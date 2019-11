Nairo Quintana: "No había nadie que demostrase especial fuerza como para poder seguirme"

Nairo Quintana se exhibió en la jornada de ayer en la llegada al Monte Terminillo. Una ascensión muy constante a lo largo de sus casi veinte kilómetros de longitud. Pero lo más complicado no fue ascender hasta llegar a la cima, sino hacerlo bajo unas condiciones casi inhumanas con un frío polar (bajo cero) y mucha nieve. El colombiano se mostró crítico con la organización al permitir que se corriera bajo esas condiciones. “Cuando hay mucho calor, cuando hay mucho frío, incluso cuando hay algunos circuitos en los que se pone en riesgo la vida de los corredores. Al final somos personas”, admitía el ciclista de Movistar. “Invito a los organizadores a que se pongan la mano en el corazón y que piensen en los corredores algunas veces”, afirmaba de forma crítica.

Quintana, muy contento al final de la etapa de ayer, admitía que se ha visto fuerte. “A falta de cinco kilómetros, me sentía bien; he mirado hacia atrás y he visto que no había nadie que demostrase especial fuerza como para poder seguirme”, reconocía el corredor cafetero. En ese momento saltó para marcharse en solitario, luego de dos demarrajes de potencia y de autoridad hasta llegar en solitario a la cima. “Lograr la primera victoria del año y hacerlo de esta manera me llena de ilusión y por eso he celebrado así”, confesaba con una sonrisa de oreja a oreja en la web de Movistar Team.

Sobre el frío, Quintana no ha dudo en aceptar que le ha afectado pero que tampoco es algo nuevo para él. Su casa, en Colombia, está a casi 3000 metros de altura y en ocasiones tienen temperaturas por debajo de los cinco grados. “No es el frío que hace en Europa pero poco a poco, con otras carreras que hago aquí, me voy acostumbrando”, comentaba. Y es que no es la primera vez que Nairo consigue una victoria en medio de un clima de frío y nieve, casi intempestivo. El colombiano ya se impuso el pasado año en el Giro de Italia, en Vallmartello, e hizo lo propio en 2013, en la Volta a Cataluña, con su victoria en la estación andorrana de Vallter 2000.

“No sé si soy el más fuerte”, reconocía el ciclista de Movistar, pero lo que es cierto es que ha dado un golpe de autoridad luego de sufrir una alteración en su preparación tras la caída en los Nacionales de Colombia. “No ha sido fácil lograr este triunfo. He tenido que prepararme muy fuerte en Colombia y, aun así, los primeros días he sufrido bastante por la falta de ritmo de competición”, confesaba Quintana quien reconocía haber sentido pena por perderse la Vuelta a Andalucía.

Por tanto, un Quintana que ha vuelto, que ha regresado no haber competido en demasía en lo que va de año, tras esa caída en su país. Nairo ha dado el primer aviso a sus rivales: va a por el Tour de Francia.