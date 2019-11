Lluviosa y dura jornada en el Véneto

La jornada de ayer, entre Imola y Vicenza, estuvo marcada por la dureza. No tanto una dureza por recorrido y ascensiones, sino por el frío y la lluvia que azotó a la carrera. Demasiado ascenso y descenso, carreteras en peligroso estado que provocaron continuos incidentes, caídas y problemas. Tal fue el grado de complicación que hombres fuertes como Simon Gerrans, Stefan Kung o Jaroslav Marycz han tenido que abandonar fruto de las cáidas mientras que Manuel Belleti deja el Giro con problemas en la rodilla.

Gerrans se retira "por precaución"

El que fuera primer líder del Giro de Italia 2015, Simon Gerrans, se vio obligado a abandonar tras una caída en el descenso de Crosara. “Es muy decepcionante para Simon”, comentó el director deportivo de Orica GreenEdge. El australiano, quien tenía esperanzas puestas en esta etapa, no ha podido cogerle el ritmo a la prueba, tras salir de una larga lesión y con la mirada puesta en el Tour de Francia. Aun así, el propio Matt White confirmó que, a priori, no tiene lesiones de importancia. “Parece ser que solo ha perdido un poco de piel”, afirmaba White. Aun así, el ciclista aussie no quiere riesgos y, por precaución, no saldrá en la decimotercera etapa y comenzará a pensar en el Tour de Francia.

Kung, el más afectado

Kung: "Estaba en la ambulancia y se me caían las lágrimas"

Otro de los afectados fue Stefan Kung. El joven ciclista suizo estaba siendo una de las sensaciones, no solo del Giro, sino de la primavera. Tras su victoria en Romandía, exhibiendo una grandísima potencia y descaro, llegaba a la Corsa Rosa con muchas esperanzas. Luego de ser protagonista con un gran demarraje en la etapa anterior, con final en Imola, una caída le aparta de la carrera. También en el descenso del Crosara, Kung se iba al suelo junto con dos corredores del CCC. Una bajada muy deslizante que causó estragos. “Dejé un poco de espacio con esos dos ciclistas pero luego se cayeron en una curva de izquierdas. Traté de evitarlos pero fue imposible. La bici de uno de ellos me golpeó. Creo que así es como me rompí la vértebra”, relata el propio ciclista, desolado. “Estaba en la ambulancia y las lágrimas me caían sin cesar”, afirmaba el suizo. Kung estaba esperando la crono del sábado y, justo dos días antes, no podrá tomar parte en dicha contrarreloj: “Estaba esperando a la contrarreloj todos los días. Por lo que es una lástima terminar así”

Kung sufre una fracutra de la T9 y, aunque no reviste demasiada gravedad, tiene que abandonar, lógicamente, la carrera. “No tiene problemas neurológicos y la fractura parece ser estable”, confirmó el doctor Testa. El ciclista estará en observación, en el Hospital de Vicenza, para ser dado de alta en los próximos días y trasladado a Suiza donde podrá recuperarse. Eso sí, deberá usar un aparato ortopédico. Posteriormente, tras varios días de descanso, comenzará la rehabilitación. La baja, según Testa, durará entre tres y cuatro meses. “Cuando me dijeron lo que tengo fue aún peor porque sé que no podré competir en un tiempo. Pero a ciencia cierta, voy a volver”, sentenciaba el propio Kung, entre lágrimas de decepción y de ganas de regresar.

Marycz, con la cara rota

Como Stefan Kung relataba, se fue al suelo junto con dos ciclistas del CCC. Uno de ellos era Jaroslav Marycz. El polaco tropezaba con el suizo, ya en el suelo, y se golpeaba la cara con el asfalto. Una caída muy fea y que, a pesar de no dejar fracturas, sí que le ha provocado contusiones severas en la nariz, boca y barbilla. Por suerte, no perdió el conocimiento aunque admite no acordarse del momento del accidente. “No recuerdo nada. ¡Pero estoy bien! Solo parece peor de lo que es. Tengo suerte. ¡El cuerpo médico estuvo fantástico! Gracias por todo”, anunciaba en un Tweet.

Belleti, con problemas arrastrados

Belleti: "Tuve un problema con la rodilla el domingo y ha empeorado"

Por último, Manuel Belleti ha sido otro de los ciclistas que ha abandonado la carrera en el día de ayer. Pero, en este caso, no por una caída sino por un problema arrastrado desde el domingo pasado. “Es una lástima que ocurra esto en el Giro de Italia”, comentaba Belleti en la web de su equipo, quien ha cuajado buenas etapas siendo cuarto en Fiuggi y Castiglione de la Pescaia. “Tuve un problema con la rodilla el pasado domingo en una caída y la situación ha empeorado”, confirma el velocista del Southeast. Una gran decepción para un hombre que ya ha conseguido tres triunfos en este 2015 aunque sabe que queda mucha temporada todavía: “Tengo que hacerme más pruebas y espero poder recuperarme rápidamente. Tengo que pensar en el resto de la temporada”, sentenciaba.

Así pues, jornada dura ayer en el Véneto. Además de los mencionados, hombres como Sebastian Henao, Simon Clarke, Stef Clement o Alexandre Geniez también tuvieron problemas con los deslizantes descensos.