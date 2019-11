Joaquím Rodríguez: "No me ha hecho gracia lo que ha hecho Valverde"

En la última etapa de la Vuelta parece estar todo decidido, solucionado, pero no lo consideró así Alejandro Valverde (Movistar). El murciano, a solo dos puntos de Joaquim Rodríguez (Katusha) en la calsificación del maillot verde, disputó el sprint intermedio y superó al catalán en esta pelea. Este gesto no sentó bien al corredor de Parets.

“Mejor no pensarlo, es lo que hay”, comenzó Purito. “Es la segunda vez que me pasa, no me hace mucha gracia, la verdad”, sentenció. Y es que Joaquim Rodríguez, que ya era líder de la combinada e iba a subir al podio como segundo clasificado calificó el último día “de fiesta”.

Además, Purito reabrió una brecha ya cerrada. “Luego pasa lo que pasa en los Mundiales”, declaró. Probablemente, por su cabeza pasó aquel Mundial de la Toscana en 2013, cuando hubo polémica entre él y Valverde, aunque ambos lograron subir al podio.

Alejandro Valverde: "El maillot de puntos es súper importante"

La otra parte de esta polémica, Alejandro Valverde (Movistar), calificó el maillot de puntos como "súper importante, el que más después del de líder". "Quería conseguirlo y al final lo he logrado. Tengo que dar las gracias al equipo... y ya está", sentenció.

Hizo balance de su Vuelta, con la conclusión de que tiene que estar "contento" porque lo ha dado "todo". "Al final el cuerpo da para lo que da después de todo el año que llevo. He tenido días mejores y otros peores. Cuando el cuerpo está cansado, un día te levantas muy bien y otros piensas en salvar el día", comentó. Por último, habló sobre su próximo objetivo, el Mundial de Richmond: "Espero mejorar en 15 días. No estoy mal, el ritmo y la forma los he cogido en la Vuelta. Hay que ver el recorrido, no es todo lo bueno que me gustaría pero es lo que hay", explicó.

Omar Fraile: “Es una sensación increíble”

El ciclista vasco de Caja Rural, Omar Fraile, ha debutado con nota en la Vuelta. Fraile se ha llevado el maillot de la montaña, por lo que ha podido subir al podio de Madrid, “una sensación increíble” para él. “Cuando estás ahí subido te das cuenta de lo que has conseguido y del trabajo que hay detrás”, comentó. “Logré una buena renta de puntos pronto y la clasificación matemática con tiempo, pero había que llegar a Madrid”, añadió.

El vizcaíno valoró la Vuelta de su equipo, Caja Rural: “Ha sido muy buena, no solo en fugas, hemos disputado etapas y hemos subido al podio. Hemos logrado dar un salto de nivel, algo que el público nos ha hecho ver en las cunetas. El equipo crece y la afición también, hay días que nos da alas”, explicó.