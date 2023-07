Michael Woods triunfa en un ascenso explosivo con batallas ardientes

🇨🇦 @rusty_woods catches and drops @matmohoric. He is only 25 seconds behind @MatteoJorg!



🇨🇦 @rusty_woods rattrappe et dépose @matmohoric ! Il n'est qu'à 25 secondes de @MatteoJorg !#TDF2023 pic.twitter.com/ZfDvQESovw