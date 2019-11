Tom Danielson, positivo por testosterona sintética

Tras testificar en el Caso Armstrong y revelar su dopaje en 2012, el norteamericano Thomas Danielson, natural del estado de Connecticut, ha vuelto a caer en la tentación. En la noche del 2 de agosto, la US Anti-doping Agency (USADA) comunicó al ciclista de Cannondale Garmin el positivo que había dado en dicho control. Todo ello, mientras cenaba con sus seis compañeros que hoy han participado en The Larry H.Miller Tour of Utah .

"Me siento increíblemente herido, frustrado y enfadado por esto. No puedo entender cómo o por qué pasó esto y todavía no puedo aceptar que esto sea verdad.", decía en uno de sus tweets.

Él defiende su inocencia

"Esta noche ha sido uno de las peores noches de mi vida", testificaba Danielson a través de Twitter

A falta de confirmación oficial, la USADA sigue manteniendo el "status" de positivo por dopaje para Tom Danielson. Lo cual ha hecho que no pueda tomar la salida en el Tour de Utah que comenzaba hoy y finalizará el próximo domingo. Aun así, el conjunto dirigido por Jonathan Vaughters mantendrá el bloque con los seis compañeros restantes a la espera de futuros acontecimientos.

Nada más que saltó la noticia Tom Danielson defendió su inocencia indicando que él jamás ha vuelto a tomar un dopante después del escándalo que hubo en 2010.

"No tiene sentido que después de todo lo que pasó vuelva a reincidir en esto del dopaje", añadió Danielson tras su positivo.

A la espera de futuras noticias, la postura de su equipo sigue siendo neutral a pesar de haberlo apartado de una carrera que ya ha ganado en dos ocasiones.

Desde 2008 corría bajo las órdenes de Vaughters, después de haber estado en equipos como Fassa Bartolo o el polémico Discovery Channel de Lance Armstrong.

Ya estuvo en las mismas hace poco

"En el entorno en que me encontraba, sentía como algo que tenía que hacer para continuar siguiendo mi sueño. Crucé la línea y eso es algo de lo que siempre me arrepentiré", confesó Danielson

Después del caso Armstrong, Danielson reconoció en octubre de 2012 que también estaba envuelto en las mismas circunstancias en las que estaban sus antiguos compañeros de equipo. Por lo tanto la UCI, en cooperación con la USADA, decidieron suspenderlo desde el 1 de septiembre de 2012 hasta el 1 de marzo de 2013. Además, todos los resultados que cosechó entre el 1 de marzo de 2005 y el 23 de septiembre de 2006 fueron cancelados.

En su palmarés cuenta con resultados muy meritorios. Etapa en la Vuelta 2006, top 10 en las generales del Tour 2011 y Vuelta 2006, y dos clasificiones generales del Tour de Utah, además de una etapa.

Por lo tanto, tanto él como la escuadra con sede en Estados Unidos siguen esperando la muestra B que confirmará, o no, el segundo positivo de Thomas Danielson de su carrera. No es la primera vez, y por el bien del ciclismo se espera que no haya segunda.