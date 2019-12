Pedaladas diarias: 24 de junio

La actualidad ciclista no descansa, y menos aún cuando solo quedan diez días para que el Tour de Francia arranque en la ciudad de Utrecht (Holanda). Hoy la actualidad ciclista se despierta con el fichaje de Trek del prometedor Edward Theuns, el nuevo cambio del logotipo de la UCI o la selección de Movistar para los próximos Campeonatos de España de Cáceres, tanto en la línea como en la prueba contra el crono.

Edward Theuns irá a Trek en 2016

Los resultados han sido más que buenos en esta temporada y las ofertas por los equipos World Tour no se han hecho esperar. Edwart Theuns (Topspor Vlaanderen) es el futuro de los adoquines y Trek se ha querido hacer con sus servicios a partir de 2016, según avanzó hace unas horas el periódico belga Het Nieuwsblad. El fichaje de Theuns por parte del equipo americano es una clara apuesta de futuro para ser el sucedor de Fabian Cancellara como líder del equipo en las clásicas de Flandes de los próximos años cuando el suizo se retire.

Aunque solo ha levantado dos veces los brazos en lo que llevamos de año (en la Albert Achterhes Pet Ronde van Drenthe y en una etapa de los Cuatro Días de Dunkerque), el mayor éxito de Theuns vino en el 'A través de Flandes', donde su compañero y compatriota Jelle Wallays ganó. Los números de Theuns han sido para tenerlos muy en cuenta y Trek no ha esperado para incluirle en la plantilla del próximo año: trece pódiums y 32 top-10 en solo 52 días de competición y líder con claridad del Europe Tour con más de 200 puntos de ventaja sobre el segundo.

La UCI desvela su nuevo logo

La Unión Ciclista Internacional ha desvelado hoy su nuevo logo para "modernizar" la imagen de la organización. Se han mantenido las cinco barras de colores (que representan a sus Campeonatos del Mundo) en este segundo cambio del logo en más de 115 años. Este nuevo logo, desarrollado por la reconocida empresa 'SomeOne', está apoyado por una nueva iconografía, tipografía, nuevos gráficos y fotografía. El objetivo de este cambio es el de acercarse al público y al de sus socios comerciales.

Brian Cookson, su presidente, explicó este nuevo cambio: "La nueva marca simboliza el compromiso de la UCI por modernizarse y renovarse mientras se mantiene fiel a la herencia y a la tradición de la propia organización. Con el objetivo de maximizar la exposición de la marca junto con la estrategia de expansión de la UCI, este nuevo logo y el nuevo conjunto de medidas trabajarán más eficazmente con la organización de eventos, socios y patrocinadores".

Niki Sorensen: "Me dopé y lo siento"

Niki Sorensen, exciclista de Tinkoff-Saxo, admitió haber usado sustancias dopantes en la primera parte de su carrera deportiva, hace más de diez años. "Me dopé. Lo admito. Y lo siento por ello. Ocurrió en la primera pate de mi carrera, hace ya más de diez años ", admitió en unas declaraciones para el diario danés BT. El nombre del danés aparecerá en la lista de la agencia antidopaje de Dinamarca (la ADD), quien también está investigando a Bjarne Riss, basándose en el testimonio del también exciclista Michael Rasmussen.

"Conté a la ADD mi experiencia. He hecho esto par aliviar mi conciencia y porque quiero ayudar al ciclismo", finalizó Sorensen. Su equipo hasta 2014, Tinkoff-Saxo, publicó un comunicado durante el día de ayer respecto al caso del mayor de los Sorensen: "Tinkoff-Saxo tiene una arraigada cultura antidopaje que se extiendo a todo el equipo. El equipo estaba convencido en esa época y sigue creyendo que Sorensen se ha comportado adecuadamente con esa cultura en la última década mientras trabajaba para el equipo".

Riis no convenció a Carlos Sastre para que se dopase

"Yo era consciente de lo que hice y de lo que hago, no de lo que otros estaban haciendo", contó Carlos Sastre en el portal Cyclingnews. Pese a no estar vinculado en la lista que publicó la ADD (la agencia antidopaje de Dinamarca), tras la confesión de Niki Sorensen, su nombre ha concentrado todos los focos de atención al desvelarse una posible conversación telefónica entre el español y Bjarne Riis, en la que el danés intentó convencer al por entonces ciclista de CSC de que se dopase. El abulense negó tajantemente esa conversación.

"No sé lo que estaba haciendo, pero no recuerdo esa conversación", dijo Sastre. "Él [Bjarne Riis] me conoce como soy y no creo que hubiese hecho eso, pero yo no recuerdo esta conversación", aclaró el ganador del Tour en 2008. El ciclista de Ávila también afirmó que su salida del equipo tras esa temporada no tuvo nada que ver con la posible conversación telefónica, y lo hizo tras disputar los Juegos Olímpicos de Pekín.

Valverde correrá la prueba en ruta de los Nacionales

Alejandro Valverde (Movistar Team) ha decidio disputar solamente la prueba en ruta de los Campeonatos Nacionales de Cáceres, que se disputarán este fin de semana. Con esta decisión, el murciano no podrá defender su título contrarreloj conseguido un año antes, según ha informado Movistar en su página web. El que no se sabe si estará será Ion Izaguirre, vigente campeón de España, quien decidirá si participa o no en la prueba en línea del domingo a última hora.

Con Juanjo Lobato lesionado y con la duda del pequeño de los Izaguirre, la participación confirmada de Movistar en la prueba reina del próximo día 28 de junio es: Alejandro Valverde, Jonathan Castroviejo, Imanol Erviti, Rubén Fernández, Jesús y José Herrada, Beñat Intxausti, Gorka Izagirre, Javi Moreno, Jose Joaquín Rojas, Enrique Sanz, Marc Solery Fran Ventoso. Para la prueba contra el crono, los confirmados por el equipo telefónico son: Gorka Izagirre, Jonathan Castroviejo, Imanol Erviti y Jesús Herrada.