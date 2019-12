El blog de Felipe Orts (I): mejores sensaciones que resultados

Las dos primeras pruebas de la Copa de España de ciclocross acabaron con los dobletes del vasco Aitor Hernández y la asturiana Aida Nuño en Llodio y Muskiz y este fin de semana volverá a cobrar protagonismo en Ametzaga (siete de noviembre) y Elorrio (ocho de noviembre). Felipe Orts (Renault-Ginestar) buscara allí acabar con mejor sabor de boca: un tercer puesto en Llodio y un sexto en Muskiz no ha gustado al valenciano, afectado otra vez por la mala suerte en ambas. Pese a todo, y con 26 puntos, se encuentra quinto en la general absoluta y es segundo en la categoría sub-23.

Orts se plantaba en Llodio tras coger ritmo en las dos primeras pruebas de la Challenge valenciana, en Xeraco y l'Ènova, donde ganó en ambas, y tras la experiencia de correr en el extrangero, donde participó en Woerden (Holanda) y en la Copa del Mundo de Valkenburg, también en el país tulipán, las pruebas de Abadiño y Karrantza certificaron la buena preparación del levantino, el único de los 'cuatro grandes' del ciclocross nacional que viene del norte. Por eso en Llodio y Muskiz, circuitos secos, rápidos y parecidos a los que se encuentra en la Comunidad Valenciana, ha podido realizar tan buenas carrera.

Pódium y liderato en Llodio

La apertura de la Copa de España arrancó con el valenciano dominando en la primera vuelta tras su buen 'rush' en las salidas lanzadas. "La salida fue buena e intentaba tensar el grupo", comenta Felipe en declaraciones a VAVEL, que no quería "forzar mucho" para no desgartarse antes de tiempo. La mala suerte volvió a afectar al valenciano, con una caída en una curva, obligándole a "cambiar de bici varias veces". Cuando Orts volvió a coger ritmo, el liderato estaba ya a 30 segundos. Tocaba remontar para tener opciones de disputar el triunfo.

Una caída en una curva a izquierdas impidió una mejor posición en Llodio "He ido hacia delante pero cuando he llegado [a la cabeza de carrera] estaba ya muy cansado". Era ese el momento en el que se formaba el cuarteto de cabeza, compartiendo grupo con Aitor Hernández, Javier Ruiz de Larrinaga y Kevin Suárez. El primero, a medida que se sucedían las vueltas, se fue yendo poco a poco y Orts perdió el duelo por la segunda posición con el triple campeón de España, donde pecó por esas fuerzas que gastó mientras buscaba enlazar con el grupo. "Me lastró mucho ese fallo", se lamentó el líder de la Copa de España sub-23 tras esa prueba.

La mala suerte vuelve a aparecer en Muskiz

Con su flamante maillot amarillo de líder de la Copa de España, el ciclista valenciano tuvo que evitar una caída en la salida de la prueba vizcaína, que le dejó en séptima posición. "Ha habido un enganchón en la primera curva. No llegué a caer pero perdí posiciones", comentó el de Renault-Ginestar. Cuando volvió a llegar a la cabeza del grupo, pasados unos minutos, vio cómo Aitor Hernández ya administraba unos segundos de ventaja. Felipe, con buenas piernas, se fue en su búsqueda, abriendo un importante hueco sobre el grupo perseguidor. "Se fue Aitor pero he ido remontándole hasta que lo he pillado", contaba.

Ya junto al campeón de España y sin perder más tiempo, Orts atacó y no encontró respuesta del vasco: "En cuanto lo he pillado, le he arrancado". La ventaja de este fue creciendo hasta "los 30 segundos". Cuando parecía que la victoria estaba a tiro, la mala suerte volvió a afectarle: Orts partía la cadena y se veía obligado a ir corriendo hacia el box para cambiar de bici. Tras el largo pateo, volvió a carrera tercero y "fuera de la pelea" por la victoria, que pasaba a ser propiedad de Aitor Hernández.