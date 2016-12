Matteo Tosatto: "Hay una probabilidad del 99% de que me retire"

Matteo Tosatto dirá adiós al ciclismo profesional | Fuente: Tinkoff-Saxo

Matteo Tosatto parece haber asumido que esta temporada 2016 haya sido su última en el ciclismo profesional. A sus 42 años, el italiano ha sido uno de los veteranos del pelotón durante esta larga sesión. La ya anunciada desaparición de su equipo, el Tinkoff del magnate ruso Oleg Tinkov, consumada al finalizar la temporada, le dejaba en una situación comprometida a la hora de encontrar un nuevo conjunto.

Su fallido fichaje por Trek lo cambió todo

"No estoy aquí para suplicar otro contrato. He empezado a desconectar mentalmente"

Ahora, sin haber logrado tal objetivo, se resigna a colgar la bici, pero con la cabeza bien alta y con la sensación de haber podido competir un año más a buen nivel. "No estoy aquí para suplicar otro contrato. Estoy convencido de que podría hacer una temporada a un alto nivel, como la que acaba de terminar. Pero estoy sereno. He empezado a desconectar mentalmente", dijo Tosatto, que está seguro al 99% de su elección de retirarse.

"Alberto había insinuado que me llevaría con él; si lo hubiera sabido antes, creo que habría encontrado equipo"

Tras la desintegración de Tinkoff, el italiano había entendido que podía seguir a Alberto Contador (del que ha sido un fiel escudero en las etapas llanas de las grandes vueltas) en su camino a Trek-Segafredo. Pero algo no funcionó. "Eso no se ha materializado y no entendía por qué. Alberto había insinuado que me llevaría con él (sí lo hizo con Jesús Hernández y Sergio Paulinho), pero si lo hubiera sabido antes, creo que habría encontrado un equipo de nivel superior", lamenta el transalpino.

Matteo Tosatto charla con Alberto Contador antes del comienzo de una etapa del Giro 2015 | Foto: Bettini Photo

De confirmarse esta irrevocable decisión, Matteo Tosatto será el segundo 'en caer' de la lista de corredores sin equipo (y con bastantes probabilidades de retirarse) que VAVEL anunciaba hace tres semanas. A principios de mes, el australiano Jack Bobridge, con solo 27 años, también dijo adiós a la bicicleta debido a una artritis crónica.

Tossato deja atrás una extensa carrera profesional

34 Grandes Vueltas: 13 Giros, 12 Tours y 9 Vueltas

Tosatto dejará el ciclismo con una larguísima y exitosa trayectoria a sus espaldas, a pesar de ser un reconocido gregario sin demasiadas oportunidades para luchar por victorias. 20 temporadas (1997-2016) en las que ha disputado 34 grandes vueltas: 13 Giros, 12 Tours y 9 Vueltas. Desde el Giro 2010 hasta el pasado Tour, ha completado 14 grandes vueltas sin abandonar.

Presente en las cuatro últimas victorias italianas en el Campeonato del Mundo

Asimismo, el italiano ha participado en ocho Mundiales con la selección de su país, con un alto porcentaje de éxitos: en cuatro de ellos (un 50%) la medalla de oro ha sido para un compatriota: Mario Cipollini en Zolder (2002), Paolo Bettini en Salzburgo (2006) y Stuttgart (2007), y Alessandro Ballan, en Varese (2008). Las mejores victorias individuales de Tosatto llegaron en etapas de la París-Niza 2000, el Giro 2001 y el Tour 2006.