Thomas presenta su candidatura al Tour

Llegó el día de la 12ª etapa, la etapa reina con final en Alpe d'Huez. Más de 5000 metros de desnivel acumulado ascendiendo previamente el Col de la Madeleine (25,3 km al 6,2%) y la Croix de Fer (29 km al 5,2%). Un etapón en el que salió victorioso un solidario Geraint Thomas, que estuvo tirando del grupo de los favoritos al principio del puerto final, venció al sprint ante un gran Tom Dumoulin y Romain Bardet.

Una etapa que comenzaba con una gran escapada de 28 corredores en la que se metían corredores del calibre de Steven Kruijswijk, Julian Alaphilippe, Warren Barguil, Robert Gesink, Andrei Amador y Alejando Valverde. Pero pronto, un atrevido Kruijswijk atacó y coronó la Croix de Fer en solitario con más de 6 minutos de ventaja respecto al pelotón.

Sin embargo, en el tramo llano que enlazaba el anterior puerto con Alpe d'Huez, el conjunto Sky con Castroviejo al mando comenzó a tirar reduciendo la ventaja. Al comenzar el puerto, el holandés disponía de 4 minutos respecto al grupo de favoritos, pero los ataques de Nibali, Bardet y de un valiente Movistar, primero con Quintana y después con Landa, aumentaron el ritmo de manera considerable provocando que la diferencia con Kruijswijk desapareciese.

Tras los relevos de Kwiatkowski y Bernal, apareció Thomas, que no le pesó el hecho de llevar el maillot amarillo para tirar del grupo de favoritos, logrando dar caza a Quintana, Nibali, Landa y Bardet. El colombiano lo intentó pero faltaron fuerzas y cedió. Tras esto, Froome atacó pero no logró escaparse, haciendo sufrir a Mikel Landa que finalmente aguantó en el grupo de los favoritos. No corrió la misma suerte Vincenzo Nibali, que una moto le tiró al suelo cuando estaba en el grupo de cabeza.

Finalmente, llegaron al último kilómetro Froome, Thomas, Dumoulin, Bardet y Landa. Un triunfo que se jugaron al sprint donde el líder de la carrera, Geraint Thomas, volvió a alzar los brazos, presentando su candidatura para vencer el Tour de Francia. El galés aumenta su distancia respecto al resto, dejando a 1:39 a Froome y a 1:50 a Dumoulin.

Por su parte, Landa perdió 7 segundos, mientras que Quintana cedió 47 segundos. No se puede achacar nada al conjunto navarro, que lo está intentando continuamente sin fortuna.

Mañana etapa llana, donde los favoritos podrán descansar en un día donde se prevé que la fuga se lleve la victoria.