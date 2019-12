Mikel Landa: "Quiero demostrar que no solo ha sido una explosión de dos meses"

Una de las grandes revelación del Giro de Italia 2015, Mikel Landa, sigue en las nubes. Su tercer puesto en la Corsa Rosa, unido a las dos victorias de etapa en escenarios de auténtica leyenda, hacen que el ciclista vitoriano siga incrédulo ante lo que ha conseguido. “Todavía no lo asimilo”, reconocía a su llegada a España, tal y como recoge la Federación Española de Ciclismo. En su pueblo natal, Murguia (Álava) fue recibido como un auténtico héroe. Y no es para menos.

"Aún no he salido de mi burbuja. "

Landa regresó a Vitoria ayer martes y reconoce que no ha tenido tiempo para valorar, realmente, lo que ha conseguido: “Aún no he salido de mi burbuja. No he tenido tiempo ni de pensar qué ha pasado, qué es lo que he hecho”. Y es que la sorpresa ha sido mayúscula. Partía como gran gregario de Fabio Aru pero lo que pocos esperaban es que sus prestaciones fueran tan elevadas como para estar a la altura de todo un Alberto Contador en la montaña. “Antes de ir al Giro no pensaba llevarme ese botín para casa”, reconocía.

Su ambición ha sido siempre triunfar en las grandes vueltas. Ya había mostrado pinceladas de su calidad en vueltas menores como País Vasco, Burgos o Trentino pero ahora se ha destapado como vueltómano del presente y del futuro. “Para mí ha sido una sorpresa verme a este nivel en el Giro. Se trabaja para ello así que estoy contento y con ganas de seguir esta línea”, admitía el ganador de etapa en Madonna di Campiglio y Aprica.

En la segunda semana empezó a verse con opciones de podio

Landa reconoce que, tras la crono de Valdobbiadene, se vio con opciones de mejorar varios puestos (partía séptimo tras la mencionada contrarreloj). “Para arriba era más fuerte que algunos de los que me habían pasado”, admite sin reparos, porque lo ha demostrado. Fue ahí cuando empezó a pensar en el podio. “Ganar el Giro no, porque Alberto es Alberto, aunque tenga un bajón no se va a hundir nunca porque controla muy bien los tiempos”, comentaba con respecto al ciclista pinteño.

Una de las disciplinas claves en un vueltómano, más allá de la montaña, es la contrarreloj. Landa admite que ha mejorado en esa faceta, que ha entrenado para ello. “Este año tenía la idea de mejorar en la contrarreloj por si llegaba el día que tuviese que disputar una general”, explicaba Landa. A pesar de su mejora, asevera que aún debe mejorar más: “Si un día quieres hacer algo grande no puedes dejarte tanto tiempo (en crono)”.

Al ser cuestionado sobre si el partir como gregario de Astana le ha frenado a la hora de intentar, por qué no, pelear por la maglia rosa. “Estoy contento, pese a estar con Aru y que el equipo me haya frenado, pero gracias a ellos también he tenido la oportunidad de ser tercero y les estoy agradecido”, comentaba el vitoriano. Sin duda, no olvidará el Giro de Italia 2015. “Hasta ahora me encantaba pero después de vivir lo que he vivido creo que va a ser mi carrera favorita de lejos”, confesaba sonriente.

Sobre la Vuelta: "Puede ser uno de los candidatos a hacer podio o top 5"

Para acabar, habló sobre lo que viene. “Después del nivel que he tenido, no puedo perder el tiempo y creo que tengo que centrarme en estos objetivos, las grandes vueltas”, reconocía. Sus próximas paradas aún son inciertas pero su próximo gran objetivo ya lo conoce: la Vuelta a España. Ahora es el momento de descansar y preparar “poco a poco la Vuelta”. Landa lanzó un aviso para navegantes. “Puedo ser uno de los candidatos a hacer podio o a acabar entre los cinco primeros (en la Vuelta)”, reconociendo además que eso supondrá una presión extra. “La voy a llevar encantado”, admitía sin problemas. Una Vuelta a España con perfiles tradicionales que se adaptan muy bien a las características del escalador de Astana. “Finales en alto, inéditos y explosivos, que creo que se me adaptan bien, así que perfecto. Mi próximo objetivo es demostrar, o mejor dicho repetir, el nivel que he dado hasta ahora y que me sirva de confirmación. Qué no solo ha sido una explosión de dos meses y ya está”, sentenciaba con ambición.

El "despiste" del podio

Por último, en el recibimiento en su pueblo, Murguia, Landa habló sobre el polémico gesto en el podio del Giro. El vitoriano no se quitó la gorra al escuchar el himno de España y las suspicacias ya han salido a relucir. "Fue puro despiste. Pido disculpas a quien se haya podido molestar por no haberme quitado la gorra, pero yo en aquel momento no pensaba en nada, estaba en mi nube y no me dí cuenta", explicó sin reparos. Y es que encontrarse en tal enorme situación, llena de nervios a cualquiera: "Allí en el podio, al lado de Aru y de Alberto Contador, imagínese, flotaba".