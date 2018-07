Bahrain-Merida, listo para para dar la talla en el Tour Francia 2018

La formación Bahrain Merida llega al Tour 2018 con una alineación de lujo, si bien algunos no los toman como uno de los equipos favoritos para la clasificación general, para el Gerente del equipo Brent Copeland es todo lo contrario, está seguro de que tiene la mejor alineación: "Seleccionar al equipo para un evento tan importante como el Tour de Francia se toma muy en serio en Bahrain Mérida, por lo que se han tenido en cuenta la ayuda del personal técnico y los entrenadores, creemos que hemos reunido al equipo más competitivo para que la carrera sea lo más emocionante y competitiva posible para todos los fanáticos del ciclismo" fueron las palabras de Brent Copeland para la web del Bahrain Merida.

El equipo estará liderado por un capitán de lujo “El Tiburón” Vincenzo Nibali, no hace falta detallar el palmarés de lujo que tiene este ciclista que ya es parte de la realeza del ciclismo. Si bien este 2018 ha estado un poco apagado, no dudamos de que este en perfecto estado para esta edición: "Estoy muy feliz de volver al Tour. Me gustó la ruta desde el principio y el encanto del Grand Boucle es indiscutible. Voy a Francia con mucha serenidad y con el conocimiento de que he hecho todo lo posible para lograr el mejor resultado”, fueron las palabras Vincenzo Nibali ganador del tour de Francia 2014.

El italiano cuenta con una plantilla de lujo para acompañarlo en la montaña, uno de ellos es Domenico Pozzovivo que recientemente tuvo una excelente actuación en el pasado Giro de Italia, logrando el quinto lugar de la general, Gorka Izagirre actual campeón de ruta de España, su hermano Iron Izagirre y Franco Pelizzoti serán los encargados de acompañar al “Tiburón” en la montaña. Para las etapas llanas y en busca de algunas victorias de etapa estará Sonny Colbrelli, para trabajar en las etapas el equipo tendrá Kristijan Koren y Heinrich Haussler.

Sin duda alguna hay que prestarle mucha atención a este equipo que llega a la gran gala con una excelente plantilla. Formación: Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo, Gorka Izagirre, Ion Izagirre, Franco Pellizotti, Heinrich Haussler, Sonny Colbrelli y Kristijan Koren.