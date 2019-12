Alejandro Valverde: "Creo que en mi carrera tiene que haber al menos un Giro"

El murciano nacido en la localidad de Las Lumbreras hace 35 años, ha ganado la Vuelta a España de 2009, ha sido tercero en el Tour 2015, ha vencido también tres ediciones tanto de la Lieja-Bastoña-Lieja como de la Flecha Valona, ha vencido también la Dauphiné Libéré, Volta a Catalunya y Clásica de San Sebastián, además de haber conseguido hasta seis medallas en Mundiales.

Y aún así, aún le quedan retos: “Siempre había hecho otro calendario competitivo y ya lo he ganado casi todo. Creo que en mi carrera tiene que haber al menos un Giro”, relata en su entrevista con El Correo.

Ese será sin duda el mayor reto del murciano en la temporada 2016 junto con ganar los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro. En su charla con los compañeros de Biciciclismo, ha afirmado que el recorrido de la ronda italiana “está bien” y que tiene que aprovechar que todavía su nivel es lo bastante bueno como para poder disputarlo con garantías de victoria, aunque tiene claro quiénes serán sus rivales: “Nibali, que ya lo ha ganado, Landa y Chaves”.

En cuanto a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, se ha mostrado muy ilusionado ante el recorrido que, según él, puede favorecerle más que el de los mundiales, y aunque dada la lejanía de la ciudad respecto a su calendario, no podrá ir a reconocer el recorrido, cosa que sí que hará con el Giro. Sin embargo, su calendario girará en torno a esa cita ya que el oro olímpico es su “mayor objetivo” de lo que le queda de carrera, tal y como ha reconocido en su entrevista con GARA.

Alejandro Valverde: “Haré todas las Ardenas”

Pese al cambio de calendario que supone tanto correr el Giro como el deseo de llegar a punto para los Juegos Olímpicos, el de Las Lumbreras correrá las carreras donde más ha destacado durante su carrera como ciclista profesional: las clásicas de las Ardenas. Sin embargo, según ha relatado el propio ciclista a Biciciclismo no llegará como otros años: “Sí que a lo mejor no llego tan en forma como he llegado estos años, cuando he llegado con el pico de forma al 100% para luego descansar. Este año voy a llegar, quizá, a un 80-85%. Quiero llegar bien aunque seguramente no con tanta fuerza como estos años”. Además, también ha reconocido que el llegar corto de forma favorecerá su disputa en la Lieja-Bastoña-Lieja, la que él cree que será su mejor carrera.

En cuanto a las clásicas, también ha incluido en su calendario el Tour de Flandes. Esta carrera motiva mucho al murciano y se ha mostrado convencido de que se adaptará bien a dicha carrera dado que los repechos con pavés le favorecen tal y como ha demostrado en la Strade Bianche o las veces que se han incluido tramos con pavés en los Tours de Francia de estos dos últimos años. Sin embargo, seguramente el que nunca haya corrido esa carrera pueda suponerle un sobrecoste en la disputa de la misma.

Alejandro Valverde: “Tras subir al podio ya estoy en paz con el Tour”

Alejandro Valverde se ha referido también a su disputa en el Tour de Francia del próximo año, el cual correrá como claro gregario de Nairo Quintana, y “sin la obligación de no perder tiempo en cada etapa”. Esto le permitirá llegar en un mejor estado de forma a la disputa de los Juegos Olímpicos de Rio, carrera que se disputará tan solo unos días después de finalizar la ronda gala.

Por ello, el murciano se tomará el Tour como gran preparación antes de su viaje a Rio de Janeiro, ya que quitando las dos grandes vueltas, no correrá ninguna carrera por etapas salvo la Tirreno Adriático, teniendo así como gran objetivo llegar fresco a la cita olímpica. Por ello, y tal y como ha relatado a El Correo, no le preocupará en ningún momento perder tiempo en varias etapas del Tour, ya que su objetivo, no será en ningún momento el podio tras sentirse en paz con dicha carrera después de su tercer puesto esta temporada.

No hay rencor contra Italia

Este será definitivamente el año en el que Alejandro Valverde vuelva a correr en Italia tras su sanción por dopaje impuesta por el CONI. Tanto Giro como Tirreno Adriático serán dos de las tres vueltas que correrá en 2016, ambas en Italia.

El de Movistar Team, en su entrevista con GARA, ha reflexionado también sobre su relación con el país de la bota. Dice no tener nada de rencor hacia ellos, y que si no ha ido antes a Italia, ha sido porque ha preferido una diferente planificación de calendario. Es más, ha afirmado gustarle su manera de entender el ciclismo, además de haber ido varias veces de vacaciones a diferentes lugares del país, ya que le encanta pese a lo que tuvo.

Alejandro Valverde: “No he alcanzado mi límite”

2016 será su decimosexta temporada como ciclista profesional. Y aun así, Valverde no está cansado. El ciclismo le divierte, y siente que no pierde demasiada forma cuando deja de lado la bicicleta durante unos días entre temporada y temporada. Sabe desconectar, y eso sin duda es clave para su rendimiento durante el año; aunque también afirma no haber alcanzado su límite.

Sin embargo, los años no pasan en balde, y a sus 35, ya empieza a pensar en su retirada. Tiene contrato hasta 2017, y en 2018 ya veremos si sigue o no sigue. “Depende de cómo esté, de cómo me encuentre”. En 2015 ha corrido más de 90 días, y para este año, intentará no disputar más de 80 y pocos. Seguramente, tanto esta reducción de días como la diferente planificación de temporada, no le permita disputar la clasificación general del World Tour que ha liderado este año, aunque eso para él no sea un objetivo prioritario para el siguiente.

También se le ha preguntado por su participación en la Vuelta a España, y aunque se ha mostrado cauteloso ante el reto de correr las tres grandes carreras del pelotón internacional el año que viene, no lo ha rechazado de ningún modo, y lo valorará pasando los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.