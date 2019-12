Entrevista. Antonio Piedra: "Cuando no eres un fuera de serie, ganar sabe mejor"

Antonio Piedra es un exciclista profesional que nació el 10 de octubre de 1985 en el barrio de Heliópolis de Sevilla, ciudad donde reside actualmente. Ciclista profesional que consiguió tres victorias hasta la temporada 2014, actualmente se encuentra cursando Ingeniería Industrial en la Universidad de Sevilla. Comenzó su carrera como ciclista en 2007, cuando debutó en el equipo de la categoría Continental Fuerteventura - Canarias Team. Un año más tarde fichó por el equipo Andalucía - Cajasur, donde permaneció hasta 2011.

En 2012 cerró su contratación con el equipo Caja Rural - Seguros RGA, donde ha estado hasta el final de la temporada 2014. En este equipo consiguió la victoria más importante para él y para su equipo: la 15ª etapa de la Vuelta a España 2012 con final en los Lagos de Covadonga tras una larga escapada. Tras no cerrar la renovación con el equipo navarro y no encontrar equipo para seguir compitiendo, el 5 de marzo de 2015 Antonio decidió retirarse con 29 años y centrarse en sus estudios.

Pregunta: ¿Por qué ciclista? ¿Cómo fueron sus inicios en el ciclismo? ¿Con qué edad empezó a practicarlo?

Respuesta: Por mi padre. Él ha practicado siempre este deporte y tanto mi hermano como yo lo hemos vivido desde pequeños. Mi padre nunca quiso que saliésemos con la bicicleta de carretera hasta los 14 años por el peligro que conlleva. Por ello, fue a partir de esa edad cuando empecé a salir en bicicleta con él, comenzando a competir al año siguiente en la categoría de cadetes.

P: ¿Qué sueño tenía cuando comenzó a practicar este deporte?

R: Ninguno realmente, nunca imaginé que pudiese llegar a ser ciclista profesional. Yo montaba en bicicleta y competía porque me gustaba y disfrutaba, pero nunca en mis inicios me planteé correr en profesionales ni tenía ese sueño.

P: ¿Pensaba que iba a llegar hasta donde ha llegado?

R: No, en los inicios desde luego que no. Hay mucha diferencia entre unas categorías y otras, y que en categorías inferiores ganes carreras no quiere decir nada. Yo me limitaba a disfrutar del deporte y a aprender todo lo posible. Ya cuando pasas a la categoría sub-23 si que te lo tomas un poco más en serio e intentas hacer las cosas lo mejor posible, puesto que las exigencias de kilometraje y nivel son mayores.

P: ¿Alguna anécdota interesante que haya vivido en el ciclismo?

R: Bueno, más que anécdotas recuerdos, recuerdos que me quedarán siempre de los años de profesional, se me vienen muchos a la cabeza. Para mí el ciclismo es un deporte maravilloso por todos los valores que representa. Y ver que he podido llegar a profesionales, aprender e impregnarme de todos esos valores es algo que ha recompensado con creces todas las horas de sufrimiento encima de la bicicleta. También me quedo con la satisfacción personal de haber sido capaz de conseguir algunas victorias en profesionales, aunque ya con la primera me hubiese retirado más que satisfecho.

Estos son algunos de los recuerdos buenos, pero desgraciadamente también se te quedan grabados los malos momentos: días de frío, lluvia y nieve donde lo pasaba muy mal, alguna caída que te hace pensar en dejar la bicicleta, alguna lesión que tuve a causa de un accidente con la bicicleta… En fin, son solo algunos de los recuerdos que siempre tendré de este bello deporte y de mi vinculación con él.

P: ¿Cuántas victorias obtuvo antes de llegar a Profesionales? ¿Destaca alguna en especial?

R: Uff, tampoco gané mucho… Si no recuerdo mal, creo que fueron nueve victorias desde la categoría cadetes. Hay una que sí que tiene un significado especial para mí: una carrera que corrí en Carmona en mi primer año de sub-23 en 2004. Un día antes había fallecido un buen amigo de mi infancia a causa de un cáncer. Mis padres no quisieron decirme nada hasta después de la prueba y, sorprendentemente, gané ese día. No es fácil ganar siendo sub-23, y menos al primer año, compitiendo con compañeros de 25 o 30 años mucho más experimentados. De modo que, cuando lo supe, pensé que ese día fue mi amigo Dani quien me ayudo desde algún lugar.

P: ¿Cómo pasó del ciclismo de aficionados al ciclismo profesional?

R: Pues los dos últimos años que estuve en aficionados corrí en el equipo Comunitat Valenciana – Garcamps. En 2006, mi último año en aficionados, conseguí dos victorias y algún buen resultado en vueltas. La verdad que no me esperaba para nada poder pasar a profesionales, pero a finales de ese año se formó el equipo profesional Fuerteventura – Canarias y me dieron la oportunidad en 2007.

P: ¿Pudo compatibilizar sus estudios de Ingeniería Industrial con el ciclismo?

R: Los estudios nunca he dejado de compatibilizarlos. Sí es cierto que como ciclista profesional pasas muchos días fuera de casa y es más complicado poder asistir a clases o estudiar, pero dentro de mis posibilidades todos los años iba sacándome algunas asignaturas, aunque mucho más lento que el resto de mis compañeros.

P: Comenzó su andadura en el Fuerteventura-Canarias Team. ¿Fue el único equipo que se interesó por usted o recibió ofertas de otros equipos?

R: Sí que fue el único. De hecho, como he dicho, no pensaba que pudieran darme a mí la oportunidad, ya que en España había muy buenos corredores y con mucha proyección, y muchos de ellos no encontraron hueco en profesionales ese año.

P: Un año después llegó al equipo de 'su' tierra, el Andalucía-Caja Sur. ¿Era como una familia este equipo? ¿Cuáles son los mejores recuerdos que tiene en el equipo andaluz?

R: Sí, desde luego que el ambiente que había en el equipo era magnífico. La mayor parte del equipo éramos corredores andaluces y nos conocíamos ya de categorías inferiores en las que muchos ya habíamos coincidido. Así que siempre estábamos "de guasa" y nos lo pasábamos muy bien en entrenamientos y competiciones. Como nosotros decíamos mucho: "Andar no andaremos, pero reírnos sí que nos reímos". De estos años me quedo con maravillosos amigos con los que conservo una amistad especial.

P: En Andalucía-Cajasur consiguió su primera victoria como profesional en la Volta a Portugal. ¿Qué sintió al lograr esta victoria?

R: Fue una alegría muy grande. Para mí tiene un significado muy especial esta etapa por ser mi primera victoria en profesionales. Como dije antes, ya con esta victoria me hubiese retirado más que satisfecho del ciclismo. Acostumbrado a pasar tantos días malos en carrera, cuando llega la primera victoria es algo que no te lo crees. Parece fácil ganar cuando vemos a los Valverde, 'Purito' o Contador ganar tantas carreras a lo largo del año pero, si no eres un fuera de serie como ellos, ganar es mucho más complicado, y cuando ganas, sabe mejor.

P: Además de la obtenida en Portugal y en Noruega, ésta ante corredores como Simon Clarke o Sep Vanmarcke, sin lugar a dudas la tercera fue la mejor, en los Lagos de Covagonda en la Vuelta a España 2012. ¿Pensó antes de tomar la salida que la etapa iba a acabar así? ¿Se vio ganador cuando atacó en los Lagos?

R: Bueno, antes de empezar "ni de broma" pensaba que podía ganar esa etapa, pero sí que me levanté con mucho ánimo y con la idea de intentar coger la fuga por todos los medios. ¡Y vaya día para coger la fuga! 60 kilómetros a fuego hasta que pararon atrás. Después, durante la etapa, llevaba muy buenas sensaciones. Cuando llegamos a la subida final a los Lagos probé y arranqué en cuanto pude, sabiendo que también venía en la fuga mi compañero de equipo David de la Fuente, que haría de freno a los ataques que hubiese por detrás. Durante la subida no tuve muchas referencias de tiempo, de modo que no fue hasta los últimos tres kilómetros de meta, cuando ya había pasado lo más duro, cuando pensé que realmente podía ganar.

P: El fin de Andalucía-Cajasur le llevó a Caja Rural. ¿Cómo fueron esos tres años de verde?

R: Creo que fueron muy buenos, conseguí mi victoria más destacada e intenté aportar siempre lo mejor de mí al equipo. También tuve la suerte de aprender de grandes corredores y aportar lo que había aprendido a otros corredores más jóvenes. Y por supuesto tuve la suerte de conocer a muy buenos compañeros y amigos.

P: En marzo de 2015 anunció su retirada con 29 años. ¿Por qué no hubo renovación con Caja Rural? ¿No recibió ofertas de otros equipos o prefería terminar sus estudios?

R: Pues esto es algo que sería mejor preguntar al manager del equipo. Yo soy un corredor al que le cuesta ganar. No soy un corredor rápido y las tres victorias que he conseguido en profesionales han sido llegando solo o con un compañero de equipo como en 2009. En 2012 conseguí dos victorias con Caja Rural y quizás pensaron en una progresión mayor que en 2013 y 2014 no tuve en cuanto a resultados. Personalmente, creo que lo que he aportado al equipo ha sido trabajo para ayudar a conseguir resultados a otros compañeros. Si alguna vez llegaba alguna victoria pues bienvenida era. Mis compañeros creo que me han valorado siempre en este sentido y les agradezco mucho todo el esfuerzo que han realizado algunos para intentar que continuase en el equipo un año más, aunque finalmente no fue posible.

En cuanto a ofertas de otros equipos no hubo ninguna firme. Sí que hubo algún acercamiento, pero finalmente por unos motivos u otros no hubo posibilidad de llegar a algún acuerdo. Me hubiese gustado haber continuado en profesionales, pero se han dado una serie de circunstancias por las que no ha sido posible encontrar hueco para continuar en activo, de modo que ahora me estoy centrando en acabar los estudios.

P: Cuando veía que comenzada la temporada 2015 y no encontraba equipo, ¿no pensó en marchar a otro país como Portugal, donde hay muchos ciclistas españoles?

R: Como he comentado, hubo acercamientos a otros equipos extranjeros, pero finalmente no cuajó ninguno. La verdad que correr en Portugal no era una de las cosas que me llamase la atención, ya que el ciclismo en Portugal por desgracia está peor que en España y volver luego a correr en un equipo español es realmente difícil.

P: En cuanto a la actualidad del ciclismo, ¿le sorprende el momento de gloria que está viviendo su ex-equipo Caja Rural con doce victorias en menos de dos meses? ¿Qué destaca del equipo?

R: No me sorprende. Hay corredores muy buenos en el equipo que ya venían demostrando su calidad desde hace tiempo como Pello Bilbao u Omar Fraile. En estas fechas siempre suele tener buenos resultados el equipo porque vienen de correr algunas carreras World Tour como la Volta Cataluña o la Vuelta al País Vasco que te dan un ritmo de competición muy bueno. Quizás este año les haya salido algo mejor que los anteriores, y la verdad que lo merecían después de la mala suerte que han tenido muchos corredores en la primera parte de la temporada.

P: Ante la retirada de grandes ciclistas españoles en los próximos años como Joaquim Rodríguez, Alejandro Valverde o Alberto Contador, ¿piensa que hay relevo a corto-medio plazo para los próximos años? ¿a qué ciclista destacaría como el relevo de estos tres?

R: Sí, por suerte en España siempre hay buenos corredores. Llegar al nivel de estos tres ciclistas es muy complicado, pero creo que hay muy buenos corredores jóvenes que habrá que tener en cuenta en el futuro. Algunos de los que destacaría por conocerlos más de cerca son Rubén Fernández o Juanjo Lobato, que ya es más realidad que promesa.

P: ¿Le gustaría crear una academia de jóvenes como Luis Ángel Maté o Alberto Contador para hacer cantera en Andalucía?

R: Sería muy bonito la verdad. Ahora no me lo planteo a corto plazo ya que quiero centrarme en terminar los estudios, pero desde luego no me importaría colaborar con cualquier propuesta en ese sentido. Lo cierto es que hacen falta apoyos al ciclismo de base en Andalucía, pues se han perdido gran parte de las escuelas ciclistas de nuestra tierra en los últimos años.

P: Por último, ¿cuál ha sido la etapa en la que más has sufrido a lo largo de su carrera?

R: Pues recuerdo una Vuelta a la Rioja en la que tuve que retirarme por las condiciones climatológicas. Subimos un puerto en el que nos nevó y en la bajada tenía tanto frío que no podía apretar los frenos, así que terminé por retirarme.