Vuelta a España 2018: sprinters con los mejores a bordo

Se viene la última gran carrera por etapas del 2018. Tras el Giro de Italia, que se llevó el británico Chris Froome, y el Tour de Francia, que coronó también el Sky, pero esta vez con Geraint Thomas. Se vienen 21 etapas para un total de 3.254 kilómetros con inicio en Málaga, el 25 de agosto, y final en Madrid, el 16 de septiembre.

La carrera normalmente no cuenta con destacada participación de sprinters, pero este año parece uno de los mejores en este apartado. El recorrido tendrá seis etapas llanas que llamaron la atención de los más rápidos, además dos llanas con final en alto, seis etapas de montaña, cinco etapas de media montaña y dos etapas de contrarreloj individual.

Quick-Step quiere cerrar a lo grande

Una de las noticias más importantes, en la previa, fue la confirmación del equipo de que Fernando Gaviria no estará presente en la competencia. El tren más potente en el sprint del pelotón mundial viene con su segunda ficha para disputar las etapas llanas. Elia Viviani será el elegido para aprovecharse del trabajo de de su equipo y principalmente de Michael Morkov y su compatriota Fabio Sabatini.

Foto: Quick Step Floors

El italiano lleva un 2018 lleno de alegrías con su nuevo equipo; en el Tour Down Under consiguió una etapa, después fue campeón del Tour de Dubai y ganó dos fracciones, una etapa del Tour de Abu Dhabi, se llevó Tres Días de Brujas-La Panne y uno de los momentos más importantes fue en el Giro de Italia donde salió vencedor en cuatro etapas. Además ganó la clasificación por puntos y tres etapas de la Adriática Iónica Race, el Campeonato de Italia en Ruta y la EuroEyes Classics.

El corredor italiano está ante una gran oportunidad de ganar por primera vez en la Vuelta a España.

BORA por más

Vienen con su máxima figura, Peter Sagan será uno de los principales candidatos. El eslovaco, que normalmente no va a La Vuelta por disputar los campeonatos del mundo, este año acabará su reinado con la camiseta arcoíris. Siendo un mundial más para escaladores Sagan prefirió gastar una de sus últimas fichas en la carrera Ibérica. Esta temporada le ha traído al corredor del Bora: una etapa del Tour Down Under, la Gante-Wevelgem y una carrera que venía buscando desde hace varios años, la París-Roubaix. Además ganó una fracción de la Vuelta a Suiza, el Campeonato de Eslovaquia en Ruta y lo más reciente son las tres etapas del Tour de Francia, más clasificación por puntos.

Ya sagan ha participado en la última de las grandes, en 2015 fue su más reciente participación y se llevó una etapa. Su otra participación y la más destacada fue en 2011 donde salió vencedor en tres ocasiones.

Mitchelton-Scott: a repuntar

Los australianos vienen con el pequeño Caleb Ewan, uno de los jóvenes con más proyección en esta modalidad del pelotón internacional. Con tan solo 24 años ya tiene una victoria de etapa en La Vuelta 2015 y el el Giro de Italia 2017. Aunque este año no ha sido el mejor para él, solo tiene dos victorias (etapa del Tour Down Under y la Clásica de Almería), ha mostrado condiciones para vencer a los mejores.

Foto: Mitchelton Scott

En el Mitchelton también viene Mateo Trentín, la máxima figura en las llegadas llanas de la edición 2017, tras ganar cuatro ocasiones, seguramente será un gregario de lujo para Ewan.

Otros nombres a tener en cuenta

Hay otros hombres que pueden dar de qué hablar, entre ellos Nacer Bouhanni, en una nueva oportunidad de buscar etapas en una grande, estará con el Cofidis. También con el Lotto NL-Jumbo irá Danny Van Poppel, segundo hombre en los sprints de su equipo.

Por otra parte hay ciclistas de menor calibre pero que pueden dar alguna sorpresa como Phil Bauhaus del Sunweb o el colombiano Nelson Soto del Caja Rural.