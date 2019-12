Contador continúa a pesar de la lesión

Alberto Contador continúa en el Giro de Italia. El madrileño es un luchador, le encanta este deporte y lo demuestra con cada batacazo. Es capaz de sobreponerse a cualquier lesión o incidente con esa capacidad de superación y lucha que le ha hecho llegar tan alto. Ahora, tras su caída en el Giro en la jornada de ayer, el ciclista español continuará en carrera a pesar de tener el hombro dislocado.

"He trabajado duro para ganar esta carrera y haré todo lo posible por continuar" "He trabajado duro para ganar esta carrera y haré todo lo posible por continuar", comentaba en la mañana de hoy a los periodistas presentes en el hotel de concentración del Tinkoff-Saxo. Contador sufría una dura caída en los metros finales de la sexta etapa con meta en Castiglione della Pescaia. Un espectador provocaba el incidente al asomar más de la cuenta el objetivo de su cámara. A esas velocidades, en una volata lanzada, el primero en caer fue Danielle Colli (Nippo-Vini Fantini) y eso provocó la caída de algunos corredores más, entre ellos, Alberto Contador. Además del italiano, Contador fue el peor parado ya que cayó con su hombro izquierdo directamente sobre el asfalto. Momentos antes de salir a la etapa, en el autobús de su equipo, Contador atendía a los compañeros de Cycling Pro Net. "Estoy bien. Tengo los movimientos bastante limitados en el brazo izquierdo para evitar el dolor. Lo importante es no subir el brazo por encima de la cabeza para evitar que se vuelva a salir y poder pasar el día", apuntaba. El vendaje, fuerte, no le permitirá hacer movimientos habituales como comer por lo que necesitará la ayuda de sus compañeros. "Espero que no llueva porque para ponerme el goretex será un problema", apostillaba el pinteño. Sobre la noche, comentaba que la había pasado bien aunque "con calmantes". Para acabar, tambié aludía a la moral para salir de esta complicada situación. "La moral tiene que estar bien. He trabajado muchísimo para esta carrera y también pensando en el Tour y la moral siempre hay que tenerla alta", sentenciaba. El vídeo de la caída que afectó a Contador y Colli, entre otros La mayor preocupación inicial apuntaba a una posible fractura de clavícula pero finalmente se ha quedado en una luxación de hombro. "No he roto nada, pero he sufrido una luxación del hombro izquierdo. Los médicos han recomendado que inmovilice mi brazo izquierdo durante la tarde y la noche", confirmaba el pinteño en la tarde de ayer tras la primera inspección médica. Los doctores del equipo le han puesto un vendaje especial y muy fuerte para evitar problemas en la etapa de hoy: "Soy optimista sobre la etapa pero tenemos que esperar hasta justo antes de que comience la jornada". Paolo Bettini: "Error de Alberto y de su equipo" Tras la caída, muchos se preguntaban qué hacía el líder de la carrera en una zona tan delantera de la volata. Sin duda, mayor peligro, como se ha confirmado. Paolo Bettini lo tiene claro y, en su columna de opinión en La Gazzetta dello Sport se mostraba tajante: "Contador tenía que estar más atrás. La posición de Alberto ayer era equivocada. Un error suyo y de su equipo". Para el excampeón del mundo, si quieres llegar vestido de rosa a Milán, el líder debe aislarse de la pelea pues "no cambia nada si está un poco más atrás". Mucha gente ha aludido a este hecho pero de lo que no hay duda es que hay un solo culpable en este incidente, el espectador que provoca la caída. André Greipel: "Hace falta respeto" Colli: "Estaba asustado porque no sentía el brazo" "Las caídas son parte del ciclismo. Pero a menudo se pueden evitar. Para ello necesitamos la colaboración de todos. Hace falta respeto", sentenciaba André Greipel, ganador de la etapa de ayer. Y es que el mal menor es el daño de Contador sino el abandono de Danielle Colli (Nippo-Vini Fantini) con el húmero roto. El ciclista italiano abandonó la competencia dejando una fea imagen sobre el asfalto. Así relataba lo ocurrido: "Recuerdo que me ha golpeado algo cuando estaba en el sprint e, instantes después, estaba en el suelo con el brazo en una posición poco natural. Yo estaba muy asustado porque no sentía el brazo". Y es que la imagen es, cuanto menos, impactante. La de Greipel no fue la única reacción acerca del respeto del público a la carrera. Y es que la Asociación de Corredores Ciclistas Profesionales Italianos (ACCPI) ha emitido un comunicado pidiendo mayor respeto a los ciclistas: "Las caídas de consecuencias graves como la que ha ocurrido esta tarde, que ha implicado, entre otros, a Daniele Colli y a Alberto Contador se pueden evitar con un mayor respeto por los profesionales que hacen su trabajo, educación y cultura deportiva". Y sentenciaban pidiendo, por favor, respeto: "Durante la carrera, por favor, compórtate con respeto". Y eso pedimos también desde VAVEL, respeto hacia los ciclistas y hacia el deporte que hace disfrutar a aficionados, profesionales y resto de espectadores. Un deporte precioso, de mucha dureza pero también de gran agradecimiento entre ciclistas y espectadores. La cercanía que permite el ciclismo no la permite ningún otro deporte así que es importante cuidar las barreras para evitar consecuencias como las de la etapa de ayer.