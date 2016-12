Porte volverá a liderar a BMC Racing Team en el Tour de Francia

Google Plus

Porte, junto a Chris Froome, en el pasado Tour de Francia. | Foto: Graham Watson

El ciclista australiano Richie Porte ha afirmado en una entrevista con el portal informativo Cyclingnews que volverá a ser el líder de BMC Racing Team en el próximo Tour de Francia. En 2016 Porte fue quinto, a más de cinco minutos del vencedor, Chris Froome (Team Sky), debido a un pinchazo en el segundo día de carrera. Pese al pinchazo, no se rindió y fue uno de los mejores ciclistas en la segunda mitad de la carrera.

"Es el más fuerte"

Respecto a Froome, su antiguo compañero en el Team Sky y amigo ha dicho que “Froome es el mejor rodador de su generación. Físicamente y mentalmente es el más fuerte y el equipo que tiene detrás es muy difícil de ganar.” Respecto a su amistad con el ciclista británico, Porte ha reconocido que todavía son muy buenos amigos.

2016 no fue un gran año para Porte pese a lograr su mejor posición en el Tour de Francia, pues solo logró una victoria de etapa, en el Tour Down Under, la primera carrera que disputará también en 2017. Además de la carrera australiana, Porte también disputará la París – Niza, el Tour de Romandía y seguramente la Vuelta al País Vasco. Luego, disputará el Critérium del Dauphiné o el Tour de Suiza con el fin de preparar el Tour de Francia.

"El equipo confía mucho en Porte"

Por otro lado, Jim Ochowicz, president del equipo de Richie Porte, ha dicho que “nuestro objetivo es ganar el Tour de Francia con Richie”. Pese a la mala suerte que Porte acarrea en la gran mayoría de grandes vueltas en las que ha participado, él y el equipo confían en él. “Pudimos verle manejar estas difíciles situaciones sin perder la confianza en él mismo, sin perder la confianza en el equipo.”, ha declarado Ochowicz. “Para mí esto es un líder. Es alguien capaz de aceptar un reto como el que cogeremos el próximo mes de julio. El equipo confía mucho en él.”