Joaquim Rodríguez: "Hacer en súpercrono está en mi mano"

Joaquim Rodríguez (Katusha) logró en Ermita del Alba alcanzar uno de los objetivos que se había marcado en esta Vuelta: vestirse de líder. Después de ganar el domingo en Sotres, Purito consiguió sus dos metas en la ronda española en tan solo dos días.

Ahora, de líder, Purito no cambia su meta, pero se mostró más ambicioso: "El objetivo es el podio… e incluso ganar la Vuelta, porque no. Al final, hacer una súpercrono está en mi mano". Pese a ello, el catalán aseguró que la ventaja que tiene no le apasiona pero es "mucho mejor" de lo que esperaba.

Eso sí, Rodríguez confesó que no pasó un gran día: "En el Cordal y en la Cobertoria he sufrido muchísimo, lo he pasado muy mal". El de Katusha reconoció que el desgaste de los días de carrera se nota "mucho" y que, por ello, los movimientos "no son tan grandes" como en la primera semana.

Alejandro Valverde: "Mi favorito es Dumoulin"

Alejandro Valverde ha sido uno de los mayores damnificados en Ermita del Alba, perdiendomás de minuto y medio respecto a Joaquim Rodríguez. El murciano explicó que fue un día "bastante complicado". "Intentamos dar el máximo, luchar a tope, pero el cuerpo ya se resiente", añadió.

Comentó que la contrarreloj no es "ni buena ni mala" para él, pero reconoció que, "si estuviera bien", no sería una crono mala. "Como no estoy al cien por cien intentaremos hacerlo lo mejor posible", continuó. Además, declaró que su favorito es "Dumoulin" y que Aru no iba "tan bien" como otros días, pero ha podido "minimizar pérdidas".

Fabio Aru: "Tengo grandes esperanzas para la contrarreloj"

Fabio Aru no pudo aguantar el liderato en la dura subida a Ermita de Alba y lo cedió en favor de Joaquim Rodríguez. El sardo, escalador más diésel, aseguró tras la etapa, sin mostrarse excesivamente preocupado, que era una etapa "más para Purito" que para él.

Pese a haber perdido el maillot rojo en esta decimosexta etapa de la Vuelta, el italiano sigue confiando en sus posibilidades: "A juzgar por cómo me siento, y si puedo hacer una contrarreloj como en Polonia, mis esperanzas son grandes".

Tom Dumoulin: "Todo depende de la contrarreloj"

Tom Dumoulin ya se cree realmente que puede ganar esta Vuelta. El holandés ha aguantado en la Cordillera Cantábrica un buen puesto en la general y sus opciones de vestir de rojo en Madrid parecen intactas. "Salvé el día", confesó, "y fue mucho mejor de lo esperado. Nunca estuve realmente en problemas y tuve buenas piernas". "Todo está abierto", sentenció.

Ahora llega su terreno, la contrarreloj, donde logró el bronce mundialista hace un año en Ponferrada. Pese a que aseguró que ganar será "difícil" porque quedan "etapas duras", él lo tiene claro: "Todo depende ahora de la contrarreloj".