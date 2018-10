La Covatilla tiene nuevo "King"

La Vuelta llegaba hoy a uno de los finales más esperados de esta edición, La Covatilla. 200 kilómetros desde Talavera pasando por tres duros puertos antes de comenzar una ascensión final con pendientes del 10% en la que muchas cosas podían pasar.

En estas etapas puede pasar de todo, muestra de ello fue el pinchazo de Peter Sagan (Bora) cuando todavía estaban rodando de manera neutralizada. Una vez se oficializaba la salida, los ataques no tardaron y con tan solo 15 kilómetros un grupo de once corredores formado por Maté / Vanbilsen (COF), King (DDD), Bagües (EUS), Leezer (TLJ), De Gendt (LTS), Mollema (TFS), Mas (CJR), Teuns (BMC), Hollensten (TKA) y Ezquerra (BBH), conseguía distanciarse de un pelotón que no ponía mucho interés en ellos.

La fuga del día.

El FDJ controlaba la cabeza del pelotón después de los contratiempos que sufría su líder y líder de la Vuelta Rudy Molard que una de sus zapatillas le jugaba una mala pasada pero que sin consecuencias y con la ayuda de sus compañeros conseguía entrar de nuevo en el pelotón.

Con una ventaja superior a los 5 minutos, los fugados coronaban el primer puerto del día entrando Luis Ángel Maté (Cofidis) en primera posición y llevándose los puntos para la clasificación de la montaña de la cual es líder. Volvería a hacerlo de nuevo el español en el segundo y tercer puerto del día afianzando así su liderato.

Tras el tercer puerto la ventaja máxima con respecto al pelotón ascendía hasta los 6:36 y Ben King se colocaba como virtual lider de la Vuelta.

A 50 kilómetros para el final el FDJ no conseguía aguantar el ritmo de la fuga que superaba ya los 10 minutos y el conjunto Movistar con Imanol Erviti a la cabeza coguía las riendas del pelotón y comenzaba a tirar con intención de reducir las diferencias.

Los kilómetros pasaban y el nerviosismo aumentaba entre los fugados, Thomas De Gendt era el primero en intentarlo y con el se llevaba a King, Mollema, Teuns, Ezquerra y Hollenstein a rueda rompiendo así el grupo de escapados por algunos momentos ya que más tarde volverían a reagruparse.

Preciosas imágenes por el adoquinado de Candelario.

Ya en las calles de Candelario donde el ambiente era espectacular King y Mas volvían a intentarlo en una durísima ascensión por el adoquinado de este precioso pueblo y ante la atenta mirada de todos los vecinos que abarrotaban las calles. Mas no pudo aguantar a King que parecía ir lanzado a por su segunda victoria de etapa en esta edición.

Con el comienzo de la ascensión al La Covatilla, King mantenía más de un minuto de distancia de diferencia con su compañeros de fuga que parecían no estar muy dispuestos a lucharle la etapa, todos menos Mollema que a 7 kilómetros del final y en la zona más dura se lanzaba en solitario a por King.

Bauke Mollema lo intentó hasta el último momento.

Finalmente y tras los intentos fallidos de Mollema por darle caza, Ben King se coronaba como el nuevo Rey de la Covatilla.

Por detrás entre los favoritos Nairo Quintana parecía uno de los más activos intentandolo en los kilómetros finales y llevándose con él a Kelderman, Ion Izagirre, Uran y Miguel Angel Lopez que entraban juntos en meta seguidos muy de cerca de Simon Yates que se colocaba como nuevo lider de la Vuelta con un segundo de ventaja sobre Alejandro Valverde.