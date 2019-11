Resultado 3ª etapa Volta a Catalunya 2015

17:19 Y sin más, nos despedimos. Muchas gracias por el seguimiento, ha sido un placer. ¡Un saludo y hasta la próxima!

17:15 Mañana se disputará la etapa reina de la Volta a Catalunya. Hoy ha habido emoción pero mañana se espera mucho más. 188 kilómetros entre Tona y la estación de La Molina con cuatro pasos puntuables. Para abrir boca, Alt de Braçons (1ª) y Alt de Coubet (1ª), para después afrontar el Alt de la Creueta (Esp.), que se coronará a 38 km de meta. Para acabar, la explosiva ascensión a La Molina (1ª).

17:12 Y así queda el top 10 de la general:

17:11 Así ha quedado el top 10 de la etapa:

17:09 Valverde se mantiene dentro del top 10. Ha minimizado pérdidas el grupo del murciano, junto con Froome.

17:08 Vaya demarraje de Pozzovivo que aprovechó un ligero repecho para marcharse y el desconcierto por detrás le permitió entrar con tres segundos de margen.

17:07 Entra ahora el grupo del líder, de Paterski, que pierde dicho honor. También llega De Clercq en ese corte. Pierre Rolland, nuevo líder.

17:06 El grupo de Valverde, Froome y Pierre Rolland entró a unos 24 segundos.

17:06 ¡Victoria de Domenico Pozzovivo! Segundo Uran y tercero Martin.

17:05 Cómo ha gestionado Pozzovivo el final de etapa. Tiene la victoria en su mano.

17:05 | -1 km Unos cinco segundos para el italiano. Entra Talansky al relevo.

17:04 | -2 km Ojo porque ha aprovechado un ligero repecho para conseguir unos metros. Uran asume la responsabilidad por detrás.

17:04 | -2 km Entra ahora Daniel Martin al relevo. ¡Salta Pozzovivo!

17:03 | -3 km Todo hace preveer que este grupo de siete se jugará la etapa pero la diferencia en meta no será excesiva. Ahora ronda el medio minuto.

17:03 | -3 km Terreno de llano. Entran fuerte los capos en los relevos.

17:00 | -7 km Pasa con fuerza Talansky. Ahora entrará en juego la estrategia de los verdinegros.

16:59 | -7 km Ojo porque con la llegada de Daniel Martin, Cannondale cuenta con dos hombres y uno de ellos que podría ser el mejor en el remate: Daniel Martin sería el más rápido, a priori, en un posible sprint reducido a estos siete hombres.

16:57 | -8 km El grupo de Valverde alcanzó al de Chris Froome y el resto de favoritos como Rolland, Van den Broeck o Kelderman. Entre 40-50 segundos de pérdida para ese grupo.

16:56 | -9 km Llega Daniel Martin a cola del grupo de los mejores. 42 segundos de ventaja de este grupo sobre el de Valverde.

16:54 | -11 km Uran, Contador, Porte, Aru, Talansky y Pozzovivo en cabeza.

16:51 | -13 km Terreno de descenso ya. Prácticamente 8-9 km de descenso hasta llegar al llano final en Girona.

16:49 | -15 km Cambio de ritmo ahora de Richie Porte. Habrá que ver la diferencia con Froome y el resto de los favoritos en la cima.

16:48 | -15 km Sufre Froome, descolgado del grupo de Rolland. Poels le acompaña.

16:47 | -15 km ¡Cambio de ritmo de Contador! Impide que entre Daniel Martin que se estaba recuperando. Le cogen la rueda Uran, Porte, Pozzovivo y Aru.

16:41 - 17 km - Contador, Porte, Uran, Pozzovivo, Talansky y Aru se encuentran en cabeza de carrera.

16:40 - 17 km - ¡Se queda Chris Froome! Tinkoff-Saxo vuelve a tomar el mando. Richie Porte se queda a la rueda de Contador.

16:38 - 18 km - Rubén Fernández entra a colaborar en el segundo grupo, que comienzan a pillar a corredores que se cortan del primer grupo.

16:35 - 20 km - ¡Últimos 20 km de la etapa! Alejandro Valverde se queda sin compañeros. Comienza la ascensión al Alt dels Àngels.

16:34 - 20 km - CCC, Lotto y Movistar Team tiran con fuerza del segundo grupo.

16:32 - 21 km - Baja la diferencia para el primer grupo. Ahora solo 20" para el grupeto de Contador, Aru, Froome, Urán y Porte.

16:31 - 22 km - Toma el relevo Astana del Tinkoff-Saxo. También un hombre de Etixx-Quick Step en cabeza.

16:29 - 23 km - Pequeño repecho en carrera. La diferencia sigue aumentando. Ahora es de 30".

16:25 - 27 km - La organización estima que hay 26" entre el grupo de Contador, Froome y Urán con el del líder y Valverde.

16:23 - 28 km - Etixx y Astana se unen al trabajo del Tinkoff-Saxo. Muchísimo ritmo en el grupo principal. Por detrás, el grupo del líder y Alejandro Valverde.

16:22 - 29 km - Alejandro Valverde no se encuentra en el primer grupo. Astana pasa a colaborar con el Tinkoff-Saxo.

16:20 - 31 km - Se produce un corte en el pelotón. Hay un segundo grupo grande a unos 10" del grupo de los Tinkoff-Saxo. Paterski se encuentra en este segundo grupo.

16:18 - 32 km - ¡Otra caída en el descenso! Varios BMC fuera de la carretera. Aparentemente, todos se encuentran en perfecto estado.

16:14 - 36 km - Gran bajada del Tinkoff-Saxo con Paulinho a la cabeza. Valverde sigue sin llegar a la cola del pelotón.

FOTO | Imagen de la caída de los corredores del Movistar Team.

16:10 - 40 km - Tinkoff-Saxo continúa tirando fuerte en el grupo. Comienza el descenso. Alejandro Valverde sigue remontando posiciones, aunque con tiempo perdido.

16:08 - 41 km - Alejandro Valverde, con dos compañeros de equipo, trata de volver al pelotón poco a poco.

16:06 - 41 km - ¡Caída en el pelotón! En la parte delantera. Todos los corredores del Movistar Team implicados. Están perdiendo tiempo el murciano y sus compañeros.

16:03 - 42 km - ¡Ojo al ritmo del Tinkoff-Saxo! Ivan Basso aumenta la velocidad y esto enfila al pelotón, que se puede fragmentar en cualquier momento. Comienzan a cortarse corredores.

16:01 - 43 km - ¡Arranca la ascensión al Alt de Santa Pellaia! Continúa tirando del grupo el Tinkoff-Saxo.

15:58 - 46 km - A punto de neutralizar el pelotón a los tres escapados. Unos 10" de ventaja para ellos.

15:53 - 50 km - ¡Últimos 50 km para la línea de meta! En unos siete kilómetros, los corredores afrontarán el puerto de segunda categoría.

15:50 - 52 km - Aguantan bien Molard, Duque y Danielson el ímpetu del pelotón. Tras el Tinkoff-Saxo se encuentra bien situado el Movistar Team.

15:44 - 55 km - El pequeño parón del Tinkoff-Saxo le da un nuevo margen al trío cabecero, que tiene 1'20" de ventaja.

FOTO | Imagen del paso por la línea de meta en Girona. Menos de 60 km para el final.

15:39: Tras el paso por la línea de meta, Tinkoff-Saxo baja el ritmo y se produce un parón en el pelotón. Menos de un minuto para los escapados.

15:37 - 61 km - La diferencia para el terceto cabecero es de menos de un minuto. El pelotón tirado por el Tinkoff-Saxo controla la carrera a la perfección.

15:35 - 62 km - Danielson, Molard y Duque se encuentran en cabeza de carrera actualmente, tras dejar en el puerto a los otros escapados. La cabeza de carrera se encuentra ya en Girona. A punto de hacer el primer paso por la línea de meta.

15:28: Se termina la primera ascensión al Alt dels Àngels. Paterski se reintegra en el pelotón.

FOTO | Imagen del sprint intermedio en la tercera etapa de la Volta a Catalunya.

15:24: El ritmo del Tinkoff-Saxo está reduciendo rápidamente las diferencias con la fuga. Además, el líder Maciej Paterski pierde contacto con las primeras posiciones del grupo.

15:17: Empieza la ascensión al Alt dels Àngels (1ª categoría, 6km al 5.5%), primera vez que se subirá el puerto en la tarde de hoy. CCC tira en el pelotón. Ventaja para los escapados de 3'36".

15:10: Ha costado mucho que se formara la escapada de la jornada. Hasta el kilómetro 35 de la etapa, el pelotón no ha cejado en el empeño de no dejar que se formara un grupo.

15:06: Menos de 90 kilómetros para la línea de meta en Girona. Hay una escapada con seis corredores, que tienen más de tres minutos de ventaja con el pelotón: Tom Danielson (Cannondale), Mattia Cattaneo (Lampre) Rudy Molard (Cofidis), Leonardo Duque (Colombia), Lluís Mas (Caja Rural) y Benoit Jarrier(Bretagne).

FOTO | Alejandro Valverde recogiendo el premio en la línea de meta de Olot.

A continuación, les dejamos la previa de la tercera etapa de la Volta a Catalunya 2015, que tendrá salida y final en Girona. Volta a Catalunya 2015: 3ª etapa, Girona-Girona.

La etapa de hoy, la tercera, tendrá 156,6 kilómetroscon salida y llegada en la provincia de Girona. Tendrá dos puertos de 3ª categoría, uno de 2ª categoría y un puerto de 1ª categoría por el que pasarán dos veces, la última a pocos kilómetros de meta. La última ascensión al Alt dels Àngels será a menos de diez kilómetros. Puede ser el punto clave para que los hombres de la clasificación prueben algún ataque.

Alberto Contador también habló con los medios de comunicación y afirmó de la dificultad de hacerse con la clasificación general: "Ha sido una etapa dura y frío. Me gustaría dar las gracias a mis compañeros de equipo, que me han apoyado mucho durante la etapa y me han mantenido bien situado".

En la línea de meta, Alejandro Valverde comparecía ante los medios de comunicación, dónde relataba cómo había sido el sprint: "Al saltar él a por su sprint he arrancado yo también, es cierto que con un poco de duda por si debía saltar ya con todo, pero justo entonces he visto que venían asomando otros corredores por el lado izquierdo y como no me fiaba, he arrancado, no podía seguir calculando. Tampoco era consciente hasta los últimos metros de que venía Rojas por detrás y al final hemos sido primero y segundo, una gran alegría".

VÍDEO | Imágenes del final de la segunda etapa de la Volta a Catalunya.

La clasificación general no ha sufrido cambios después de la segunda jornada en la Volta a Catalunya. El polaco Maciej Paterski continuará como líder de la carrera por delante de Pierre Rolland, al que le saca cuatro segundos de ventaja. Alejandro Valverde se ha colocado en cuarta posición. El murciano se encuentra a 2'40" del líder de la prueba.

Antes de meternos con la tercera etapa, resumimos todo lo ocurrido en la segunda etapa de la Volta Catalunya. Alejandro Valverde se imponía al sprint en Olot. El murciano vencía a su compañero de equipo José Joaquín Rojas. Con este triunfo, el corredor del Movistar Team suma su segundo triunfo en este 2015.

Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la Volta a Catalunya 2015. Empieza la tercera etapa de la ronda catalana, que tendrá salida y final en la ciudad de Girona. Será una jornada con 156 km y varios puertos de montaña. ¡Comenzamos!