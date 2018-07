Tour de Francia: sprinters, la lucha en los metros finales

Google Plus

Peter Sagan dominó en cinco ediciones consecutivas la lucha por el mallot verde, pero la pasada edición no pudo hacerlo, ya que fue expulsado por provocar la caída de Mark Cavendish (Dimension Data). Michael Matthews (Sunweb) fue quien aprovecho su ausencia para hacerse con la preciada prenda.

Estos tres y otros como Kittel, Gaviria, Groenewegen, Kristoff, Demare... formarán parte del pelotón que saldrá desde la isla de Noirmoutier este 7 de julio.

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

El rival a batir

El triple campeón del mundo ha participado en seis ediciones del Tour de Francia, en las que ha logrado el mallot de la clasificación por puntos en cinco y ha alzado los brazos en ocho ocasiones. Esta vez acudirá a la Grande Boucle con cinco victorias durante la temporada, entre las que se encuentra la Paris-Roubaix. Esto lo convierte en uno de los máximos favorito para la esperada etapa de Roubaix. Seguramente, la de Roubaix no será la única etapa en la que se podrá ver el mallot arcoíris en cabeza de carrera, ya que es uno de los grandes favoritos para las llegadas masivas y los finales en repechos. Además, será el rival a batir para los que quieran vestirse de verde en Paris.

El arcoíris seguro que logra hacer alguna de las suyas en este Tour. / Foto: Bora-Hansgrohe

Marcel Kittel (Katusha-Alpecin)

No falla

Marcel Kittel ha tomado parte en cinco rondas galas, solo en la primera no logro alzar los brazos y en total lo ha hecho catorce veces. Apolo, como es conocido en el pelotón, ha sido uno de los mejores velocistas de la segunda década del siglo XXI, pero no parece estar a la altura de otros años, con solo dos victorias durante esta temporada. Aun así, el alemán dará guerra en los finales masivos de este tour, al que acude con un potente Katusha-Alpecin a sus espaldas.

Este año con los colores del Katusha, Kittel tratará de repetir lo logrado la pasada edición. / Foto: Katusha Alpecin

Fernando Gaviria (Quick Step)

Listo para dar el salto

El de La Ceja se estrena en el Tour de Francia. Ya participó en el Giro del pasado año y alzo los brazos en cuatro llegadas. Este año está decidido a dar el salto y con un potentísimo Quick Step, el cafetero quiere estar a la altura de los mejores en este Tour. Llega con siete victorias, tres de ellas en el Tour de California, por lo que su estado de forma es excepcional.

Gaviria quiere confirmarse entre los más rápidos. / Foto: Quick Step

Dylan Groenewegen (Lotto NL-Jumbo)

Muy a tener en cuenta

Con nueve victorias esta temporada, el joven holandés ganador el pasado año en Paris, es sin duda uno de los más rápidos del pelotón. En la Kuurne Bruselas Kuurne demostró que puede pasar los adoquines y en muchas ocasiones ha batido a los mejores velocistas.

Vencedor el año pasado en Paris, Groenewegen es uno de los más rápido hoy en día. / Foto: Tour de france

Michael Matthews (Team Sunweb)

En defensa del verde

El de Camberra tiene un objetivo: defender lo que es suyo. Quiere volver a vestirse de verde. Muchos afirman que el aussie no habría logrado la preciada prenda de no ser que Sagan fuera expulsado, pero Bling pretende acallar todas esas suposiciones en este Tour. En su palmarés se encuentran tres victorias en el Tour, una el 2016 y dos en la edición pasada; pero este año no ha logrado aún alzar los brazos, ya que solo ha logrado una victoria y esta fue en el prólogo del Tour de Romandia.

Matthews llegó de verde a Paris la pasada edición, este año intentara repetirlo. / Foto: Tour de France

Ojo con estos

Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Con una victoria en el pasado Tour y con dos esta temporada el de Beauvais será la baza gala en las llegadas masivas. Puede pasar bien algunas cotas y el pavés no es un rival para él, pero su punta de velocidad es dudable. ¡Ya se verá en que punto de forma llega al Tour!

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida)

No ha vencido nunca en una grande, pero el italiano acarrea un gran palmarés a sus espaldas. Ha logrado vencer en clásicas de Flandes y en finales con repechos. Este año ha alzado los brazos en dos ocasiones y las dos en llegadas masivas con grandes nombres, por lo que el de Desenzano del Garda dará de que hablar en esta edición del Tour.

Colbrelli ha vencido a los mejores velocistas durante esta temporada. / Foto. Bahrain-Merida Facebook

Magnus Cort Nielsen (Astana)

El joven danés ya sabe lo que es vencer en una grande, ganó dos etapas en la Vuelta 2016; pero su ligereza hace que la punta de velocidad no llegue a la altura de otros como Kittel o Gaviria. Aun así, el rubio de Bornholm ha logrado grandes puestos en llegadas masivas e incluso ha logrado alzar los brazos en dos ocasiones. También sabe lo que es brillar en los adoquines y en etapas con colinas.

Han tenido días mejores

Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates)

Thor, el dios nórdico del trueno, era el más fuerte de los dioses, protegía al rayo, al fuego, a la arquitectura y a la juventud. Protegía a la juventud, pero la suya parece haberse acabado. A sus treinta años el actual campeón europeo parece haber tocado techo. Con dos victorias de etapa en el tour, una Milano san remo y un Tour de Flandes, el noruego ha destacado en las llegadas masivas de los últimos años, pero esta temporada le falta su punta de velocidad. Aun así ha dado cuatro veces en la diana y todavía puede hacer grandes cosas en este Tour.

El noruego está a falta de una gran victoria y en el Tour tiene una gran oportunidad. / Foto: UAE Facebook

Jonh Degenkolb (Trek segafredo)

El diez veces ganador de etapa en la Vuelta, vencedor de una Milano san remo y una Paris Roubaix no se encuentra, para nada, en su mejor estado de forma. Empezó la temporada con buen pie, ganando dos trofeos en Mallorca, pero desde entonces se encuentra en dique seco. El alemán no parece estar en el mejor momento para lograr la tan ansiada victoria en el Tour, pero ¡quién sabe!

Mark Cavendish (Dimension Data)

El de la Isla de Man encabeza un Dimension Data de viejas glorias como Mark Renshaw, lanzador de confianza de Cav, o Edvald Boasson Hagen. Cavendish ya sorprendió al público mundial cuando se le daba por muerto y venció cuatro etapas del Tour 2016. Con treinta victorias en el Tour se encuentra únicamente a cuatro del recordman Merckx, ¿podrá batirlo?

Cavendish no está en plena forma, pero siempre ha dado lo mejor de si en el Tour. / Foto: Dimension Data

Andre Greipel (Lotto Soudal)

Ya se hablaba de su retirada, pero el once veces ganador de etapa en el Tour ha alzado los brazos en seis ocasiones en este 2018, con nada más y nada menos que 35 años. Aun así, el alemán ya ha tenido días mejores y tendrá que luchar mucho para lograr ganar en este Tour.