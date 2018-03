Tour de Flandes 2018 en vivo y en directo online

Buenos días a todos los lectores de Vavel y bienvenidos a la retransmisión del Tour de Flandes en vivo y online 2018. Hoy llega una de las pruebas más esperadas del calendario ciclista, el segundo monumento de la temporada, la clásica de las cotas adoquinadas, el Tour de Flandes, ¡vamos a por ello!

Aquí el perfil de la carrera, con los 18 muros que se deberán superar.

El que no estará en la salida será el español Alejandro Valverde, que alargó hasta el final su decisión sobre si debutar o no en el monumento de pavés belga. Tras un espectacular inicio de temporada tras su lesión y su brillante actuación el pasado miércoles en ‘A través de Flandes’, todo parecía indicar que este debía ser el año, pero no fue así. Una decisión respetable por el riesgo a una caída y perderse el tríptico de Ardenas, aunque supone una desilusión para todos los aficionados, ya que parece que la duda sobre que podría haber realizado ‘El Bala’ en esta carrera será eterna.

Otro que estará en la salida, aunque a priori no debería contar para la victoria final es el ‘tiburón’ Vincenzo Nibali. El reciente vencedor de la Milan-San remo ya advirtió de que trataría de evitar riesgos para no comprometer el resto de la temporada por una caída, aún así, su espectacular victoria en la Via Roma, junto con el fuerte carácter competitivo y valiente del siciliano, hace que no podamos descartarle de cara a ser un hombre importante en la prueba.

Otro hombre que buscará quitarse el muy mal sabor de boca debido a una caída el año pasado cuando luchaba por alcanzar a Gilbert es el tricampeón mundial Peter Sagan, que intentará reeditar su triunfo de 2016. Kwiatkowski, Kristoff, Benoot, Vanmarcke, Gallopin, Trentin, Degenkolb, etc. son muchos los nombres y todos serán a tener muy en cuenta también desde la salida en Amberes.

El año pasado el triunfo lo logró un soberbio Philippe Gilbert, llegando en solitario a la meta alzando su bicicleta en una magistral jornada de ciclismo por parte del campeón belga. Con un recorrido prácticamente calcado al de hoy, Gilbert se marchó en solitario a 55km de la meta en el Kwaremont y venció por delante de Van Avermaet y Terpstra, que este año buscarán revancha.

El máximo número de triunfos en esta carrera es de tres, algo logrado por hasta seis ciclistas en sus 101 ediciones previas: Achiel Buysse (1940. 1941 y 1943), Fiorenzo Magni (1949, 1950 y 1951), Eric Leman (1970, 1972 y 1973), Johan Museeuw (1993, 1995 y 1998), Fabian Cancellara (2010, 2013 y 2014) y Tom Boonen (2005, 2006 y 2012). Esta será la primera edición con la leyenda Tom Boonen ya retirado.

En la 102º edición los ciclistas afrontarán un recorrido de 265 kilómetros entre Amberes y Oudenaarde, a lo largo del cual deberán superar 18 cotas de montaña situadas en los últimos 150 kilómetros de carrera. Entre ellas se encuentran las míticas ascensiones al Muur-Kapelmuur (recuperado en 2017 tras cinco años de ausencia), al Paterberg o al Koopenberg, todos ellos lugares que han encumbrado a esta legendaria carrera.