Las sonrisas de la Vuelta al País Vasco

Más de un año ha tenido que esperar Joaquim Rodríguez (Katusha) para volver a saborear la victoria. Es, sin duda, una de las caras más alegres que ha dejado la Vuelta al País Vasco, que ofreció un podio lleno de sonrisas: a la del catalán hay que sumar la de Sergio Henao e Ion Izagirre, dos hombres que no contaban demasiado para subir al cajón. Además, Simon Yates (Orica GreenEdge), que peleó por la victoria hasta el final o Ilnur Zakarin (Katusha), la gran revelación de esta prueba, se han ganado un hueco entre los destacados positivamente. Este capítulo lo cierra el equipo Caja Rural, incansable en su trabajo que obtuvo el premio del maillot de la montaña personalizado en Omar Fraile.

Joaquim Rodríguez

Para un ganador nato es muy duro estar más de un año sin saborear la victoria. Por este calvario ha pasado Purito, que se ha resarcido con contundencia en la Vuelta al País Vasco. Dos victorias de etapa y la clasificación general adornan ya su palmarés de 2015, año más que dulce para su equipo, Katusha. Sin duda, el de Parets llega en buena forma física y mental a las clásicas de las Ardenas.

Joaquim Rodríguez se mostró "contentísimo" por su victoria en País Vasco: "Estoy muy feliz. Después de un año sin victorias he conseguido tres en una semana". Sin duda, es un triunfo "importante" para el catalán, ya que en el palmarés de la Vuelta al País Vasco "solo hay grandes nombres" y está situada "justo antes de las clásicas de las Ardenas".

Sergio Henao

Una de las grandes sorpresas positivas fue el colombiano Sergio Henao (Sky). Tras romperse la rótula en junio del año pasado, el sudamericano volvía a competir en la Vuelta al País Vasco, y ha cumplido con creces. Líder durante tres etapas, se quedó a un paso de llevarse la carrera. Su segundo puesto en la clasificación general es un premio más que valorable para el colombiano, que retorna a la competición con mucha fuerza.

"Me siento como ganador", comentó a Biciciclismo ayer tras la disputa de la contrarreloj. "Me siento feliz y satisfecho con mi rendimiento. He disfrutado mucho. He vuelto a competir al máximo nivel", añadió. El hombre de Sky tratará de mantener estas buenas sensaciones en las Ardenas y el Tour de California, sus próximos destinos.

Ion Izagirre

El corredor vasco del Movistar llegó a la carrera de su tierra como gregario de lujo para Nairo Quintana, pero su estupenda condición física y una sensacional contrarreloj final permitieron que superase a su jefe de filas. Omnipresente en carrera y con un gran golpe de pedal, el guipuzcoano subió al tercer cajón del podio y soñó con la victoria en la general, que tuvo en su mano durante unos minutos.

Izagirre estaba radiante de felicidad tras la última etapa de la Vuelta al País Vasco: "Siendo sinceros, si me hubiesen dicho al principio de esta carrera que haría podio, lo habría firmado sin dudarlo. He acabado fuerte la vuelta y, aunque no se haya podido ganar la etapa, estar en la pelea por todo hasta el último momento no es poco ni mucho menos".

Simon Yates

Tras el abandono de su hermano Adam, Simon Yates tomó los galones del equipo Orica GreenEdge sin temor ninguno. Quinto en la general y demostrando tener buenas piernas, el británico sorprendió a propios y extraños con su fenomenal rendimiento. El joven corredor es una de las grandes esperanzas del equipo australiano para asaltar en un futuro las clasificaciones generales de las grandes vueltas.

"Es realmente impresionante", declaró Neil Stephens, director deportivo de Orica GreenEdge. Pese a todo, reconoció que fue algo "decepcionante" partir como tercero en la última etapa y caer hasta el quinto puesto al final, lo que habla de la ambición de Yates. "Seguro que cuando llegue a casa y se dé cuenta de que ha sido quinto en la Vuelta al País Vasco estará muy orgulloso de lo que ha hecho", añadió Stephens.

Ilnur Zakarin

Pese a tener que trabajar para Joaquim Rodríguez y tener delante a Simon Spilak, Ilnur Zakarin (Katusha) ha sido la gran revelación de la Vuelta al País Vasco. Noveno en la general, el ruso de 25 años ha dado un golpe en la mesa para demostrar todo su potencial. El ciclista de Katusha es un diamante en bruto que, de pulirse, puede acabar resultado un gran corredor.

Zakarin es otro producto más de la gran racha del equipo Katusha que, además de las victorias de Ángel Vicioso, Joaquim Rodríguez y Alexandr Kristoff en las últimas semanas, también obtiene éxitos de este tipo. Dos hombres en el top-10 de la Vuelta al País Vasco, con Purito como ganador, son una muestra más del momento tan dulce del conjunto ruso. Y pudo ser mejor si la mala suerte no hubiera visitado a Spilak.

Caja Rural

El conjunto navarro ha vuelto a justificar su invitación a la ronda vasca. Protagonistas todos los días en fuga, ya fuese con Amets Txurruka, Hugh Carthy, Peio Bilbao u Omar Fraile, Caja Rural ha sido el gran animador de esta carrera. La nota negativa fue la caída y las consecuentes lesiones de Sergio Pardilla en la primera etapa, pero se llevan el premio personalizado en Fraile de la clasificación de la montaña.

"Misión cumplida", resumía el propio Omar Fraile acerca del objetivo del maillot a lunares. Eugenio Goicoechea, director deportivo del equipo verde, aseguró que pueden hacer un balance "muy bueno" de su participación en la Itzulia: "Hemos tenido protagonismo de calidad durante toda la vuelta y nos vamos con el maillot de la montaña, fruto del trabajo durante toda la carrera".