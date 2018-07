Favoritos al tour de Francia 2018: ​ ChrisFroome

El gran favorito para llevarse el Tour de Francia 2018 llega dentro de un mar de controversias por el caso que lo envolvió los últimos meses, donde la UCI reveló que el ciclista del equipo Sky dio positivo por el uso de broncodilatador salbutamol, esto ocurrió terminando la etapa 18 de la Vuelta a España 2017 (Santo Toribio de Liébana, etapa donde resultó ganador). Hasta hace un par de días atrás, ​no se sabía mucho de la decisión de la UCI, por lo que la organización de La grande boucle comunicó al equipo Sky que la presencia del británico no era grata en la venidera competencia hasta solucionar su caso. Ante esto, el Tribunal Antidopaje de la UCI ​apuró​ su veredicto decidiendo que no hay razones para sancionar a Chris Froome. ​La absolución es a consecuencia de informes científicos presentados por el Sky probando la inocencia del ciclista, a lo que los expertos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no pudieron dar frente. Tras esta noticia el Tour de Francia aceptó de nuevo al actual campeón de la carrera.

Viendo este panorama, no hay duda que para el cuatro veces campeón del Tour de Francia será una de las competencias más complicadas que ha tenido durante toda su carrera, no solo tendrá que afrontar las controversias, si no a rivales de gran​ talla que se han preparado perfectamente para pelear por la clasificación general,​ cabe destacar que estos ​ciclistas vienen con menos presión y mucho más descansados. Recordemos que esta sería la cuarta gran vuelta seguida a la que se enfrenta Froome​ (Tour de Francia 2017, Vuelta a España 2017, Giro de Italia 2018) lo que quizás sea una contra para el ciclista por el poco descanso que ha tenido.

Rivales de Categoría y un equipo de lujo.

Dando un breve repaso, sin duda alguna el equipo que a simple vista puede ponerle la tarea difícil al defensor de la malla amarilla, es el Movistar Team, este equipo viene con ciclistas de máxima categoría como es el caso Nairo Quinta y Mikel Landa, dos capos que pueden poner en apuros al británico. No podemos dejar atrás a su ex compañero de filas Riche Porte, que conoce perfectamente la forma de pensar y de pedalear de Froome, y no nos olvidemos del siempre peligro y que también cuenta con una buena platilla el "Tiburon" Nibali, si bien no se ha visto mucho en sus últimas apariciones, es un ciclista experimentado y que conoce a la perfección como manejarse en competencias de tres semanas.

Sin duda alguna Froome tiene excelentes cualidades que lo han llevado hasta donde está hoy día, es un escalador de primera, sabe cómo controlar los ataques manejando sus vatios, en el pasado giro de Italia demostró que no necesita de un equipo para atacar solo desde lejos, su destreza en la contrareloj es perfecta, incluso para estar peleando los primeros lugares de una etapa especial, quizás su única debilidad es la etapa de adoquines, en la que lo más seguro es que intentará ir bien resguardado por su equipo.

Tour de Francia 2017/ foto: Web TeamSky

No podemos dejar de mencionar la alineación de lujo con que cuenta esta plantilla para apoyarlo en todo momento, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe y Geraint Thomas, tres corredores que lo acompañaron el año pasado y que son pieza fundamental para el británico, luego tenemos Wout Poels que es indispensable. Luego tenemos a Gianni Moscon, que de seguro y junto a Kwiatkowski estarán cubriendo a Froome en el pavé, por último, tenemos Jonathan Castroviejo y la que muchos dicen que será la futura estrella de este equipo Egan Bernal que debuta en la Gran Vuelta y que se cree que quizás tendrá un rol un poco más libre, pero sin duda alguna también será pieza fundamental para el líder de su equipo.

