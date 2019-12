El pequeño Ewan arriva la tierra de la realidad

Como reza la entradilla, no solo en el ciclismo, sino en todo deporte existe un mar por donde toda promesa deportiva navega en sus inicios. Se trata del mar de las promesas, ese en donde residen todos aquellos deportistas que prometen desde sus inicios, que prometen ser grandes estrellas del futuro. Ese mar está lleno de gente joven pero también de gente no tan joven que nunca ha conseguidor cruzar el charco hacia la tierra de la realidad. La tierra de la realidad, esa en donde las promesas son ciertas, en donde las previsiones se cumplen, en donde los pequeños triunfos se convierten en grandes gestas.

Ewan solo mide 1,65 contrastando con la altura de los sprinters y rodadores al uso

Caleb Ewan acaba de completar el proceso. Ha cruzado el charco. Un camino que empezó en Sydnei, hogar de nacimiento de este joven de 21 años cuya mezcla, entre unos rasgos físicos orientales y unas costumbres occidentalizadas en Australia, resulta peculiar. Además, su estatura baja, sorprende tratándose de un velocista pero atendiendo a su musculatura no hay duda: Ewan es un sprinter.

Pronto lo supieron en Orica cuando reclutaron para su cantera a Ewan, con solo 17 años, allá por 2012. Aquel año ya deslumbró como junior con varias victorias y terminando segundo en el Mundial de Valkenburg. Arrasó en las llegadas masivas del calendario sub 23 de 2013 y, cómo no, también triunfó en el Tour del Porvenir, con dos victorias de etapa. Además, tuvo un gran estreno en pruebas UCI. Fue tercero en el GP Industria di Marmo y se llevó una etapa en el Tour de Alsacia. A finales de año, fue cuarto en el Mundial sub 23 de Florencia. El barco del pequeño Caleb navegaba muy rápido. Era un líder en su generación, siempre a la cabeza y siempre con viento a favor. La tierra de la realidad estaba cada vez más cerca.

Caleb Ewan remató el 2014 con grandes resultados

Ya en 2014 dio el salto al primer equipo, liderando los sprints en algunas carreras menores del UCI Pro Tour, siempre en un segundo plano tras figuras como Matthews o Gerrans. Fue en ese 2014 cuando Ewan aceleró la maquinaria de la mano de Neil Stephens, su director deportivo y gran valedor. Al mando estaba el propio Ewan pero Stephens le secundaba como segundo de abordo, indicando, calmando, siempre alerta cuando era necesario. En dicho año se llevó el Campeonato de Australia sub 23 sin oposición y debutó en el World Tour, en la prueba de casa, el Tour Down Under. Pese a ser un año sin grandes resultados, ni en carreras UCI ni a nivel sub 23, fue una temporada de aprendizaje, de paciencia y de evolución en la sombra. El punto culminante llegaba en Ponferrada cuando Ewan partía como gran favorito para alzarse con el Mundial. Pero el ataque en el descenso de Sven Erik Bystrom dio al traste con su arcoiris. Remató el año con grandes posiciones en el Tour de Pekín (segundo y noveno la primera y última etapa), ante velocistas de la talla de Farrar, Mezgec o Modolo. El barco de Ewan seguía acelerando, con resultados que lo acercaban cada vez más a tierra, a la tierra de la realidad.

Y llegó el ansiado 2015, la tierra estaba cerca pero el segundo de abordo supo tener bien resguardado a Ewan. Sabe que el inicio del año es complicado, con muchos ciclistas, sobre todo hombres rápidos, buscando victorias para empezar con confianza. Así pues, Ewan arrancó siendo subcampeón en casa, en los nacionales, superado por Heinrrich Haussler en el sprint. Prosiguió con el doblete en el Herald Sun Tour, con dos triunfos que le dieron mucha moral para llegar a Malasia y hacerse con un botín de oro en el Tour de Langkawi. Andrea Guardini y su Astana fue un duro rival pero el pequeño Caleb pudo arrebatarle dos triunfos, además de tres segundos puestos.

Orica ha sabido mimar ambiciosamente a su estrella

El casillero de victorias no cesaba y pese a tener que abandonar en su debut en el World Tour (Volta a Catalunya) se resarció rápidamente, sucediendo a Michael Matthews como ganador australiano en La Rioja. Pese a que no consiguió vencer ni en Turquía, ni Noruega, ante velocistas como Kristoff o Cavendish, estuvo a las puertas de hacerlo en cada llegada masiva, nunca se dejó ir. De nuevo, se hizo de oro en el Tour de Korea, hogar de su madre, con cuatro victorias. En Orica supieron mimarle. "Si no consigues victorias, el calendario las conseguirá por tí", pensaría Neil Stephens antes de enrolarlo hacia la carrera asiática.

Afinó puntería en Polonia para llegar a la Vuelta a España como outsider en las llegadas masivas. Las caídas le minaron las fuerzas y la moral de cara a la primera llegada masiva, pero en la segunda no falló. Divisó la tierra al fondo y no dejó de sprintar hasta conseguir alcanzarla. Le dio igual quién estaba a su lado. Un tal Peter Sagan y otro tal John Degenkolb, dos gigantes, dos monstruosos velocistas pero, entre ellos, se coló el pequeño Caleb.

Caleb Ewan: "Es el día más feliz de mi carrera"

La llegada a la tierra de la realidad le reportó una gran felicidad a Ewan. "Este es, de lejos, el día más feliz de mi carrera", confesó el australiano tras su victoria. Se trata, además de su primera victoria World Tour; vaya primer triunfo, en una gran vuelta y ante velocistas de la talla de Sagan o Degenkolb. "Para ser honestos, no lo esperaba", comentó el joven ciclista de Orica que habló de sus rivales con mucha modestia: "Para vencer algunos de los mejores velocistas del mundo, especialmente a hombres como Sagan y Degenkolb, en un final cuesta arriba, significa mucho para mí".

Esa es otra, todo sabían la velocidad de Ewan en un final llano, en un sprint al uso, pero hoy se ha destapado como otro de los candidatos a los finales en repecho, algo que se está poniendo cada vez más de moda. La herencia de hombres como Freire o Bettini sigue adelante en las figuras de Sagan, Matthews, Degenkolb o el propio Caleb Ewan que venció en un repecho realmente duro.

Ewan anuncia que abandonará la Vuelta en los próximos días

Además, Ewan ganó en una de sus últimas oportunidades. Escasas opciones de sprint restan antes de la llegada a Madrid, quizás en Castellón, Lleida y Tarazona haya llegada masiva pero, antes, habrá que superar mucha montaña. Y ya muy lejos queda la etapa de Madrid, así que el australiano está pensando en abandonar y pensar en Richmond. "Esta fue probablemente la última etapa en la que podía tener opciones porque no estoy pensando en retirarme", confirmaba Ewan quien aseveró que tenía "un poco de presión" conociendo que iba a ser, posiblemente, su última opción de victoria.

Neil Stephens compara a Ewan con Cavendish

A pesar de mostrarse algo decepcionado por perder el maillot rojo, ostentado por Chaves hasta el día de hoy, el director deportivo de Orica GreenEdge, Neil Stephens tuvo grandes palabras para su pupilo Ewan. "La actuación fue increíble", remarcaba el australiano afincado en España. "Lo ha hecho como un campeón, aprovechando la oportunidad cuando se presentó", explicó Stephens quien compara a Ewan con Mark Cavendish. Ante esta comparación, el propio Ewan reconocía a los micrófonos de TVE que era un verdadero honor que le comparasen con "el más grande".

Así pues, un triunfo de realidad. La travesía de Caleb Ewan por el mar de las promesas ha llegado a su fin. Arrivó en la tierra de la realidad en donde espera seguir su camino con éxitos y triunfos que le llevan al primer escalón del ciclismo mundial. En unos años, sin lugar a dudas, será uno de los grandes. Solo 21 años, toda una carrera por delante en la tierra de la realidad.