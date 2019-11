Tinkoff-Saxo anuncia el fichaje de Oscar Gatto

Tinkoff-Saxo sigue aumentando su roster para la próxima temporada. La última incorporación ha sido la del italiano Oscar Gatto, que llega a la formación danesa procedente del Androni Gioccatoli El corredor transalpino tiene como principal virtud la llegada al sprint, por lo que será una pieza importante para ayudar al eslovaco Peter Sagan en las llegadas masivas, especialmente en las carreras donde haya que atravesar sectores de pavés.

"Es, sin duda, una gran satisfacción para mí unirme a las filas de uno de los mejores equipos del mundo. Este fichaje me motiva a dar mi mejor versión, y cuando se me presentó la oportunidad, yo no pude rechazarlo. Este movimiento me permitirá también convertirme en un mejor corredor, porque cuando se está en uno de los mejores equipos con algunos de los mejores ciclistas del mundo, sólo se puede mejorar. En un equipo, se puede mejorar tanto física como mentalmente y creo que ese aspecto me fallaba en ocasiones. En mi opinión, perdí algunas oportunidades de ganar en el pasado porque no estaba seguro y no me sentía seguro de mí mismo. Ahora, al ser un compañero de equipo de Alberto Contador y Peter Sagan, entre otros, estoy seguro de que hay un amplio margen para mejorar", declaró Oscar Gatto.

Steven de Jongh, director deportivo del Tinkoff-Saxo, se mostró muy contento por el fichaje del ciclista italiano: "Estoy feliz de tener a Oscar en la plantilla del equipo Tinkoff para la próxima temporada, porque traerá una gran cantidad de experiencia al equipo y estará será principalmente allí para apoyar a Peter en las Clásicas. Sin embargo, creo que en carreras pequeñas, Oscar también podría tomar un papel de liderazgo y tratar de buscar sus propios triunfos".

Concentración en Croacia

El equipo Tinkoff-Saxo se reunirá a finales de este mes de octubre en la localidad croata de Porec, donde se llevará a cabo la planificación y la preparación de la temporada 2016. En dicha ciudad balcánica se concentrarán los ciclistas, directores deportivos, médicos, personal técnico y de gestión de equipo Tinkoff del 26 al 29 de octubre.

Según Stefano Feltrin, director general de Tinkoff-Saxo, esta reunión marcará el inicio de la próxima temporada. "Con nuestra nómina de ciclistas completada, podemos centrarnos en la planificación para el 2016 y esta reunión de cuatro días nos dará una ventaja inicial. Será un importante primer paso en una temporada larga y difícil y va a dar a nuestros nuevos ciclistas la oportunidad de familiarizarse con el resto del equipo. Todos los corredores discutirán el calendario de carreras del próximo año con los directores deportivos, tendrán un chequeo médico completo y se reunirán con algunos de nuestros proveedores técnicos", declaró Feltrin.

La lista final de Tinkoff equipo para el 2016 consta de 27 pilotos. En orden alfabético son: Erik Baska, Daniele Bennati, Adma Blythe, Manuele Boaro, Maciej Bodnar, Pavel Brutt, Alberto Contador, Oscar Gatto, Michael GoGL, Jesper Hansen, Jesús Hernández, Robert Kiserlovski, Michael Kolar, Roman Kreuziger, Rafal Majka , Jay McCarthy, Sergio Paulinho, Evgeny Petrov, Paweł Poljański, Michael Rogers, Ivan Rovny, Juraj Sagan, Peter Sagan, Matteo Tosatto, Yuri Trofimov, Nikolay Trusov y Michael Valgren.