Pedaladas diarias: 19 de noviembre

Con los ciclistas de vacaciones, la actualidad no cesa. Contrataciones, noticia de última hora, planes para 2016... te resumimos las noticias de este 19 de noviembre en formato breve.

José Serpa vuelve a ‘casa’

El ciclista colombiano correrá la próxima temporada en las filas del Orgullo Antioqueño, una formación de categoría continental del país cafetero que se encuentra entre las más importantes de Sudamérica y que compite habitualmente en Estados Unidos.

Serpa, que militó en 2015 en el equipo Lampre-Merida, pone así punto y final a su carrera en continente europeo, donde ha permanecido durante los últimos diez años. En esta década, el colombiano ha disputado siete Giros de Italia, tres Tour de Francia y una Vuelta a España, y ha formado parte de los equipos Selle Italia/Serramenti/Androni Giocattoli (2006-2012) y Lampre-Merida. En su palmarés, destacan dos Tour de Langkawi y siete etapas, el Trofeo Laigueglia, su último triunfo en 2014, o dos etapas del Tour de San Luis. Además, su mejor resultado en una ‘grande’ fue el noveno puesto conseguido en el Giro 2009.

En este regreso a su país, José Serpa será uno de los líderes del Orgullo Antioqueño, y se marca como principales objetivos para 2016 la Vuelta a Colombia o el Clásico RCN.

Moisés Dueñas se retira

El ciclista salmantino pone el punto y final a su trayectoria deportiva sobre la bicicleta tras once años como profesional, dejando al deporte de la bicicleta sin representantes de esta provincia de Castilla y León. "Te diría que prácticamente al cien por cien estoy fuera del ciclismo. Sigo entrenando por si suena la flauta, pero es prácticamente imposible seguir. En España es imposible y fuera, Portugal está casi cerrado y no creo que tenga opciones", declara Moisés Dueñas.

Dueñas se convirtió en profesional en el año 2004, cuando comenzó a formar parte del Relax Fuenlabrada. Hasta 2008, el bejarano estuvo en la élite del ciclismo, militando en las filas del Agritubel y el Barloworld. El ciclista salmantino cosechó importantes resultados como el triunfo en el Tour del Porvenir en 2006 y un triunfo parcial y la general del Regio Tour alemán en 2007, además de disputar en dos ocasiones el Tour de Francia y en una la Vuelta a España.

Sin embargo, sus dificultades llegaron en 2008, cuando dio positivo por EPO y sancionado posteriormente con dos años, una suspensión rebajada a un año por el Consejo Superior de Deportes (CSD). En 2009, se recalificó en el campo amateur, corriendo durante tres años en el Supermercados Froiz. En el verano de 2012 firmó por el Burgos BH, militando durante dos temporadas. En 2015, emigró a Portugal para correr en las filas del Loulé.

"Me he tenido que buscar la vida, casi correr por amor al arte y con la esperanza de que me alguien me abriese las puertas, pero en algunas ocasiones no sólo me las han cerrado sino que he tenido que he tenido que escuchar el desprecio de directores deportivos. Pienso que todo el mundo puede cometer errores. Yo reconocí el mío y pagué por él, pero este mundo es duro. Aun así, he disfrutado estos años. Han sido equipos pequeñitos en los que cobras lo justo, pero que me han permitido seguir haciendo lo que me gustaba. Ahora, es el momento de poner el punto y final", concluyó Moisés Dueñas.

Team Katusha estará en la Clásica de Almería

La formación rusa es el segundo equipo UCI WorldTour (tras Astana) que disputará la próxima temporada la prueba andaluza, que se disputará el 14 de febrero, tras llegar a un acuerdo con la organización de la carrera.

El equipo Katusha es uno de los equipos más potentes del pelotón, y esta temporada ha finalizado en la segunda posición en la clasificación de la UCI, únicamente superado por el equipo Katusha. La formación rusa consiguió la victoria en algunas de las carreras más importantes del calendario, como el Tour de Flandes, la Gante – Wevelgem, el Tour de Romandía, la Vuelta al País Vasco, el Tour de Suiza, el Gran Premio de Plouay o los Tres días de La Panne, además de conseguir triunfos de etapa en las tres grandes vueltas del calendario.

Tras llegar a un acuerdo con el equipo Katusha, la Vuelta a Almería sigue creciendo y aspira a convertirse en una de las pruebas referentes del ciclismo en España.

Movimientos en el pelotón

Koishi Yuma y Roger Hammond se han embarcado en un nuevo proyecto de cara a la próxima temporada. El ciclista japonés se ha unido a las filas del equipo Nippo-Vinni Fantini, mientras que el ciclista británico ha anunciado su fichaje por Dimension Data.

Yuma es uno de los grandes jóvenes talentos del ciclismo japonés, y se proclamó campeón en categoría Sub23 de los Campeonatos de Asia y en la especialidad de contrarreloj en los Campeonatos de Japón, además de formar parte del equipo japonés en los Mundiales de Richmond, por lo que parece estar preparado para dar el salto a un equipo que compite mayoritariamente en Europa.

Por su parte, el ciclista británico llega al equipo Dimension Data, donde ejercerá el rol de director deportivo. Desde su retirada del ciclismo en 2011, Hammond ha ejercido las labores de Team Manager en el equipo Madison-Genesis, y ahora decide embarcarse en un nuevo proyecto, donde se encontrará con algunos ciclistas y profesionales que compartieron equipo con él en su etapa como ciclista.

"Estoy muy contento de unirme a este fantástico proyecto, con muchos excompañeros y entrenadores que me van a hacer sentir como en familia. El ciclismo ha tenido una gran influencia en mi vida y he vivido experiencias estupendas y he disfrutado durante toda mi carrera. Unirme a este proyecto no significa sólo dar la oportunidad a los corredores de cumplir sus sueños competitivamente hablando, sino también dar a los niños la oportunidad de una educación a través de la bicicleta, y eso fue una oportunidad que no podía dejar escapar", declaró Roger Hammond