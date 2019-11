Resumen de la etapa 6 del Giro de Italia: doblete de Mitchelton-Scott

Despedimos esta retransmisión en directo en la que hemos vivido el primer final en alto del Giro de Italia. ¡Muchas gracias por el seguimiento! Os emplazamos a leer nuestra crónica y a seguirnos en VAVEL.com. ¡Salud, ciclismo y VAVEL.com!

META. Simon Yates, tras ser segundo en la etapa, se pone primero en la general con 16 segundos de margen. Esteban Chaves hace el salto a la tercera posición de la general.

META. En la primera gran etapa de montaña, Mitchelton-Scott ha conseguido un doblete mágico con Esteban Chaves y Simon Yates. Por detrás, ocho corredores han llegado con el mismo tiempo y Chris Froome era quien cerraba el grupo.

META. No es habitual en la alta categoría ver un doblete como el conseguido hoy por Mitchelton-Scott. Simon Yates se la ha jugado con un ataque cuando tenía un compañero por delante y la jugada le ha salido de la mejor manera posible. Primero y segundo de la etapa y liderato en la general.

META. Simon Yates, que ha enlazado en el final con Esteban Chaves pero le ha cedido la victoria de etapa, se ha llevado seis segundos de bonificación. Sumados a la diferencia de 26 segundos, hace que lidere la general con 16 segundos sobre Tom Dumoulin.

META. Rohan Dennis, en cambio, no ha aguantado el ritmo y ha terminado cediendo tiempo.

META. El grupo de favoritos ha llegado junto, solo por detrás de Esteban Chaves y Simon Yates (Mitchelton-Scott). Chris Froome ha conseguido salvar la etapa pese a sus malas sensaciones.

El grupo de favoritos llega a 25 segundos del dúo de Mitchelton-Scott. ¡Simon Yates es el nuevo líder de la clasificación general!

¡VICTORIA DE ESTEBAN CHAVES (MITCHELTON-SCOTT)! Doblete de Mitchelton-Scott.

-1 km. ¡Le ha salido la jugada a Simon Yates! Mitchelton-Scott hará primero y segundo en la etapa.

-1,3 km. ¡Se la juega con un ataque Simon Yates (Mitchelton-Scott)! El británico ataca con su compañero de equipo por delante y consigue marcharse del grupo de favoritos.

-1,5 km. Esteban Chaves mantiene 23 segundos de margen sobre los favoritos.

-1,5 km. Chris Froome sufre para aguantar el ritmo de los favoritos.

-2 km. Responde también a los distintos ataques Richard Carapaz (Movistar Team).

-2,5 km. Muy implicado George Bennet (Team LottoNL-Jumbo) en los ataques. Responden Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida Pro Cycling Team), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) y Simon Yates (Mitchelton-Scott). Llega también Tom Dumoulin (Team Sunweb).

-3 km. Distintos cambios de ritmo entre los favoritos. De momento no se hacen diferencias, pero sufre Chris Froome y cede el líder Rohan Dennis.

-3,5 km. El grupo de favoritos, con Team LottoNL-Jumbo en cabeza, caza el grupo perseguidor. Solo Esteban Chaves en cabeza.

-3,5 km. 35 segundos de margen para Esteban Chaves, que busca una heroica victoria en solitario.

-4 km. ¡Cambio de ritmo de Tom Dumoulin en el grupo de favoritos! Dificultades para Chris Froome.

-4,5 km. Esteban Chaves rueda en solitario en cabeza buscando la victoria de etapa y la maglia rosa. Pierde 47 segundos en la clasificación general.

-4,9 km. Rohan Dennis (BMC Racing Team) empieza a ceder y parece que perderá la maglia rosa.

-5 km. Miguel Ángel López prueba un cambio de ritmo en el pelotón, pero le siguen todos los favoritos.

-5 km. Esteban Chaves ha saltado del grupo de escapados. Llega a Guilio Ciccone y le supera sin dificultad. Ahora mismo es cabeza de carrera en solitario.

-5 km. Ciccone abre margen sobre el resto de fugados. El GPS marca ahora una diferencia de tan solo 37 segundos sobre el grupo de favoritos.

-6 km. Cuando se unían los siete escapados, lo vuelve a probar Giulio Ciccone. 1'05'' de margen sobre un pelotón en el que sigue mandando Astana Pro Team.

-6 km. Sebastien Reichenbach y Diego Ulissi vuelven a llegar a rueda de los cabeceros. Ya ruedan siete corredores delante.

-7 km. Sam Oomen y Ben Hermans también se unen en la escapada. 5 corredores en cabeza con 55 segundos de margen.

-8 km. Sergio Henao y Esteban Chaves saltan en persecución de Giulio Ciccone.

-9 km. Tan solo unos veinte corredores en el grupo de favoritos. 50 segundos de diferencia para los escapados.

-9 km. Giulio Ciccone (Bardiani-CSF) busca marchar en solitario desde la escapada.

-10 km. Davide Formolo (BORA-Hansgrohe) y Louis Meintjes (Dimension Data) pierden contacto con el grupo de favoritos.

-11 km. Se vuelven a unir nueve corredores al frente de la carrera. Un minuto de margen para ellos.

-11 km. Sergio Luis Henao (Team SKY), Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) saltan desde la fuga y llegan a rueda de De Marchi y Hermans.

-12 km. Ben Hermans (Israel Cycling Team) ha salido a la rueda de De Marchi y ambos se marchan con un pequeño margen en cabeza.

-13 km. ¡Ataca Alessandro de Marchi (BMC Racing Team) desde la fuga!

-13 km. Mantiene el ritmo en el pelotón Astana Pro Team, que parece convencido de las posibilidades del colombiano Miguel Ángel López.

-15 km. En la escapada, Jack Haig (Mitchelton-Scott) marca el ritmo en favor de su compañero Esteban Chaves. 1'15'' de margen para ellos y muchos corredores ya se han descolgado y han sido neutralizados por el pelotón.

-15 km. ¡Empieza la subida puntuable al Etna!

-16 km. Davide Formolo vuelve a enlazar con la cola del pelotón a pie de puerto.

-17 km. ¡Caída en el pelotón! Davide Formolo (BORA-Hansgrohe) entre los implicados.

-18 km. Poco entendimiento en la escapada, que tiene un minuto y medio de margen antes de empezar el puerto. Los grandes escaladores que ruedan por delante deberán mover ficha pronto en el Etna si quieren mantener opciones de victoria.

-20 km. La carrera se aproxima a la subida final al Etna. El puerto está considerado que empieza a 15 kilómetros de meta, pero los corredores ya están en territorio de subida.

-23 km. Astana Pro Team es el equipo que manda en el pelotón. Los kazajos buscan las opciones de Miguel Ángel López.

-25 km. Sigue bajando la diferencia de la fuga, que ya está por debajo de los dos minutos.

-30 km. Aparente tranquilidad en la carrera antes de empezar la subida final. 2'15'' de margen para la escapada.

-34 km. Se mantienen los cerca de dos minutos de margen para la fuga. La carretera ya va picando hacia arriba buscando la subida final.

-40 km. Chris Froome (Team SKY) ha rodado descolgado unos kilómetros pero ya vuelve a estar en las primeras posiciones del pelotón.

-45 km. La distancia de la escapada ha disminuido en los últimos kilómetros y ahora disfrutan de 2'18'' de margen.

-46 km. También colabora en la persecución Astana Pro Team, que no tiene representación en la escapada.

-47 km. BMC Racing Team marca el ritmo durante toda la jornada al frente del pelotón. El equipo busca defender la maglia rosa de Rohan Dennis, que perdería si la fuga consigue llegar a meta.

-50 km. Diego Ulissi (UAE Team Emirates) y Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) son los escapados mejor posicionados en la general. También figuran en el grupo cabecero corredores importantes como Sergio Luis Henao, David de la Cruz (Team SKY) o Jan Polanc (UAE Team Emirates).

-52 km. Cerca de 30 corredores forman la fuga del dia, que mantiene tres minutos de margen.

-60 km. La escapada sigue rodando camino del volcán Etna. Ahora terreno llano donde se mantiene la ventaja que siempre ronda los 3'20".

-70 km. Imagen de los primeros kilómetros de carrera. Fran Ventoso y Alessandro De Marchi escoltando a su líder Rohan Dennis (BMC Racing Team).

-76 km. La fuga mantiene los 3 minutos de ventaja, exactamente 3'21". Prácticamente todos los equipos tienen dos o tres representantes en la escapada.

-100 km. La escapada ha aumentado su ventaja: ahora tiene 3'13" sobre el pelotón.

-110 km. La escapada consolidada tiene 2'20" de margen sobre el pelotón.

-130 km. Se suceden los ataques en el pelotón.

Salida neutralizada en Caltanissetta.

Preparados los ciclistas para la salida de la etapa 6 del Giro de Italia en vivo: Caltanissetta - Etna en directo.

Rohan Dennis firma un día más como líder del Giro de Italia.

Rohan Dennis sigue siendo la maglia rosa del Giro de Italia 2018 en vivo. Es su quinto día como líder de la gran vuelta italiana.

Control de firmas en Caltanisseta.

La salida neutralizada de la etapa 6 del Giro de Italia en vivo tendrá lugar a las 12:55 horas.

This will be the first summit finish. The final climb: 15 km, max gradient 16% | Primo arrivo in salita. Salita finale di 15 km con tratti in forte pendenza fino al 16%#Giro101 pic.twitter.com/85SlfRPPJC