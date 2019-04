Javier Ruiz de Larrinaga: "Es muy importante lograr el quinto título en un circuito como este"

Tras una complicada temporada en la que su suerte no estaba de lado en ninguna carrera, Javier Ruiz de Larrinaga ha conseguido recuperar la sonrisa en el momento más importante de la temporada. En el pre-campeonato disputado en Torrelavega avisó, ganando con claridad a sus perseguidores, dando una exhibición de poderío físico, mientras que días después en Ormaiztegui firmaba una buena segunda posición, perdiendo en el esprint con Aitor Hernández. El de ciclista de Ametzaga Zuia conseguía sumar su quinto entorchado en el Campeonato de España, disputado en el Velódromo Óscar Freire de Torrelavega, donde terminó por delante de los cántabros Kevin Suárez e Ismael Esteban.

"Ha sido un año muy complicado y esto nos da tranquilidad y seguro que lo celebraremos, porque nos lo merecemos"

Ni mucho menos había tenido una temporada nada fácil Larrinaga hasta el momento, pero la suerte parece haber cambiado para el ciclista vasco con la entrada del 2016. "Cada Campeonato es diferente, este año es más especial, ya no solo por la paternidad y demás, sino porque la temporada para nada había sido satisfactoria a nivel de resultados, había sido un poco de mala suerte porque el estado físico era bueno, pero al final no terminaba de obtener victorias y mira que mejor manera, que en un circuito como este, tan duro y tan embarrado, conseguir el quinto es algo muy importante", comentó ante los medios de comunicación.

Kevin Suárez salió a por todas desde la primera curva y a Javi le costó mucho menos de lo esperado cogerle, dado que la salida era impecable del vasco, quien aprovechaba los errores del cántabro para irse solo en cabeza de carrera. "La verdad es que en la primera bajada ha habido bastantes percances, me ha pillado un poco ahí, pero he sabido colocarme segundo rápidamente con una salida muy fuerte de Kevin, en tromba, pero he sabido parar esa salida, que es lo que más me cuesta a mí, y a partir de ahí he decidido marcar mi ritmo, era un circuito muy pesado, donde Kevin Suárez se desenvolvía muy bien y encima estaba la gente estaba apoyándole a tope, por lo que he aprovechado algún error que ha tenido él para sacar una ventaja y ha sido mantenerla y no hacer errores, el mínimo error te hacía perder opciones y he tenido tranquilidad y serenidad para conseguir este campeonato", afirmó.

Para terminar, Javier Ruiz de Larrinaga asume que ha sido un año muy complicado, por lo que ahora toca celebrar el título conquistado, pensando en la próxima cita, el Mundial de Zolder. "Después de la arena creo que le sacaba más ventaja yo, era más de fuerza, pero también antes había un obstáculo que él pasaba montado y yo me tenía que bajar, ahí le daba vidilla, pero he sabido hacer una muy buena carrera manteniendo la tranquilidad y sin errores. Ha sido un año muy complicado y esto nos da tranquilidad y seguro que lo celebraremos, porque nos lo merecemos", concluyó.