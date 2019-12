Anna Van der Breggen gana el Giro Rosa 2017

Anna Van der Breggen (Boels-Dolmans) se ha llevado el Giro femenino tras tener la inestimable ayuda de su equipo, pues a pesar de sacar más de un minuto a Elisa Longo Borghini (Wiggle High 5) y minuto y 39 segundos a Van Vleuten (Orica-Scott), hay que decir que si no llega a ser por el día de los abanicos otro gallo hubiera cantado.

Desde el primer día se vio claro que ellas tres eran las más fuertes y la igualdad fue máxima. Sin embargo, los abanicos de la cuarta etapa, la cual ganó Jolien D´Hoore, hicieron añicos el pelotón y pillaron a la holandesa Annemiek Van Vleuten. La de Orica-Scott perdió ese día la posibilidad de ganar el Giro, pues como se demostró después, tenía unas piernas increíbles y su velocidad punta era un gran apoyo para conseguir bonificaciones muy valiosas. A partir de ahí la líder del Boels-Dolmans se dedico a aguantar los ataques con la ayuda de su equipo para así llevarse un Giro Rosa que no ha sido televisado, una autentica pena, pues además del espectáculo que han dado tenemos la victoria de una corredora increíble y que no tiene límites, Sheyla Gutiérrez. A continuación un breve resumen de lo acontecido en cada etapa del Giro Rosa.

Exhibición del Boels-Dolmans

La primera etapa se trataba de una contrarreloj por equipos de once kilómetros y medio. Parece que es una distancia corta pero para ellas seguro que no lo ha sido tanto, pues las diferencias no han sido precisamente pequeñas. Hay que recalcar que es una especialidad que no se practica mucho en féminas y eso tampoco ayuda mucho, por tanto, el equipo con más fuerza y con mayor talento fue el ganador de la etapa como ya se esperaba. Además, el tiempo fue cambiando a medida que pasaba la mañana, a ratos llovía y a ratos no, por tanto era una auténtica lotería como podía estar la carretera, por suerte no era especialmente ratonera la contrarreloj.

El Boels-Dolmans llegando a meta | Fuente: Giro Rosa

El equipo holandés Boels-Dolmans marco un tiempo de 14:47 y le metió diecinueve segundos al Team Sunweb y 22 al Orica-Scott. Empezó a marcar las diferencias desde el primer día, un aviso a navegantes. El equipo holandés estaba formado por la líder Anna Van der Breggen, la campeona del año pasado Megan Guarnier, la sprinter Amalie Dideriksen, Karol-ann Canuel, Chantal Blaak, la campeona del mundo de 2015 Elizabeth Deignan y Nikki Brameier. Con un equipo así era difícil no ganar, la canadiense de 29 años Canuel se enfundó el primer maillot de líder al pasar en primer lugar la línea de meta.

Las favoritas ponen las cartas sobre la mesa

Al segundo día de competición quedó claro quien estaba para ganar el Giro Rosa y quién no. Van Vleuten fue la primera en saltar en un puerto que había a cuarenta kilómetros para el final, solo había saltado a por los puntos de la montaña pero consiguió abrir un precioso hueco y no se lo pensó dos veces, detrás de ella saltaron Van der Breggen y Longo Borghini y el pelotón no volvió a ver al trío hasta llegar a meta. Las tres se entendieron bien y dieron buenos relevos a pesar de que la que más trabajaba era Van Vleuten, pues la de Boels-Dolmans venía con un ojo mirando para atrás, en busca de una Megan Guarnier que no aparecía. Finalmente, se jugaron la victoria y las bonificaciones al sprint, la vencedora fue la de Orica-Scott. Hubo cambio de líder pero seguía siendo del mismo equipo, a partir de ahí el liderato no se volvió a cambiar.

Victoria sorpresa de Hannah Barnes y Canyon SRAM Racing

La británica Hannah Barnes se impuso en la primera llegada masiva de la carrera. Fue una auténtica sorpresa para la británica, pues afirmo “no encontrarse bien durante la etapa” y además informo que debido a eso “le tocó trabajar en los primeros kilómetros”. Esta victoria, era la primera dentro del World Tour y la primera de la temporada de su equipo, por tanto, el equipo estaba lleno de alegría.

La etapa comenzó con muchos ataques que no llegaron a buen puerto hasta que comenzaron a subir el puerto de segunda categoría, donde las tres del día anterior más otras corredoras consiguieron hacer un pequeño hueco. En la bajada, la de Canyon logro tapar el hueco con la ayuda de su compañera Elena Cecchini (Canyon SRAM Racing), quien nada más cazar se lanzó a la aventura pero a falta de diez kilómetros fue cazada. Finalmente, en los últimos kilómetros Barnes estuvo controlando la carrera a favor de su compañera Barbara Guarischi, pero esta no se encontraba con las fuerzas necesarias y le dejó la responsabilidad de la victoria, mira por donde que la consiguió. Hay que decir que llevaba ya unas cuantas dándole al palo y ya le tocaba saborear la victoria.

Hannah Barnes ganando la tercera etapa | Fuente: Giro Rosa

El día clave, los abanicos sacuden la clasificación

La cuarta etapa tuvo un invitado inesperado que dejo unas cuentas sorpresas, la más importante fue que pilló in fraganti a Annemiek Van Vleuten. Ese día perdió 2 minutos respecto al pelotón principal y con estos dos minutos se habría proclamado campeona, sin embargo, los abanicos también son parte del ciclismo y hay que saber jugar con ellos.

A falta de 50 kilómetros el equipo Boels-Dolmans Cycling Team se puso a tirar como si no hubiera un mañana y el pelotón se empezó a cortar, todo a favor de Anna Van der Breggen y Megan Guarnier. La primera aumentó su ventaja y la segunda subió al cuarto puesto de la general, un día redondo para el equipo holandés. En cuanto a la etapa, la ganadora fue Jolien D`Hoore al sprint en un ajustado final, que al final se tuvo que resolver mediante el fotofinish.

Van Vleuten se redime con una exhibición

La quinta etapa trataba de una contrarreloj individual de casi 13 kilómetros con una corta pero dura subida final con picos de hasta el 30%, la cual se le atragantó a más de una. Mónika Kyráli (S.C. Michela Fanini Rox) estableció el primer buen tiempo pero los tiempos mejoraban constantemente, hasta que llegó Annemiek, entonces el reloj se paró para el resto. Van Vleuten dio una exhibición terrible y nadie fue capaz de ni siquiera acercarse a sus tiempos. Le metió cuarenta y un segundos a Van der Breggen y un minuto y quince segundos a Longo Borghini, las demás a un mundo.

Annemiek Van Vleuten durante la contrarreloj | Fuente: Giro Rosa

De esta manera volvía al tercer cajón del podio y recuperaba tanto parte de la ventaja perdida como la moral y la sonrisa perdida el día anterior. Todas sabían del potencial de la de Orica-Scott pero no se imaginaban tal exhibición, le volvió a meter en la carrera.

Lotta Lepistö vence la sexta etapa

Una jornada de 140 kilómetros donde el calor y el recorrido no dieron tregua en el pelotón. Los ataques eran constantes y era difícil controlar la carrera, pues el libro de ruta marcaba una etapa llana sin apenas sobresaltos, pero una vez más nadie sabe quien hace esos libros porque fallan más que una escopeta de feria. El recorrido de llano tenía poco, era bastante pestoso.

Finalmente, el equipo de la líder logró controlar la fuga con la ayuda de los equipos de las velocistas. La victoria se jugó al sprint y la vencedora fue la finlandesa Lepistö (Cervélo-Bigla Pro Cycling) por delante de Coryn Rivera (Team Sunweb) y Giorgia Bronzini (Wiggle High 5). No hubo cambios importantes en la general, pero la líder logró meter 3 segundos más a sus contrincantes gracias a un corte que se produjo en los últimos kilómetros, un golpe psicológico.

Lotta Lepistö gana la sexta etapa | Fuente: Giro Rosa

Arrodíllense, ante ustedes Sheyla Gutiérrez

La séptima etapa estaba marcada en el calendario de muchas como la propicia para que llegara la escapada y así fue. Hubo numerosos ataques y finalmente un grupo grande de 13 logró abrir hueco. Al poco tiempo se quedarían 12 pues Chloe Hosking (Alé Cipollini) no pudo aguantar el ritmo.

La mejor de la general en la escapada era Sabrina Stultiens (Team Sunweb), quien estaba decimosegunda y gracias a la ventaja que estaba cogiendo la escapada, lograba adelantar muchos puestos, todo virtualmente claro. Entonces, se puso a trabajar Orica-Scott para reducir la distancia y casi tira la escapada abajo pero las 12 pudieron aguantar el envite. La española volvió a demostrar la calidad que atesora y remató de una manera increíble, solo como las grandes saben, a lo Sheyla Gutiérrez (Cylance Pro Cycling). Lleva una temporada espectacular y parece que no para de crecer, España tiene un diamante en bruto.

Sheyla Gutiérrez alzando los brazos | Fuente: Giro Rosa

Lucinda Brand se hace con la octava

La holandesa Lucinda Brand (Team Sunweb) se hizo con la octava etapa del Giro Rosa en una etapa de casi 142 kilómetros entre Baronissi y Palinuro. Durante muchos kilómetros la otra española que había en la carrera, Ane Santesteban (Alé Cipollini), fue cabeza de carrera e intentó emular a su compatriota, sin embargo se le echaron encima en la cima Coppi de la Corsa Rosa. En la cota hubo muchos ataques de las favoritas pero ninguno logró sorprender a las primeras de la general. Finalmente, Lucinda Brand demostró porque dicen que es de las mejores bajadoras del pelotón y bajo tumba abierta. En cada curva la ventaja aumentaba y aumentaba y así hasta la línea de meta. Segunda fue Tetyana Riabchenko (Lensworld – Kuota) y tercera Megan Guarnier (Boels-Dolmans Cycling Team).

Marta Bastianelli le da la primera victoria a Alé Cipollini

La italiana Marta Bastianelli (Alé Cipollini) se impuso en la novena etapa del Giro de Italia. Las dificultades del día estaban en el primer tramo de la carrera y ahí el pelotón quedo muy reducido debido al ritmo del Boels-Dolmans. En cambio, la segunda parte era totalmente llana y ahí el pelotón recupero unidades y las escapadas no pudieron llegar a buen puerto pues atrás tenían claro que era un día para una llegada masiva. En el sprint la más rápida fue la italiana, por delante de la vencedora de la sexta etapa Lotta Lepistö y de Giorgia Bronzini.

Marta Bastianelli se lleva la penúltima del Giro Rosa 2017 | Fuente: Giro Rosa

La carrera comienza y acaba con victoria del Boels-Dolmans

La última etapa de la carrera era un circuito de 11 kilómetros al que le debían dar 9 vueltas para finalmente adentrarse en el Monte Vesuvio. Ahí se desataron la hostilidades, y un grupo de seis unidades se distanció respecto al grupo principal: Anna Van der Breggen y Megan Guarnier (Boels-Dolmans Cycling Team), Amanda Spratt y Annemiek Van Vleuten (Orica-Scott), Elisa Longo Borghini (Wiggle High 5) y Kasia Niewiadoma (WM3 Energie). En la bajada fue la propia líder quien lo intentó pero el grupo la cazó y finalmente las seis se jugaron el triunfo al sprint. La primera en iniciarlo fue Megan Guarnier y fue quien se llevó el gato al agua por delante de Amada Spratt y Kasia Niewiadoma.

El Giro Rosa no podía culminar de una mejor manera para el equipo holandés, victoria de etapa y la general final para el Boels-Dolmans, además de ganar la clasificación por equipos en la cual no tuvieron a ningún rival, pues la superioridad era enorme. En cuanto a la clasificación de los puntos la ganadora fue Annemiek Van Vleuten, quien también se llevó el maillot de la montaña tras realizar una fantástica carrera. La mejor joven fue Cecillie Uttrup Ludwig (Cervélo-Bigla Pro Cycling), la danesa estaba siendo la sorpresa de la temporada y volvió a realizar una buena carrera a sus 21 años. Seguro que más adelante le veremos luchar por más cosas, calidad tiene para ello.

La próxima estación sera La Course by Le Tour de France, la carrera francesa contará con dos días en vez de uno como el pasado año. En el primer día deberán completar 67.5 kilómetros y terminará en el Col d´Izoard, la segunda etapa es una contrarreloj de veintidós kilómetros y medio por Marsella.

Clasificaciones Finales