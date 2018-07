Equipos Tour de Francia: Quick Step Floors,  la armada belga

Google Plus

Patrick Lefevere definía su equipo para el Tour como una "escuadra perfectamente balanceada" ya que lo componen "tanto corredores jóvenes como capitanes con experiencia". El conjunto belga logró cinco victorias en la pasada edición de la ronda gala y este año tratara por lo menos de repetirlo. Marcel Kittel fue el que les dio las cinco y este vez será otro velocista, Fernando Gaviria, quien tendrá que luchar en las llegadas masivas. Ya acarrean 47 victorias esta temporada, cinco de ellas en el Giro de Italia.

Cazaetapas

La plantilla con la que acudirán al Tour está compuesto mayoritariamente por cazadores de etapas. Jungels puede ser la baza para la general, ya que ha logrado grandes resultados en algunas vueltas, pero normalmente se le hacen demasiado largas las vueltas de tres semanas; por lo que el conjunto de Lefevere está destinado a ganar etapas más que a la clasificación general. Para esta labor está Gaviria, uno de los mejores velocistas de hoy en día que tratara de levantar los brazos en las llegadas al sprint. Cuando el final pique para arriba, como en el Mur de Bretagne, Gilbert y Alaphilippe serán quienes podrán disputar la etapa y cuando los adoquines hagan su presencia Lampaert y Terpstra se encontrarán en su territorio. Por otra parte, Richeze, lanzador de Gaviria, y Declercq son prestigiados hombres de equipo que sin duda harán una labor fundamental para sus líderes.

El puncheur: Julian Alaphilippe

Alaphilippe cumple con todas las características de lo que en su país denominan puncheur, expertos en la media montaña o en otras subidas cortas y que destacan por su combatividad y explosividad. Pues sí, parece que estamos describiendo a él, al vigente ganador de la Flecha Valona.

El de Saint-Amand-Montrond, que empezó a destacar en el ciclocross, es uno de los mejores en la media montaña hoy en día. Ya ha batido a rivales como Dan Martin o Alejandro Valverde y está dispuesto a estrenar su palmarés en la Grande Boucle. Será un hombre muy a tener en cuenta en las etapas de Mur de Bretagne o Mende e incluso en alguna de alta montaña si logra meterse en la escapada.

El galo vencio las dos primeras etapas de la pasada Itzulia. / Foto. Quick Step Facebook

Gaviria, un ejemplo atípico

Fernando Gaviria parecía un corredor atípico cuando apareció por el viejo continente con intenciones de vencer a los mejores velocistas. "¿Cómo va a ser sprinter?, si es colombiano" eso pensaba el público, pero no, el exitoso pistard de La Ceja no estaba equivocado; él era rápido, muy rápido. Y ahora nadie duda de él y todos le tienen miedo. Ya lo demostró en el pasado Giro, ganado cuatro etapas y no quiere ser menos en este Tour, en el mayor escaparate del ciclismo.

Además de mostrar a los europeos que en Sudamérica también puede haber sprinters, empujó a algunos paisanos a demostrar que sí, que puede haber cafeteros veloces y gracias a él ha nacido una nueva generación con Hodej, Molano... Y él como representante de esa generación participará en el Tour para alzar los brazos en las grandes volatas.

Gaviria ha sido uno de los mejores velocistas esta temporada. / Foto. Quick Step Facebook

Atentos a Lampaert

Ives Lampaert lleva el pavés en la sangre, es un auténtico flamenco. Nacido en Izegem, en la provincia de Flandes Occidental, siempre se ha visto como pez en el agua en las clásicas del adoquín. Muestra de ello que ha vencido las últimas dos ediciones de la reconocida Dwars door Vlanderen. Además fue campeón de su país contra el crono y recientemente se ha alzado los brazos en el campeonato de ruta.

Estreno su palmarés en las vueltas grandes en la pasada Vuelta a España, venciendo en la segunda etapa por delante de su compañero Trentin. Sera un hombre a tener en cuenta junto a Terpstra en la etapa de Roubaix y puede ser muy peligroso si forma parte de alguna fuga.