensividad de Tom Boonen. Tommeke no se lo piensa dos veces a la hora de demarrar en los muros adoquinados. Lefevre sabe que los años no pasan tan rápido para su clasicómano estrella cuando corre sobre adoquín y es su punta de lanza en la ofensiva.

Boonen hizo la primera selección en el Taaienberg, fiel a su cita con este mítico muro y veinte kilómetros más adelante, la táctica de Etixx llevó a Stijn Vandenbergh a imponer un fuerte ritmo en los dos kilómetros de tramo adoquinado de Haaghoek. Ahí sí que llegó el verdadero movimiento de Etixx. Sabedores de su poderío, con un equipo en el que prácticamente cualquiera podía ganar en la meta de Gante, colocaron a sus tres hombres más fuertes en cabeza, con dos invitados peligrosos como Ian Stannard (Team Sky) y Sep Vanmarcke (LottoNL-Jumbo). El belga pinchó en el peor momento y se vio relegado a un segundo grupo.

Boonen y Vandenbergh esbozan un marco idícilo

Lefevre sobre Stannard: "Un ciclista de su nivel no puede quedarse 40 km a rueda"

El paraje era perfecto para los hombres de Lefevre. Boonen, Terpstra y Vandenbergh en el grupo de cabeza con el único problema de Stannard, que se mantuvo a cómodo a rueda de los Etixx mientras pudo. “Fue una decisión inteligente por su parte, cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo”, reconocía Terpstra al término de la competencia mientras su director, Patrick Lefevre, criticaba en los micrófonos de Sporza que “un ciclista de su nivel (Stannard) no puede quedarse 40 kilómetros a rueda”.

Por detrás, metieron a Zdenek Stybar, trabajando como stopper durante todo el fin de semana, actuaba como infiltrado en el corte perseguidor junto a Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) y Sep Vanmarcke. La estrategia había salido a pedir de boca y un terreno por delante donde los Etixx se sienten como peces en el océano. Una vez resuelto, por renta de tiempo, el problema trasero donde Stybar se filtró para crear discordia entre Van Avermaet y Vanmarcke, solo restaba pensar en lo de delante. Lefevre se frotaba las manos.

Stannard neutraliza a Boonen: "No esperaba que cerrase mi ataque"

Vandenbergh se desgastó a favor de Boonen y Terpstra que jugaban las bazas clave. Tommeke atacó a menos de cinco kilómetros de la meta pero no consiguió marcharse. Era su alternativa y no logró irse por la resistencia de Stannard, que aguantó como un gran campeón tirando entre los rivales. “No esperaba que Stannard cerrarse mi ataque”, comentó Boonen al término de la contienda. El contraataque fue lanzado por Terpstra pero no llegó a buen puerto. “Cuando Niki atacó, Stijn saltó sobre su rueda. No se había dado cuenta de que se trataba de un ataque”, comentó Lefevre a micrófonos de Sporza.

La astucia de Stannard

Una vez neutralizado el belga, la baza de Etixx era remachar al sprint, con Terpstra o el propio Boonen, probablemente el más rápido del grupo. Pero eso lo sabía el británico que lanzó un ataque con la intención de eliminar al belga. Y efectivamente lo consiguió. Había roto la estrategia de Etixx que se quedaba ahora en las únicas manos de Terpstra, más lento, a priori, que Stannard. El ciclista de Sky tiró con todo hasta los últimos metros en donde tiró de astucia y acabó remachando al neerlandés luego de haberle dejado la responsabilidad del sprint final. “Niki comenzó el sprint en la parte delantera, cosa que nunca debería haber hecho”, reconocía Lefevre tras la llegada.

“Hoy hemos cometido un error”, reconocía Boonen al acabar la carrera. Efectivamente, habían cometido un grave error; o más bien un compendio de errores que habían echado al traste sus opciones.. La estrategia no fue buena y un solo hombre burló la guardia de Etixx y a uno de los ciclistas más astutos del pelotón internacional, como el propio Boonen. “Stannard tuvo la estrategia de ahorrar fuerzas a nuestra rueda”, comentó. Ahorrar fuerzas y remachar con una estratagema perfecta en los últimos cinco kilómetros. Fue consciente de sus bazas, de la superioridad de Boonen en el sprint, y se aprovechó del fallo de Etixx en ese sentido. ¿Qué hubiera ocurrido si Boonen se hubiera guardado para el final? Puede que Tommeke, que perdió muchas fuerzas en su ataque a cinco de meta, hubiera llegado con más opciones en la llegada rápida con el británico pero es algo que nunca sabremos.

El veterano clasicómano no tenía reparos en admitir su error: “Hay una línea muy fina entre una gran carrera y un error costos y, por degracia, tomamos el riesgo de no esperar al sprint y no funcionó. Eso es el ciclismo”. En esa misma línea, Terpstra también reconocía el fallo: “Tal vez hubiera sido mejor esperar al sprint con Tom y no atacar”.

Lefevre: "En 90 minutos fuimos el mejor equipo pero él consiguió un gol en el último minuto"

Patrick Lefevre analizaba metafóricamente la carrera: “Es como en el fútbol: en 90 minutos fuimos el mejor equipo en el campo, pero él consiguió un gol en el último minuto”. “Si alguien como Stannard puede ir a rueda 40 kilómetros, sabes que esto puede suceder”, admitía el mánager de Etixx. En el equipo no se rendían, el discurso era crítico con su error pero con ganas de regresar a la competición para conseguir la primera victoria de la primavera. “Somos Etixx-Quick Step, siempre tenemos que ganar pero también puede salir mal. Sin embargo, yo prefiero hacer una carrera así que la de los equipos que no estuvieron en la lucha”, zanjó el manager del equipo ensalzando la valentía y la pelea de los suyos y criticando el carácter más conservador de otros conjuntos.

Redención en Kurne

Pero como se dice en el mundo de la competición, de las caídas hay que levantarse lo antes posible y en el ciclismo, con prácticamente una carrera cada día, los éxitos pueden llegar en cualquier momento.

Al día siguiente, en la salida de la Kurne-Bruselas-Kurne, Lefevre presentaba una nueva alternativa. Mark Cavendish iba a ser una de las bazas para la carrera, en caso de que la resolución fuera al sprint. Boonen y Stybar tendrían sus opciones en un grupo no tan masivo.

El doble plan de Etixx

La escapada tardó en formarse pero en cuanto lo hizo fueron los Etixx los encargados de liderar la persecución. Iljo Keisse fue el principal valedor por parte belga en el ritmo de control y caza. Una vez neutralizado el corte delantero, Etixx probó la primera de sus bazas. Boonen rompió el grupo hasta en dos ocasiones, la primera en Oude Kwaremont, con la intención de reducir el pelotón, cosa que aumentaría sus propias opciones y las de Stybar en la llegada. Finalmente, y a pesar de agitar el árbol, Sky y Katusha trabajaron para unir los grupos y todo quedó preparado para una llegada masiva.

Lefevre: "Sabíamos lo que teníamos que hacer y habíamos llevado un escenario alternativo"

En Etixx no tenían ningún problema en aceptar esta resolución pues cuentan con uno de los mejores velocistas del mundo. “Teníamos dos tácticas. En la zona montañosa queríamos hacer la carrera dura y lo hicimos. Pero teníamos cinco ciclistas delante y fue demasiado para los otros equipos”, comentó Lefevre a micrófonos de Sporza. La opción B estaba en marcha. Eso sí, dejaron la responsabilidad en manos de Katusha, sabedores de que la única baza rusa era Kristoff. Etixx esperó en la retaguardia con Stybar protegiendo a Cav. No se pusieron nerviosos ni cuando atacó Gilbert ni cuando Katusha puso en marcha su treno. En la llegada Stybar llevó bien colocado a Cavendish que, con su inteligencia habitual, remachó ante el ímpetu de Kristoff que lanzó la llegada, quizás, demasiado pronto.

Perfecto 'plan B'

Estrategia perfecta. Habían jugado sus dos bazas: Boonen y Cavendish. Si la primera no sale, pues aparece la segunda para salvar el fin de semana. “Habíamos hablado ayer. Sabíamos lo que teníamos que hacer y habíamos llevado un escenario alternativo”, reconocía el director del equipo.

Cavendish: "Esto demuestra la fuerza de Etixx-Quick Step"

Al finalizar la etapa, el propio Cavendish reconocía la alegría en el equipo: “Sobre todo después del desafortunado resultado de ayer, era necesario conseguir una victoria hoy en este primer fin de semana de clásicas”. “Somos uno de los equipos más fuertes y esto demuestra la fuerza de Etixx-Quick Step. Ayer no ganaron pero el despliegue de fuerza fue increíble”, sentenciaba el británico encantado con un equipo que le puede llevar a triunfa en Milán-San Remo, su gran objetivo de esta primera parte del año.

Por tanto, cara y cruz para un equipo potente, para, probablemente, el mejor equipo sobre pavé. Los Etixx se mueven como pez en el agua sobre las piedras, capaces de hacer florituras con un ciclismo espectacular, ofensivo y táctico. La táctica no les funcionó el sábado pero el domingo lo enmendaron con una gran victoria. Y lo más importante: el ciclismo de antaño regresa cada vez que Etixx toma parte en una carrera adoquinada. Ese ciclismo sin miramientos, sin guardar nada, ese ciclismo que tanto gusta al aficionado más fiel. Aún quedan dos meses de espectáculo primaveral…y Etixx tendrá muchísimo que decir.