Un inicio polémico de la Vuelta a España

⏪🚀 @TDSM_Firmenich vence tras una excelente CRE. 🎥 ¡Así ha terminado la etapa inaugural!



⏪🚀 Soudal-Quickstep almost knocked them off the top spot, but @TDSM_Firmenich win stage 1️⃣ after an excellent TTT. 🎥 Relive the LAST KM!

#LaVuelta23 #CarrefourconLaVuelta23 pic.twitter.com/2WkdAOEaBS