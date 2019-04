Fabian Cancellara: "Terminar después de dieciséis años con el oro no es malo"

Después de realizar una brillante actuación en la prueba en ruta del pasado sábado, la contrarreloj individual hacía acto de presencia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con Fabian Cancellara en su último año como ciclista profesional. 54,5 kilómetros por delante, con las ascensiones de Grumari, 1,2 kilómetros al 7% y Grota Funda con 2,1 kilómetros al 4,5% de pendiente media, mostrando un poderío abismal el corredor suizo, entrando en la línea de meta con un espectacular tiempo de 1:12.15, dejando a ni más ni menos que 47 segundos al segundo clasificado, Tom Dumoulin. El broche de oro a una carrera que se termina con un brillante palmarés en el que tiene dos oros olímpicos de contrarreloj en Pekín 2008 y Río 2016, cuatro campeonatos mundiales contrarreloj, tres Tour de Flandes, tres París-Roubaix, una Milán-San-Remo, además de ocho etapas en el Tour de Francia y tres en la Vuelta a España.

"He encontrado una manera de concentrarme en lo que tenía que hacer y esto fue no ir demasiado rápido al principio"

Como no podría ser de otra manera, para Cancellara conseguir volver a proclamarse campeón contrarreloj en los Juegos Olímpicos en su última temporada tras el fracaso de Londres 2012 es algo muy especial. "Es bastante especial, la verdad es que no tengo palabras para expresarme. Después de la decepción de Londres 2012, y muchos altibajos que he tenido en las últimas temporadas, siendo esta mi última temporada, en mis últimos Juegos Olímpicos y ante mi última oportunidad de hacer algo importante, es maravilloso. Sabía que iba a ser un día duro, un reto competir contra Chris Froome, Tom Dumoulin y todos los demás, fue una carrra abierta para todas las características diferentes, y no tengo palabras, porque terminar después de 16 años con el oro, no es malo", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Fabian Cancellara había estudiado a la perfección el recorrido, asumiendo la necesidad de regular sus fuerzas para rendir al máximo nivel en un esfuerzo de más de una hora. "Miramos el recorrido con los entrenadores y el director del equipo, hemos trabajado duro y hasta ayer tenía mis dudas, pero creo que fueron buena dudas. He encontrado una manera de concentrarme en lo que tenía que hacer y esto fue no ir demasiado rápido al principio, porque más de una hora, tienes que equilibrarlo todo bien, sabía que tenía que hacer eso, he encontrado una buena clave para ir bien durante todo el día y ahora estoy feliz", concluyó.