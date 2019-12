Tríptico de las Ardenas 2015: la nueva hornada amenaza a la experiencia

La caída del Muro de Berlín, la llegada de internet, la música electrónica, la aceleración del ritmo de vida y la entrada en una década de apogeo. A todos estos cambios, sucedidos a finales de los 80 y principios de los 90, hay que sumar el nacimiento de una generación de deportistas, ciclistas en este caso, que han llegado a su madurez en este 2015 y que se presentan en cada carrera con la intención de derrocar la dictadura de los Contador, Valverde, Nibali, Froome, Purito, Gilbert o Gerrans.

Nacidos entre 1988 y 1992. Una generación de ciclistas que apunta muy alto y que será, sin duda, el futuro de este deporte. Los Kwiatkowski, Quintana, Gallopin, Wellens, Aru, Ulissi o Dumoulin crecieron viendo una de las épocas de mayor esplendor del ciclismo, echada por tierra por el dopaje años después, y ahora conforman una de las generaciones más prolíficas y prometedoras del ciclismo moderno. Muchos ya son grandes campeones aunque aspiran a ser los mejores y los nuevos dictadores del ciclismo del futuro.

Las Clásicas de las Ardenas son carreras perfectas para que esta nueva generación pueda dar un golpe encima de la mesa. Tienen opciones de batir a los favoritos clásicos como Gerrans, Valverde, Martin o Gilbert. Pueden acabar con su hegemonía. Y todo en carreras vivas, de ataque, de ofensiva, de frescura. Unos factores encarnados en la figura de cada uno de los miembros de esta generación. Es por ello que la nueva hornada, la del cambio, parte con opciones de brillar, y mucho, en las Ardenas.

Michal Kwiatkowski, el momento del arcoiris

"Es díficil ganar con el maillot arcoiris"

Michal Kwiatkowski (Dzialyn -Polonia- 1990) está ante su primera prueba de fuego del año. Ya se acabaron las probaturas, la preparación y las expectativas. Ahora hay que cumplir y evitar que la maldición del arcoiris acabe con el que puede ser su gran año. Las Ardenas son sus grandes objetivos de la temporada y quiere cumplir. Es candidato a todo, tanto en un perfil más suave como Amstel Gold Race, en donde es clave el ascenso y descenso del Cauberg, en la llegada dura de Flecha Valona, con el exigente muro de Huy como único juez, y en un perfil intermedio en Lieja, con mucha dureza intermedia y un final explosivo y de fondo. Sus características como corredor de fondo, de potencia, de explosividad, de astucia, de descenso, de remate... le hacen pujar fuerte a trío de carreras. "Esperemos que mi condición sea lo suficiente buena para ser competitivo con los otros favoritos. Es difícil, especialmente con el maillot arcoíris", aseveraba el ciclista de Etixx sobre la presión añadida y la vigilancia que supone tener dicho maillot.

El campeón del mundo lleva una temporada algo agridulce. Abrió en San Luis para coger el punto de forma inicial y, posteriormente, ha disputado hasta el final la general de todas las carreras que ha disputado y en las que partía como líder de Etixx. Segundo en Algarve, segundo también en París-Niza, donde logró una victoria en la crono inicial, y estuvo en el corte decisivo en A través de Flandes, aunque se vio superado por sus compañeros de grupo. Además, hizo octavo en País Vasco luego de no encontrar buenas sensaciones en una carrera que se le hizo muy dura. Lo intentó con ahínco en Aia pero no pudo con el ritmo de carrera. EL propio ciclista reconocía que podía haber sido una carrera mejor. "Mi forma ha sido buena, quizá he acusado la dureza de algunas etapas y la velocidad de la carrera. No era fácil estar delante", admitía Kwiatkowski tras la ronda vasca.

Sus resultados en las Ardenas dejan margen para la esperanza. Debutó en tríptico con pleno de abandonos en 2012 pero lo enmendó los dos años precedentes. En 2013 hizo cuarto en Amstel y quinto en Flecha Valona, pero pasó desapercibido en Lieja. En 2014, estuvo muy cerca en las tres carreras. Quinto, tercero y tercero...este tiene que ser su año. Contará con compañeros con mucha potencia como Tony Martin, Stijn Vandenbergh o Julien Alaphilippe, al que se le ha visto con fuerza en Flecha Brabanzona. Así pues, las circustancias se juntan para que Michal Kwiatkowski triunfe al fin en las Ardenas, el que es su terreno, el que será su terreno por muchos años.

Tony Gallopin, año marcado con rojo

Tony Gallopin (Dourdan -Francia- 1988) es uno de esos ciclistas llamados a hacer grandes cosas en las clásicas de cotas. El pasado año ya sorprendió en el Tour de Francia con una espectacular victoria en Oyonnax, donde se enfundó el amarillo. Todo esto luego de ganar en 2013 en la Clásica de San Sebastián. Esto deriva en un ciclista potente, fuerte, de fondo y que posee esa explosividad y remate que todo buen clasicómano ha de tener. Partirá como gran favorito en Amstel Gold Race, donde podrá demostrar su habilidad en el descenso del Cauberg y será una de las mejores apuestas en caso de llegada en grupo reducido, debido a su gran remate en esas condiciones. Habrá que comprobar su madurez en Lieja, una carrera muy dura y con un final exigente. En Flecha Valona, el Muro de Huy es excesivo para este corredor por lo que queda prácticamente descartado de las quinielas.

Un ciclista hecho por y para las clásicas y etapas de media montaña

Su temporada 2015 está siendo muy buena. Arrancó con victoria de etapa y segundo puesto en la general en la Estrella de Besseges y, aunque prosiguió con una discreta Volta al Algarve, lo pudo enmendar con una gran París-Niza en la que acabó sexto en la general, luego de haber sido protagonista hasta el final en la etapa reina y ganando en Niza una etapa épica, de valentía, de esas que solo los clasicómanos pueden ganar. Cotas, sube y baja constante, mal tiempo... el mejor escenario para un ciclista como Gallopin. Completó este balance con un top 10 en Milán-San Remo y una Vuelta al País Vasco que presentaba buenas condiciones para el galo, que estuvo siempre cerca de la cabeza a pesar de su abandono en la crono final.

Aun así, el ciclista de Dourdan nunca ha conseguido grandes resultados en las Ardenas. Gallopin debutó en Amstel y Lieja en 2011 con el conjunto Cofidis, con resultados discretos aunque comprensibles para un joven. Sorprendentemente fue en Flecha Valona en donde logró su mejor resultado en 2013 (16º), acabando fuera del top 20 en Amstel y Lieja. Para rematar, las Ardenas 2014 no fueron nada positivas para el ciclista de Lotto-Soudal. Su mejor posición fue el 35º puesto en Ans aunque muy lejos de la pelea. Contará con un equipo sin excesiva fuerza más allá de Roelandts y Ligthart pero es un ciclista muy hábil para buscarse la vida en estas lides. Así pues, a sus 26 años ha llegado el momento de Gallopin que tiene en las Ardenas unas carreras hechas para sus piernas y cualidades.

Tim Wellens, las cotas como habitat

En 2014 tuvo gran protagonismo en Giro de Italia, Eneco Tour y Giro de Lombardía

Tim Wellens (Saint-Trond -Bélgica- 1991) es otro de los ciclistas talentosos de Lotto-Soudal. El belga proviene de una saga de clasicómanos no demasiado talentosa y quiere despegar tras sorprender a propios y extraños en 2014. No destacó en exceso en sus primeros años como profesional en Lotto aunque ya dejaba entrever maneras en escapadas, aportando combatividad. Pero llegó el Giro de Italia 2014, el "Giro de los jóvenes", y Wellens empezó a emerger como ciclista completó, capaz de ganar en esas etapas exigentes de fondo y continuo sube y baja. Fondo, explosividad, habilidad en la escalada, buen descenso y dinamita en el remate, especialmente en finales duros. Es por ello que es candidato a todo. Las tres clásicas tienen terreno para poder hacer diferencias. Guerra abierta en el Cauberg y descenso hacia Valkenburg, final explosivo y duro en Huy y carrera muy completa en Lieja, rematando con el exigente repecho de Ans.

En la presente temporada ha dejado ver sus habilidades en su terreno, las jornadas con cotas y de sube y baja constante. Fue segundo en el Trofeo Serra de Tramuntana y estuvo cerca de la cabeza en la exigente etapa de Niza, en la Carrera del Sol, además de acabar noveno en la cronoescalada a Eze. No hizo un mal puesto en San Remo, acabando con los mejores, y remató su buen inicio en País Vasco, en la etapa de Aia con un perfil similar al de las Árdenas. Se metió en la escapada buena de la jornada y solo fue superado por Landa en el triple paso por el exigente muro de Aia. Por tanto, su forma es perfecta para afrontar el tríptico ardénico.

En cuanto a su paso histórico por las Ardenas, debutó en Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja en 2013 e hizo el tríptico completo en 2014 sin destacar. Su mejor puesto fue el 43º en Lieja pero ahora, sus actuaciones en el Giro 2014, Eneco Tour y su buen momento en 2015 le dejan como candidato a todo en las Ardenas. Junto con Gallopin, liderarán un equipo sin mucha más 'chicha' y el liderazgo dependerá de las condiciones de carrera. El terreno llano será para Gallopin mientras que la ruptura entre cotas será del dominio de Wellens. Así pues, con opciones a brillar en las tres carreras, Wellens afronta un sector importante de su temporada.

Tom Dumoulin, pura potencia

Tom Dumoulin (Maastritch -Países Bajos- 1990) se caracteriza por su potencia. Una potencia que le hace ser uno de los contrarrelojistas con más futuro del panorama internacional y relevo para Tony Martin y compañía. Pero además de ello, la potencia le permite ser un clasicómano fiable, quizás sin ser uno de los grandes candidatos, pero con opciones de brillar. Flecha Valona parece lejos de su alcance pues la subida es demasiado exigente, pero tanto en Amstel Gold Race como en Lieja-Bastoña-Lieja podrá aspirar a lo máximo. La potencia le puede servir en el descenso del Cauberg y posterior llano hasta la meta y en Ans puede aprovecharla para rematar en el repecho final.

Dumoulin es el futuro de la contrarreloj y quién sabe si de las clásicas de cotas

Dumoulin no ha competido en exceso en este 2015. Empezó pronto, con una gran carrera en el Tour Down Under donde aprovechó los repechos finales de Stirling y Paracombe para hacer dos buenos top 5. Además fue quinto en la jornada reina con final en Willunga Hill para acabar cuarto en la general. Luego de pasar sin demasiado éxito por París-Niza, se acercó a las Ardenas con la victoria en la exigente crono final de Aia en la Itzulia.

En ediciones anteriores, Dumoulin no ha podido destacar en exceso. Sus mejores resultados llegaron en 2014 cuando acabó 20º en Amstel Gold Race y 21º en Flecha Valona. En Lieja, no ha pasado del puesto 65. Liderará un equipo con mucha potencia encarnada en las figuras de Koen de Kort, Albert Timmer y Georg Preidler, además de Warren Barguil para apoyar en las cotas. Una gran oportunidad de ampliar sus fronteras ciclísticas, como ya hizo en el Eneco Tour 2014 donde fue protagonista en las jornadas de cotas. Ahora quiere aprovechar sus cualidades y su potencia para triunfar en las Ardenas.

Tom-Jelte Slagter, ¿por fin realidad?

Slagter partirá con la desventaja de tener a un gran líder como Daniel Martin en su equipo

Tom-Jelte Slagter (Groniga -Países Bajos- 1988) destacó allá por 2013 cuando se llevó el Tour Down Under. Antes ya había demostrado maneras con buenos puestos en etapas concretas de las mejores carreras y destacando entre los jóvenes en carreras menores. Pero el Tour Down Under fue su carta de presentación. Finalizó en buena forma 2013 y arrancó igual 2014, con dos etapas en París-Niza, una gran Vuelta al País Vasco y un excelente tríptico de las Ardenas. Pero acabó defraudando en el Tour y final de temporada cuando más se esperaba del holandés. Slagter es un ciclista con muchas dotes: explosividad, habilidades de escalada, buen remate cuando la carretera pica hacia arriba... todos los componentes para brillar en este tipo de carreras. Dependiendo de las circustancias, las tres clásicas podrían adaptarse a sus cualidades aunque a mayor dureza mayores serán sus opciones. Flecha y Lieja se plantean como sus grandes opciones, sobre todo en Huy será uno de los ciclistas a seguir.

A pesar de todo, el inicio de 2015 del ciclista de Cannondale-Garmin no ha sido muy bueno. No ha conseguido absolutamente ningún resultado reseñable ni en París-Niza, ni en Criterium Internacional. Los top 10 del GP Miguel Indurain y Aia, en la Itzulia, dejan algo de margen a la esperanza.

En 2014, Slagter consiguió muy buenos resultados en las Ardenas. Especialmente en Flecha Valona y Lieja, donde acabó quinto y sexto respectivamente, Amstel tiene un final demasiado liviano para sus características y acabó 21º. Debutó en 2013 con un meritorio 14º puesto en Flecha. Además fue 34º en Lieja y 85º en Amstel. Slagter tendrá el inconveniente de ser el segundo líder en las Ardenas. Daniel Martin parte con más galones aunque podrían repartirse el liderazgo con el irlandés apostando por Amstel y Lieja y el holandés enfocándose hacia Flecha Valona. Así pues, la oportunidad de la confirmación para Slagter al que le ha llegado la hora de destacar en el terreno que mejor le viene.

Diego Ulissi, regreso para callar bocas

Diego Ulissi (Cecina -Italia- 1989) volvió a la competición tras su sanción en la Vuelta al País Vasco. Con el objetivo de rodar en perfiles similares a los de las Ardenas. Un terreno que le viene como anillo al dedo a sus cualidades. Ya con 21 años se levó una etapa en el Giro de Italia, rematando ante Lastras y Visconti en Tirano. Prosiguió destacando en clásicas italianas donde las cotas tenían una importancia vital. Pero fue en 2013 cuando su fama nació definitivamente. Seis victorias, entre ellas una en la Vuelta a Polonia y en Milán-Turín. Ulissi se convirtió así en uno de los grandes uphill-finisher del pelotón. Lampre supo aprovecharlo. Ahora, este corredor tan explosivo en las subidas exigentes tendrá la oportunidad de regresar y triunfar, principalemnete en Flecha Valona, la carrera que mejor se adapta a sus condiciones.

En poco tiempo, Ulissi se convirtió en uno de los mejores uphill-finisher del pelotón

En 2014 fue protagonista desde el inicio y hasta su sanción. Cuajó un gran Tour Down Under con finales exigente en los que pudo destacar e incluso lograr un triunfo. Destacó en las clásicas italianas de comienzo de año, para pasar por las Ardenas sin grandes alardes y llegar al Giro para conseguir dos victorias de gran nivel en Viggiano y Montecopiolo. El primero era un final en repecho; el segundo finalizaba ya en un puerto exigente. Además, fue segundo en la crono de Barolo. Grandes resultados que hicieron subir como la espuma a este livornés. Pero el dopaje se metió en su camino. En pleno Giro de Italia dio positivo por salbutamol. Su defensa fue el Ventolin pero nada le libró de los nueve meses de sanción.

Habrá que ver cómo llega Ulissi a las Ardenas tras casi un año de inactividad. Históricamente, Flecha Valona ha sido la carrera que mejor se le ha dado. Debutó en Lieja en 2011 acabando 76º e hizo su debut en Huy al año siguiente con un gran noveno puesto. 2013 fue el mejor año de Ulissi en las Ardenas. Completó el periplo acabando 25º, 13º y 20º en Amstel, Flecha y Lieja. Cerca pero lejos al mismo tiempo. En 2014 solo pudo ser 17º en Huy. Ahora tendrá la opción de ganar en el muro belga con un Lampre a la altura de las circustancias. Rui Costa será el líder en Amstel y Lieja con Ulissi buscando la victoria en Flecha Valona. Valls, Mori, Durasek o Conti serán sus grandes apoyos en las cotas. Así pues, llegar y besar el santo. Lo tendrá difícil pero el carácter ganador del livornés le puede dar una de las grandes victorias.

¿El top 10 o algo más?

Otros ciclistas jóvenes con opciones de brillar serán Julián David Arredondo (Trek Factory Racing), Wouter Poels (Team Sky), Michael Valgren (Tinkoff-Saxo) o Jan Bakelants (AG2R La Mondiale). El ultimo no es precisamente joven aunque sí que ha despuntado tarde. Es un ciclista completo aunque quizás tenga poco fondo y escasas habilidades en la escalada para superar las cotas. Aun así, es un ciclista explosivo y podría dar la sorpresa, tanto al ataque como rematando en un grupo reducido ahora que es líder absoluto de un equipo en este tipo de carreras.

Poels y Arredondo, por su parte, tienen características similares. Son dos grandes escaladores, muy explosivos y combativos y que cuentan con un buen remate en pendiente. Ambos han ganado etapas en carreras importantes y buscarán en las Ardenas una recompensa justa. El top 10 es su hogar natural aunque podrían colarse más arriba en Flecha Valona, una carrera que les viene como anillo al dedo. Por último, Michael Valgren es la gran promesa de Tinkoff. El danés es el último miembro de una cantera prolífica de corredores de todo tipo: escaladores, contrarrelojistas, ciclistas de fondo, rematadores... pero este chico de solo 23 años aglutina todas esas características lo que le convierte en un hombre a tener en cuenta en carreras como Amstel Gold Race o Lieja-Bastoña-Lieja.