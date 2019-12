Los planes de Orica GreenEdge para las grandes vueltas

Tras un gran 2015, Orica GreenEdge va perfilando el diseño de la próxima temporada basándose en la gran temporada que está finalizando. Por ello, la formación australiana repetirá los mismos líderes, Esteban Chaves y los hermanos Yates (Simon y Adam), en las grandes vueltas por etapas. El colombiano doblará realizando Giro de Italia y Vuelta a España, donde se destapó como vueltómano en tanto que Simon y Adam Yates estarán presentes en la ronda gala.

Chaves apuesta por el Giro

"Me gusta mucho el recorrido del Giro de Italia"

El colombiano se muestra ilusionado con la próxima edición de la Corsa Rosa. " Me gusta mucho el recorrido, sobre todo porque no hay muchos traslados" afirmó Chaves en la web Cyclingquotes. La montaña del Giro no pasó desapercibida para el joven colombiano debido a que "tiene etapas de 2.500 metros de desnivel en mayo, por lo que será difícil con la nieve y el frio" declaró Chaves.

En cuanto a la contrarreloj de 40 kilómetros no la ve como un impedimento ya que "no es llana y me imagino que lo voy a hacer bien" destacó el joven colombiano. Una disciplina en la que declara haber progresado gracias a su equipo. El colombiano incide en la importancia de mejorar la contrarreloj. " Es fundamental. Haces 200 kilómetros y llegas con el mismo tiempo o con diferencias de diez segundos y luego en 30-40 kilómetros contrarreloj pierdes tres-cuatro minutos" afirmó el corredor del Orica.

El final de temporada de Chaves fue espectacular con dos victorias de etapa y un quinto puesto en la general de la Vuelta y la victoria en el Tour de Abu Dhabi. Su secreto se debe a entrenar en altitud en Colombia. "Es formidable entrenar allí y es una gran ventaja. Nairo Quintana y Rigoberto Uran casi siempre logran mejores resultados cuando regresan de Colombia" relató Chaves.

Los hermanos Yates vuelven al Tour

Para el Tour de Francia, Orica GreenEdge estará liderado por los jóvenes Adam y Simon Yates tal como sucedió en la anterior edición con el objetivo principal de una victoria de etapa y tal vez la disputa de la general. Ambos ciclistas conocen ya la dureza del Tour y fueron protagonistas durante las tres semanas de carrera de la pasada edición.

Su plan de preparación será muy similar al del 2015 aunque según su director deportivo, Matt White, confía en que mejoren sus resultados y busca que obtengan "algún pódium en la carreras por etapas World Tour" declaró en la web Cycling Weekly. Ambos corredores poseen el aval de grandes actuaciones en la Vuelta al País Vasco, Tour de Romandía o Dauphiné.

En el equipo no descartan que sean protagonistas en la clásicas de las Árdenas ya que Simon Yates fue decimo en la etapa del Tour de Francia con final ene muro de Huy. "No hay razón por la que no pueda estar bien en la Flecha Valona" afirmó Whitte.