Joaquim Rodríguez: "Ganar en Arrate te llena muchísimo como ciclista"

Tras ganar la etapa de ayer, Joaquim Rodríguez (Katusha) ha repetido triunfo en esta edición de la Vuelta al País Vasco. El catalán, que ya se conocía la llegada a Arrata de sus numerosas participaciones en la prueba vasca y en la Vuelta a España en las últimas ediciones, ha sido el más rápido en la llegada al Santuario. Pese al ataque de Henao el gran y nutrido grupo de favoritos, que incluía a todos los primeros de la general, ha permanecido junto hasta los últimos metros, donde Joaquim ha sido el ciclista que mejor ha negociado los últimos metros.

La etapa, desde el kilómetro cero, con tantos ataques y tantos intentos de conseguir la fuga, fue rapidísima. La velocidad media de las dos primeras horas llegó a ser de 42 km/h, algo más rápido que el mejor horario previsto por la organización. "El grupo que más ha cogido ha sido solo de dos minutos, así que imagináos", contestó Purito a los periodistas allí presentes. "La gente tenía muchas ganas de guerra hoy, sobre todo Movistar y Sky que han sido los que han llevado el mando de toda la carrera".

"Iba con miedo en el último puerto para no pagar los esfuerzos"

Ilya Zakarin, uno de sus compañeros, ha sido uno de los protagonistas de la ascensión. Atacaba en la parte inicial para luego hacer de gregario para un posible ataque del catalán, que finalmente no llegó. "Me encontraba bien", dijo Joaquim. "Después de todos los problemas que hemos tenido en los últimos kilómetros con el cambio de bici, donde me ha costado mucho empalmar, la caída de Ángel [Vicioso], etc...nos ha transpapelado la táctica del equipo. Iba con miedo en el último puerto, sobre todo, de no pagar los esfuerzos, pero la verdad es que allí me he encontrado bastante bien".

"Cuando ha atacado Henao y ha salido Quintana, lo hemos aguantado bien. Pero llevábamos a Zakarin por delante e íbamos manteniendo una distancia por si el chaval podía lucirse y ganar. No hubo suerte y llamé a Spilak para que me ayudase porque me encontraba realmente bien" El catalán aprovechó la ayuda de su compañero para llegar hasta la primera posición a falta de 250 metros del final. Una vez lograda esa posición, no la volvió a dejar. No levantó los brazos en el sprint: "No he soltado ni las manos. No querían que me volvieran a cornear. Estoy contentísimo".

"La verdad es que ganar en Arrate te llena muchísimo como ciclista. Me dolió cuando la perdí en el 2012 , pero haberla ganado hoy te da muchísima tranquilidad", contestó Joaquim sobre su victoria en el Santuario. Fue dos veces segundo en esta subida y hoy, por fin, ha logrado el triunfo. "La colocación era clave. Sabía que tenía que entrar rápido en las dos últimas curvas porque había gente rápida como Rui Costa".

"Ya me ha salido un País Vasco buenísimo"

"Mañana es la etapa que más me gusta", contestó el catalán sobre la etapa de mañana, que acaba en Aia. "Veremos a ver si recupero de estos dos desgastes tan grandes, pero a mí ya me ha salido un País Vasco buenísimo. No pude ir a Catalunya, pero estoy contentísimo de haber venido aquí porque quizás allí [en la Volta] no hubiese ido tan bien como aquí", sentenció Joaquim. Mañana la etapa finaliza en Aia, tras una etapa que le gusta al veterano catalán. "Llego bien y el equipo está motivadísimo", contestó Purito.

Otra cosa será la crono del último día: "La crono ya veremos, no hemos visto bien el recorrido pero pienso que se adapta bien a nuestras características de escaladores, pero bueno, día a día porque mañana tenemos otra etapa importante". La posibilidad de la general tras estar a falta de dos días con el mismo tiempo que el líder no cambia en la mente de Joaquim: "Para nosotros es otra clásica. Mañana se parte de cero. Yo voy a luchar como si fuese una carrera de un día y me olvido de la general", concluyó el catalán.