Polanc vence en Abetone y Contador ya viste de rosa

La quinta etapa del Giro de Italia 2015 significaba el comienzo de los finales en alto de la carrera italiana. Si en la cuarta etapa se vivió un gran espectáculo a pesar de no ser una etapa de alta montaña ni terminar en alto, en esta quinta etapa los favoritos han comenzado los movimientos importantes de cara a la general. Pero la gloria se la ha llevado Jan Polanc, eslovano de Lampre-Merida, quien ha obtenido la victoria en la meta de Abetone tras una larga y tempranera fuga de cinco corredores que no pudieron seguirle a pie del puerto de segunda categoría.

Primera etapa con final en alto

La etapa de 152 kilómetros unía las ciudades de La Spezia y Abetone. Los primeros kilómetros en llano eran el anticipo del primero de los dos puertos del día. Foc Carpinelli, de 3ª categoría, situado en el kilómetro 57, no tenía la dureza necesaria ni la cercanía a meta como para eliminar a algunos corredores. El descenso de este puerto les llevaba al sprint intermedio de Castelnuovo Garfagnana y, tras una pequeña subida a Barga, otro descenso camino de Bagni di Lucca. Pocos kilómetros después, a falta de 17 para meta, iba a comenzar la ascensión final a Abetone, un puerto de segunda categoría con una pendiente media del 5,4% que podía abrir las primeras diferencias entre los favoritos y eliminar a muchos hombres que no luchan por la general.

Los 191 corredores tomaban la salida de esta quinta etapa ocho minutos después de la una de la tarde. Sin mucho calor, la temperatura de 19ºC era agradable para vivir otra gran etapa en el Giro. Como siempre, con el banderazo de salida se vivieron las primeras intentonas de algunos ciclistas para escaparse. En el kilómetro 16 se formó la escapada definitiva. Cinco corredores eran los afortunados de conseguir cazar la fuga buena y aventurarse a buscar la victoria desde lejos en la etapa.

Axel Domont (AG2R-La Mondiale) Serghei Ţvetcov (Androni Giocattoli-Sidermec), Silvan Dillier (BMC Racing Team), Sylvain Chavanel (IAM Cycling) y Jan Polanc (Lampre-Merida) eran los cinco de cabeza. El pelotón, ante la lejanía de los cinco fugados en la clasificación general, les dejó marcharse, y otros como Alessandro Malaguti (Nippo-Vini Fantini) quisieron aprovechar la situación del pelotón para unirse al grupo de cinco, pero no pasó de tener más de dos minutos. Por detrás comenzaron a turnarse en los relevos Orica, Tinkoff y Astana.

La tranquilidad era patente en el pelotón

Los corredores del grupo cabecero comenzaban a subir Foce Carpinelli, el primero de los dos puertos del día, de 3ª categoría y con 12,7 kilómetros de subida al 4,5%. A pie de puerto tenían ya más de ocho minutos con el pelotón mientras que con Malaguti tenían más de seis minutos. La compenetración de los cinco de cabeza era máxima y la distancia seguía aumentando al mismo tiempo que la aventura de Malaguti llegaba a su fin. Orica GreenEdge comenzó a ponerse al mando de las operaciones sabiendo que, al no tener hoy opciones de victoria parcial, su único objetivo era mantener la 'maglia rosa'. Jan Polanc era el mejor colocado en la general pero estaba a más de 18 minutos de Simon Clarke, lo que explica por qué era tan amplia la distancia entre los dos grupos.

Se cumplía la mitad de la etapa y el quinteto de cabeza tenía más de nueve minutos a falta de 75 kilómetros. Compartiendo relevos entre todos, los dos franceses, el esloveno, el suizo y el rumano iban ganando poco a poco más tiempo al pelotón. Quizás era el cansancio de un día anterior donde se rodó a muchísima velocidad o quizás era la tranquilidad de Orica al saber que no iba a perder el rosa con los corredores de la fuga, pero la distancia llegó a aumentar hasta los once minutos al paso por la cota no puntuable de Barga. La mayor diferencia fue de 11'25'', pues los 'aussies' no recibían ayuda en los relevos.

Cinco corredores formaron la escapada del día y llegaron a tener hasta 11'25''

Serghei Ţvetcov dio el susto en un rápido descenso al salirse de la trazada y golpearse contra una tabla que hacía de valla, aunque rápidamente se repuso sin consecuencias y alcanzó a sus compañeros de fuga. Los equipos de los líderes se reservaban para el último puerto. Astana y Tinkoff asomaban la cabeza poco a poco, mientras que Team Sky y Etixx-Quick Step estuvieron más desaparecidos. Se iba notando el cansancio en el grupo cabecero, pero como detrás no había ritmo la diferencia caía muy poco a poco. De nuevo el rumano de Androni Ţvetcov pasó primero por la segunda meta volante, la de Bagni di Lucca.

Los cinco escapados se compenetraban perfectamente

Pasado Bagni di Lucca el terreno comenzaba a picar tímidamente hacia arriba, aunque no iba a ser hasta el kilómetro 135 cuando comenzara la subida a Abetone. Hasta entonces, lo único reseñable fue el cambio de bicicleta de Alberto Contador y la presencia en cabeza del pelotón del equipo italiano Nippo-Vini Fantini y de los franceses de FDJ. Estos equipos, viendo que la diferencia no se reducía lo que debería, entraron al mando de las operaciones, aunque por poco tiempo. Era de casi siete minutos la diferencia entre los dos grupos cuando comenzó Abetone, el último puerto del día, con una distancia de 17 kilómetros y una pendiente media del 5,4%.

Comenzaba Abetone para los cinco de cabeza y ya cada uno buscó sus intereses, ya no daban relevos en común para seguir aumentando la diferencia, pues parecía ser suficiente para llegar en solitario a meta. Orica seguía tirando por detrás sabiendo que ninguno de los cinco de cabeza les iba a arrebatar su tesoro. Sylvain Chavanel fue el primero que marcó un ritmo alto en la fuga, el cual no puso seguir el rumano Ţvetcov. Al francés le siguió Dillier y los dos se marcharon en cabeza. Tinkoff y Astana comenzaron a introducir ritmo a la marcha de un pelotón que no había sufrido hasta entonces.

Jan Polanc demostró ser el más fuerte de la escapada

Bajo la pancarta de 10 kilómetros a meta, Jan Polanc alcanzó a los dos de cabeza y rápidamente les superó para marcharse en cabeza cuando estaba por una de las zonas más duras de la subida. En el pelotón iban quedando cada vez menos efectivos debido al ritmo de rusos y kazajos, que buscaban eliminar a Uran o Porte, los dos favoritos que no tenían compañeros a su lado. El esloveno Polanc no baja el ritmo y por detrás Chavanel soltó a Dillier. El de IAM Cycling no terminaba de alcanzar al de Lampre-Merida y se le notaba el cansancio.

Polanc vence y los favoritos comienzan a moverse

Mikel Landa y Stefano Pirazzi, éste en dos ocasiones, lo probaron a 7 kilómetros de meta, pero cuando el de Bardiani atacaba los celestes pasaban a la cabeza y le neutralizaban pronto a pesar de no ser uno de los favoritos. Polanc tenía más de tres minutos cuando a menos de cinco para meta comenzó la batalla importante. Alberto Contador atacaba y al madrileño sólo le siguieron Fabio Aru y Richie Porte.

Como ya avisó antes de la etapa, su intención era de probar las fuerzas de sus rivales. Corredores como Carlos Betancur o el líder Simon Clarke se iban quedando atrás. El ataque de Contador fue tal que sólo le pudieron seguir sus dos máximos rivales. Poco a poco iban neutralizando a los corredores de la escapada de cinco menos a Polanc, que estaba a dos minutos e iba camino de una gran victoria.

Mikel Landa consiguió llegar al grupo de tres para ayudar a su líder Fabio Aru. En el grupo de atrás nadie podía seguir el ritmo de los líderes y su objetivo se centró en perder el menor tiempo posible. La parte más dura del puerto ya había pasado para Jan Polanc y sabía que iba a ser el ganador de la etapa, pues no había referencias de Chavanel y los favoritos estaban algo lejos. Jesús Herrada encabezaba el pelotón junto a otro compañero para reducir la distancia entre los dos grupos. El trabajo de Landa estaba siendo digno de elogio, algo que aprovecharon los tres 'capos' de la carrera.

Jan Polanc entró en meta levantando los brazos y celebrando una victoria muy importante para su equipo y para él. Es la primera victoria como profesional del esloveno, aunque antes ya había conseguido otras cinco, entre ellas el Giro della Regione Friuli Venezia Giulia en 2013 o el Campeonato Nacional de contrarreloj de Eslovenia en 2012. Por detrás de él, a un minuto y medio, llegó Sylvain Chavanel, que vio como en el mismo tiempo entraron Aru, Contador y Porte luchando por la bonificación del tercer puesto. La bonificación fue para el italiano pero era Alberto Contador quien se colocaba como 'maglia rosa' de la carrera italiana con 2'' de diferencia sobre Aru y 20'' sobre Porte.

Vídeo con los últimos kilómetros de la etapa

Montecatini Terme › Castiglione della Pescaia (183 km)

Mañana se disputa la sexta etapa de la 'corsa rosa'. 183 kilómetros separan la salida en Montecatani Termi y la llegada en Castiglione della Pescaia. Jornada llana con un único puerto muy corto de cuarta categoría situado en la mitad de la etapa que no pondrá en apuros a los sprinters que lucharán por la victoria final en esta sexta etapa, la cual pondrá un poco de tranquilidad tras dos días con mucha velocidad.

Clasificaciones tras la quinta etapa