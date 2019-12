Entrevista. Jorge Arcas: "Todo corredor quiere llegar a Movistar"

Jorge Arcas (8 de julio de 1992, Sabiñánigo, Huesca) es uno de los nombres del verano en el mundo del ciclismo. Hace unas semanas se hizo oficial su paso a profesionales con Movistar, que le fichó procedente del Lizarte, vivero en los últimos años del conjunto telefónico. Tras una temporada en la que ha logrado cinco victorias, con un verano especialmente prolífico, la oportunidad de llegar al WorldTour llamó a su puerta. Días después de haber cumplido un sueño, Jorge Arcas habló con VAVEL.com.

Pregunta: ¿Qué valoración hace de su temporada?

Respuesta: Ha sido una temporada muy regular, aunque no he corrido todas las pruebas de la Copa de España que me hubiera gustado. En las que he participado lo he hecho bastante bien, porque tenía a un compañero disputándola, hemos ido paso a paso y ha sido un año bastante bueno con cinco victorias y bastantes podios.

P: ¿Esperaba estas cinco victorias?

R: He trabajado mucho este invierno y también hice una gran temporada el año pasado. Pensaba en ganar, pero como tampoco soy un hombre rápido no pensaba en ganar cinco veces, pero han ido llegando bastante seguidas en los picos de forma.

P: Ha ganado en pruebas por etapas y en pruebas de un día. ¿Qué perfil de ciclista se considera?

R: Soy un corredor regular que cuando se pasa de los cuatro o cinco días de competición voy bastante bien. Voy bien en rampas largas, pero también sprinto bien en final en alto tipo clásica. No sabría decir tampoco que tipo de corredor soy porque aún está por ver, pero creo que en las vueltas me puedo defender bastante bien.

"Recupero bien de un día para otro"

P: Podríamos considerarle como un potencial vueltómano, entonces...

R: Sí, creo que sí encajo ahí, porque recupero bastante bien de un día para otro.

P: La última competición en la que ha participado ha sido la Vuelta a Toledo, organizada por Federico Bahamontes y parece ser que lo va a dejar. ¿Qué labor ha tenido para que esta carrera pueda salir adelante?

R: Bahamontes tiene allí muchos recursos y su labor es fundamental. Es un hombre muy reconocido allí, lo va a dejar, pero espero que sigan haciéndola porque es una vuelta que tiene de todo: montaña, llano, viento... es muy completa.

P: El 4 de agosto saltó la noticia de que Jorge Arcas fichaba por Movistar. ¿Qué sintió en ese momento?

R: Estaba muy contento porque es un sueño que todo corredor quiere llegar a este equipo. Es muy difícil, y más para un amateur ya que no hay mucha salida, y además a un WorldTour. Espero responder a la confianza que han depositado en mí.

"El fichaje por Movistar se hizo muy rápido, en dos o tres días"

P: Semanas antes de que se hiciera oficial su llegada a Movistar declaró que no tenía claro su futuro. ¿Cómo fueron las negociaciones?

R: Había algún rumor de que podía pasar a un equipo profesional, también había algún rumor de Movistar, pero de estas cosas, hasta que no se consolidan, no puedes decir nada. Tampoco tenía claro que podía pasar, pero a finales de julio mi entrenador me dijo que esto iba para adelante y todo se hizo muy rápido, en dos o tres días. Esto me da mucha tranquilidad para afrontar lo que queda de temporada.

P: Cuando tuvo las primeras noticias de Movistar, ¿habló con Marc Soler o Dayer Quintana, ex-compañeros suyos?

R: Me llevo muy bien con los dos, pero antes de fichar no hablé mucho con ellos porque no sabía que iba a fichar por Movistar, todo fue muy rápido. Cuando se confirmó sí que hablé con los dos, se alegraron de volver a tenerme como compañero de equipo y me dijeron que estuviera tranquilo, porque son una familia y me iban a acoger muy bien.

P: Con usted ya son tres años consecutivos en los que corredores de Lizarte pasan directamente a Movistar. ¿Existe un vínculo especial entre los dos equipos?

R: Manolo [Azcona] y Eusebio [Unzué] se llevan muy bien y apoyan mucho al Lizarte. Llevamos mucho material de ellos, hay una gran conexión entre los dos equipos. Ya son tres años que corredores de Lizarte se van a Movistar, a la gente le llama la atención y para Lizarte es muy importante.

"En mi primer día espero poder cumplir todas las órdenes que me den"

P: Aun es pronto, ¿pero cómo se imagina el día de colocarse el primer dorsal como profesional con el maillot de Movistar?

R: Será un día muy importante en mi vida, mi debut en profesional y con un equipo como Movistar. Espero que pueda cumplir todas las órdenes que me den.

P: ¿Hay algún ciclista de Movistar con el que le haga especial ilusión correr o del que cree que va a aprender más?

R: Siempre hace ilusión correr junto a ciclistas como Alejandro [Valverde], Nairo [Quintana]... en definitiva, todos, todos son grandes corredores. De cada uno aprenderé cosas y podremos seguir progresando poco a poco.

"En España hay futuro"

P: Se dice que después de los Contador, Valverde, Purito... no hay relevo generacional en España para seguir alcanzado estos mismos éxitos. Usted es uno de los que viene pegando fuerte por detrás, ¿cuál es su opinión?

R: Ahora los jóvenes estamos subiendo muy fuerte en España. Tanto en sub23 como en juveniles hay muy buena cantera. Ahora mismo en Movistar hay varios jóvenes, también en Caja Rural o Burgos BH... Hay futuro y se ve, por ejemplo Rubén Fernández, gran corredor que ha ganado el Tour del Porvenir y ha ganado carreras en profesional. Hay más nombres, pero creo que en España hay bastante gente que puede coger el relevo de estas figuras.

P: La Vuelta a España está a punto de comenzar. ¿Cómo la ve y cuál es su favorito?

R: Va a ser muy interesante porque van todas las figuras a correrla. Espero que gane algún Movistar, seguro que tanto Valverde como Nairo van a estar disputándola. Creo que es una opción muy buena para Nairo.