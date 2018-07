Favoritos Tour de Francia: Mikel Landa, a por el gran salto

Google Plus

Con tres victorias de etapa y un tercer puesto final en el Giro d'Italia, un triunfo parcial en la Vuelta a España y un cuarto puesto a tan solo un segundo de Bardet en el último Tour de France; Landa tiene algo pendiente con esta carrera. Aparte de ser la única grande en la que todavía no ha alzado los brazos, el alavés quiere algo más de este Tour.

¿FreeLanda?

Con un potente Movistar a sus espaldas Landa no quiere dejar pasar esta oportunidad, pero el problema de siempre le acecha: No es el único líder del Movistar. Unzue, como ya lo ha hecho otras veces, ha puesto toda la carne en el asador. Tres líderes tendrá el conjunto telefónico: El incombustible Valverde, Quintana persiguiendo el sueño amarillo y el mismo Landa que nunca ha contado con un equipo dirigido únicamente hacia él.

Estaba harto, Landa, por no poder brillar con el dorsal uno de un equipo, por tener que estar siempre pendiente de otros. Al llegar al Movistar creía haber visto la luz al final del túnel, pero el pequeño colombiano se reveló. Quintana no estaba dispuesto a dejar de lado su "sueño amarillo" y al vasco no le ha quedado otro remedio que conformarse con compartir el liderato, pero asegura que contar con tres líderes es una ventaja y que en las carreras que han coincidido Nairo y él se han entendido muy bien. Por otro lado, el modo de ver la carrera desde el punto de vista del Movistar es más agresivo que el del metódico Sky, por lo que se asemeja más a las características del escalador de Murgia.

El Movistar acude con tres líderes y la carretera pondrá a cada uno en su sitio. | Foto: Movistar Team

"Estoy fresco y muy motivado"

Con treinta días de carrera y una victoria de etapa, el escalador alavés afronta el Tour "fresco y muy motivado". Landa fue sexto en Andalucía y Tirreno, en la que logró alzar los brazos; después participo en la E3 Harelbeke para prepararse de cara a la etapa de Roubaix, en la Itzulia solo fue superado por Roglic, participó en el Tríptico de las Ardenas y se probó en la Vuelta a Suiza, donde deleito al público con algún que otro destello.

Landismo

La afición vasca, siempre fiel a las cunetas de los Pirineos, tiene un nuevo dios. Tras el éxtasis de los noventa y los inicios del siglo XXI con Indurain, Beloki, Olano, Astarloa, Mayo, Laiseka... vino la crisis: Euskaltel-Euskadi cerró sus puertas en el 2012. Los seguidores vascos perdieron el patrón y los corredores se dispersaron en diferentes conjuntos, pero de nuevo hay esperanza.

Dos conjuntos nuevos, Euskadi-Murias y Euskadi Fundazioa, aguardan el futuro de los jóvenes ciclistas vascos y Mikel Landa, presidente del último, parece ser el guía de este nuevo movimiento. No solo por ser el presidente del nuevo equipo sino por afrontar con opciones el Tour. Los vascos tienen una nueva esperanza y esta se llama Mikel Landa.