La hora de Alex Dowsett

Alex Dowsett es el nuevo poseedor del Récord de la Hora. El ciclista del Movistar Team ha superado en medio kilómetro la marca de Rohan Dennis, que conseguía este mismo año. Tras tener que aplazar el asalto a la hora por una lesión, Dowsett se preparó a conciencia para lograr este reto.

El británico arrancó con un tiempo de unos 17 segundos por vuelta. Todo cambio en el intermedio de la prueba, cuando el corredor del Movistar Team rebajó esos registros hasta los 16,5 segundos por vuelta, lo que supuso que pudiera terminar con el registro conseguido por el corredor australiano del BMC.

De esta manera, el Movistar Team recupera este récord, después de obtenerlo en el año 1994 con Miguel Induráin. A Dowsett le faltaron 103 metros para lograr el registro del ciclista navarro, que realizó con bici extrema.

El corredor británico atendía a los medios de comunicación desplazados hasta el velódromo a la conclusión del récord: "En los entrenamientos sólo habíamos hecho unos 35 minutos como máximo, así que siempre teníamos esa duda de lo desconocido en los últimos 25, pero a la media hora estaba rodando bastante cómodo y el tiempo se me pasaba mucho más rápido de lo que esperaba. Esto da fe del éxito de la preparación que he tenido; había una estrategia clara, que en parte no me gustaba, por el riesgo de rodar por debajo del tiempo de Dennis en los últimos 45 minutos, pero he tenido fe en mis entrenadores, Mark Walker y Mikel Zabala".

"Toda la gente del equipo técnico me decía que si iba con fuerzas, me dejarían 'libre' para poner el ritmo que pudiese en los últimos cinco minutos, pero a falta de diez, me quedaba mucha fuerza y he empezado a apretar; realmente ha sido un día para recordar. Espero que esto sirva para enviar un mensaje a la gente; a los jóvenes con hemofilia, a los de cualquier edad en realidad. Hay mucha gente en este mundo que sufre todo tipo de adversidades, pero yo he tenido una familia responsable que ha cuidado de mí y me ha permitido llegar a esto", aseveraba el británico.