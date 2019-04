Un meteoro en los Dolomitas

Nacer casi al final del año tiene sus ventajas. Una de ellas es, por ejemplo, hacer récords de juventud. Angelino Soler nació el 25 de noviembre de 1939 en la localidad de Alcácer, a media hora de Valencia, y a sus 21 años logró el mayor éxito de su corta carrera deportiva: ganar la clasificación general de la Vuelta a España del año 1961. Sin llamar mucho la atención, el valenciano se convirtió en el ciclista de menor edad en ganar la prueba reina por etapas del calendario ciclista español. Ese triunfo fue la guinda a un año plagado de éxitos: etapa y general de la Vuelta a Andalucía, etapa y general de la Vuelta a España y el reconocimiento como uno de los mejores del país. "Aquella victoria fue muy importante, porque suponía que me había metido entre un grupo de ciclistas españoles que eran los que cortaban el bacalao", admitió años después.

Angelino explotó en una época bastante complicada para destacar. En el ciclismo mundial, los años 60 estuvieron marcados por la irrupción del francés Jacques Anquetil; en España, por su parte, la victoria en el Tour de Federico Bahamontes unos años antes aún era muy recordada por los aficonados. Con ciclistas como el propio Bahamontes, Julio Jiménez, José Pérez Francés o Miguel Poblet, pocos jóvenes podían destacar. Soler, con la Vuelta a España como su mejor aval, encontró ese hueco a sus 21 años. Era el nuevo talento de la escuela de vueltómanos y escaladores española. 'El meteoro de Alcácer', apodo que le dio Lluís Puig, organizador de la Vuelta a Levante en aquél entonces, se encargaría de demostrarlo en los siguientes años.

Objetivo Giro

"Aquella victoria fue muy importante, porque me había metido entre un grupo de ciclistas que eran los que cortaban el bacalao" La temporada de 1962 comenzó con cambios para el de Alcácer. Sustituyó al Faema belga, el equipo que le empezó a hacer famoso en el panorama ciclístico español, por el Ghigi italiano, donde permaneció solo esa temporada antes de volver al Faema de su autoritario líder Rik Van Looy. Su jefe de equipo en aquel año fue Luciano Pezzi, fiel gregario de Fausto Coppi en sus épocas de ciclista. "Pezzi me trató desde el primer día como un hijo", dijo Soler años más tarde. Para más suerte, encontró a rivales como Jesus Galdeano y Antonio Suárez en su misma plantilla, esta vez como compañeros, que ayudaron a integrarse bien al joven valenciano entre sus nuevos compañeros italianos. El Giro de Italia de esa temporada iba a ser su gran objetivo, con la idea de demostrar que haber ganado la Vuelta el año anterior no había sido fruto de la casualidad.

Para preparar de forma idónea el Giro, le tocó participar en las clásicas primaverales italianas, un mundo totalmente distinto del que vino el español. Más distancia, más ritmo y más dureza que en las pruebas hispanas. Le costó adaptarse a ese nuevo entorno, pero los ánimos del valenciano no decayeron al descubrir un nuevo ciclismo. Antes del Giro, y gracias a sus compañeros de equipo, aprendió conceptos sobre alimentación, fisiología y técnica sobre la bicicleta que le hicieron mejorar mucho antes de su objetivo principal del año. Empezó a estudiar bien los recorridos de las etapas y a acordar con sus compañeros la estrategia de cada una de estas. Italia, deportivamente, estaba mucho más avanzada que España, y eso a Angelino le gustó.

El Giro de Italia de 1962 se presentaba con gran nivel. Destacaba, por encima de todos, el conjunto Moschettieri, que se presenta con Arnaldo Pambianco, ganador en 1961, un veterano Gastone Nencini (con un palmarés de un Tour y un Giro) y Ercole Baldini, ganador del Giro, campeón del mundo y recórdman de la hora. Gazzola llevó a la salida nada más y nada menos que a Charly Gaul, conocido y temido por todos, aunque en esa temporada no estaba como en sus mejores años. Para finalizar la nómina de grandes favoritos, Atala dispuso de Vito Taccone, peligroso en la montaña y ganador del premio al mejor escalador en 1961 y el equipo Carpano llevó a la carrera italiana a Nino Defilippis, uno de los vueltómanos italianos más completos de la época.

Un triunfo y un Carlesi demasiado rápido

Por último, el mánager del Ghigi tomó finalmente su decisión y lleva al Giro a Angelino Soler, Pierino Baffi, Vendramino Bariviera, Guido Boni, Mario Minieri, Diego Ronchini, Livio Trapé, Jesús Galdeano, Sarti y a Antonio Suárez (cada equipo iba con diez corredores, al contrario que en las ediciones actuales, donde van nueve ciclistas por cada equipo), con quien compartió liderazgo el valenciano durante las primeras etapas. Un equipo compensado entre montaña y llano, conocedor de las opciones de sus dos líderes en la clasificación general. Lo que no sabía Suárez antes de empezar a disputar la prueba italiana es que en solo tres etapas el liderato deel equipo pasaría a ser, con claridad, para el ciclista de Valencia.

Arrancó el Giro con una etapa de 185 kilómetros, entre Milán y Tabiano Terme, que ganó el local Dino Liviero. La segunda la gana Graziano Battistini. Y en la tercera, tras dos jornadas de tanteo y sin problemas, empieza la marcha para los españoles del conjunto Ghigi. En el primer final en alto de aquella edición, con final en Panicogliara, Angelino no se escondió ni se esperó a que se moviesen los favoritos y tomó él mismo toda la iniciativa en la parte final de la ascensión. Atacó a tres kilómetros de meta y no encontró la respuesta de nadie, rebasó a todos los ciclistas que aún habían sufriendo por delante de él y llegó a meta con medio minuto de ventaja sobre el grupo de favoritos.

Fue una jornada redonda para el valenciano y su equipo. Soler se llevó la etapa y el enfado de sus rivales italianos, a los que no les gustaba (al menos en aquella época) que les dejasen con "las orejas tiesas" tan pronto. Y menos en su carrera. Antonio Suárez, por su parte, se vistió con la magglia rosa al final de aquella tercera etapa, aunque no había estado tan bien como el de Alcácer. Con la moral por las nubes, bien situado en la general y sintiéndose dominador de un Giro con gran nivel, Soler se convirtió en el hombre a batir de la prueba. El hombre a batir y el gran protagonista, como se vio en las etapas posteriores y, sobre todo, en la montaña, terreno predilecto del valenciano.

Tras volver al terreno de sprinters y tras un pequeño paso por los Montes Apeninos, los últimos días se prevén apasionantes, con una general apretada y con toda la alta montaña por disputarse. La gran primera etapa dolomítica es la que acabará en Belluno, tras 173 kilómetros. Motivado por su actuación y por su victoria en Panicogliara, el valenciano vuelve a ser protagonista: deja por segunda vez a los grandes favoritos clavados cuando la carretera se pone seria y las fuerzas empiezan a escasear, pero Guido Carlesi le birla la etapa. A Carlesi, verdugo del español en esa etapa, le apodaron 'il Coppino', por sus parecidos en carrera con 'il Campionissimo' Fausto Coppi. Pero ni de lejos se pudo comparar, con sus victorias y actuaciones, al pentacampeón del Giro.

La gran machada

La 14ª etapa no era de alta montaña, no era larga (169 kilómetros) y no parecía que fuese a importar mucho en el devenir de la general. La gran dificultad de la jornada llegó de las nubes, en forma de gran nevada. Soler, acostumbrado al sol de Valencia, sigue activo y pasa en primera posición por los dos primeros puertos de la jornada (Duran y Forcella Staulanza), pero por los dos últimos lo hace Vincenzo Meco, el considerado como mejor escalador del momento. La organización actúa tras ver los numerosos abandonos (57 en total): la etapa es neutralizada y Meco, el ciclista que iba en primer lugar en el momento de la decisión, es el ganador de la misma. Ya solo quedaban 53 hombres en carrera.

Angelino tampoco puede ganar la 15ª etapa, con final en Aprica. Un espéndido e intratable Vittorio Adorni tuvo en esa jornada su momento de gloria. Al segundo clasificado (Vito Taccone) le deja a más de tres minutos de retraso; a Soler, a más de cinco, pese a que acaba en cuarta posición. Pian de Resinelli será el final de la 16ª jornada de carrera. Angelino ha perdonado en las dos anteriores, pero esta etapa la quiere ganar como sea. Rompe la carrera en la montaña, deja eliminados a un par más de ciclistas que luchaban por la general y en Pian de Resinelli pule su obra maestra: su segunda victoria de etapa. Un subida en la que gana la etapa, gana la admiración de los aficionados italianos y gana minuto y medio sobre Balmamion.

De todo menos suerte

Si en Pian de Resinelli el ciclista valenciano las tenía todas consigo para arrebatarle el liderato a un Balmamion que ya miraba a su máximo rival con miedo, camino a Casale Monferrato todas esas opciones se iban a difuminar. En la escapada de favoritos, Soler rompería una de las bielas de su bicicleta. Esperando al coche de equipo (que tarda lo suyo), se le escapó el grupo de Balmamion y las opciones de, al menos, llegar con ellos en meta. Ahí se acaba todo para el valenciano y para todos los aficionados españoles que soñaban ver a Soler como el primer ganador español de la historia del Giro de Italia.

En aquella 16ª jornada ganó la etapa, se ganó a los aficionados y ganó minuto y medio sobre Balmamion "Me encontraba muy bien clasificado en la general y perdí un Giro que tenía que haber sido mío en una escapada en la que rompí la biela. Pasaba el tiempo y el coche que debía ayudarme no aparecía. En estas circunstancias perdí el contacto con la escapada clave de Balmamion. Y un Giro que podría haber sido mío, se me pone de esta forma patas arriba", recuerda el ciclista de Alcácer. Nadie quiso tener a Angelino triste, ni su equipo ni los aficionados. Antes de la siguiente etapa se le acerca hasta Gino Bartali y le anima a que pelee por un Giro que tiene casi perdido. Pese a los ánimos de Bartali y de su equipo no lo logró: quedaba muy poca montaña y las difrencias con el liderato eran demasiado grandes.

Todavía ganaría una etapa más (la 18ª, en Frabosa Soprana), ya sin la presión de estar delante en la general. Sin ser peligroso para los mejores en la general, volvió a meter minutadas en la meta, pero ya no fueron tan importantes como lo podían ser antes. Con este tercer triunfo se ganó a la prensa italiana: "L'Irresistibile Angelino" o "Fortisimo e tempestivo", rezaban algunas portadas deportivas italianas aquel día. Acabó el Giro y lo ganó Franco Balmamion, pero la mayoría de los que vieron correr al de Alcácer afirmaron que el español fue el vencedor moral y el vencedor merecido de aquella edición. A partir de aquel año, Angelino Soler empezó a ser un ídolo en Italia y, hoy en día, aún lo es para los aficionados más veteranos.

Vídeo-resumen del Giro de 1962 (italiano):