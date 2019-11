Mikel Landa: "La libertad me la he cogido yo"

Astana ha demostrado tras el fin de la primera gran etapa de montaña que es el equipo más fuerte de la Vuelta a España 2015. Sus dos hombres fuertes han mostrado su felicidad al comentar que todo les había salido a la perfección. Por otro lado, Joaquim Rodríguez ha aclarado que el ritmo de Aru era muy alto y que aún queda mucho por recorrer.

Landa ha dicho que se ha dado la libertad a sí mismo: "La libertad me la he cogido yo. He cogido vía libre. Hace tres días perdí toda opción de hacer la clasificación general y necesitaba esto. Hoy he conseguido disfrutar de la bici y he podido remontar." Landa ha declarado que tenía buenas piernas: "A falta de cinco kilómetros veía que les costaba recortarme la ventaja y ahí he visto que podía ganar. Estoy muy contento, pero he sufrido muchísimo en los últimos tres kilómetros. Tenía el día marcado, por eso estuve atento a la fuga. En el último puerto no tenía mucho tiempo pero me he encontrado fuerte y he sabido regular. Ojalá Aru pueda llegar hasta Madrid. Ha dado un fuerte golpe a la clasificación general Esperemos que vaya a más, pueda salvar la diferencia y ganar la Vuelta a España".

Fabio Aru ha reflejado en sus palabras su satisfacción: "El plan era mandar a Landa por delante para endurecer la carrera y ha estado muy valiente para coger la escapada y para conseguir la victoria. Estoy muy contento por él, porque me ayudó mucho en el Giro. La etapa de hoy ha sido bellísima y durísima. La más dura de todas las grandes carreras que hayamos corrido. Estoy muy cansado, pero feliz por estar en el Astana, que es un equipo verdaderamente muy unido. Mikel había tenido problemas en los últimos días, pero estaba en buenas condiciones. Hay muchos corredores muy fuertes en la carrera y los respeto a todos. Iremos día a día con el maillot rojo. Me he preparado mucho y he descansado mucho después del Giro. Los recorridos se adaptan a mí y el público me apoya mucho".

Joaquim Rodríguez ha declarado que Aru le puso un ritmo muy alto: "Le he aguantado a Aru el primer envite, pero a falta de seis kilómetros de meta ya no podía más. Si no llega a estar Dani, hubiera perdido más tiempo. Hemos perdido tiempo con Aru, pero hemos ganado con otros corredores. Dumoulin por ahora aguanta y hemos sentenciado con Froome. Aquí sufrimos todos. Está siendo una vuelta muy dura para mí y veremos día a día cómo va la recuperación. Todavía queda muchísimo".