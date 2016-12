Joaquim Rodríguez: “Me daba mucha pereza volver a empezar”

Joaquim Rodríguez no volverá a pisar un podium como ciclista | Foto: Alberro Brevers-VAVEL.com

Como una telenovela fue la despedida del ciclismo de Joaquim Rodríguez. Su despedida en la jornada de descanso del Tour de Francia en su querida Andorra, la vuelta obligada a la competición por parte de Katusha, algo según él mismo confesó que le dolió, y la tentación árabe por parte del Bahrain-Merida hizo que hasta hace bien poco Purito no tomará la decisión definitiva de retirarse del ciclismo profesional.

“Me daba mucha pereza volver a empezar. Y eso que no era fácil dejarlo con una situación tan buena como la que me ofrecía el equipo Bahrein, con la posibilidad de elegir calendario. No sabía qué hacer. Pero al final dije basta”, explicó Purito en una entrevista concedida al diario El País. “Para llegar bien a las clásicas tenía que hacer Argentina, Dubái, Omán, Cataluña, País Vasco, una concentración en el Teide… Y se me echó el mundo encima”, prosiguió el exciclista

"Le prometí a mi hijo que no iba a correr y sufrió bastante porque veía que me iba a perder de nuevo por mucho tiempo"

Pero la razón de peso estaba en el País de los Pirineos, su familia, la cual no le dijeron “nada al principio” pero según confesó Purito le había prometido a su hijo “no correr” y vio que “sufría mucho” si le volvía a perder otra temporada. Aunque en Bahrain ya sospechaban de que la decisión era la retirada. “Los preparadores me mandaban el trabajo y veían que no estaba tan bien hecho como debía... Se lo olían”, explicó.

Tras tantos años siendo ciclista Purito reconoce sentirse “un poco perdido por la falta de sensación de un objetivo”, aunque apunta de que todavía el cuerpo “le pide marcha”. Esas ganas de competir hace que lo pase mal al ver las carreras por la televisión peo reconoce que para estar bien hay que “trabajar demasiado”.

Nuevo rol en su vida en Bahrain

Ahora Joaquim debe 'cambiar el chip' y adecuarse a una nueva vida y a su nuevo trabajo dentro de la estructura del conjunto liderado por Vincenzo Niblai y Ion Izagirre. “Quiero ayudar a los jóvenes porque sé que me sentiré igual de realizado. Se trata de enseñarles a ser profesionales. También haré de intermediario con los ciclistas y directores, haré grupo, presentar productos, atraer más sponsors... Y sobre todo aconsejaré”, comentó Purito. Pero la función principal será la de aconsejar a los ciclistas basado en sus experiencias y en como las afrontaba.

Finalmente Purito y Nibali no serán compañeros de equipo | Foto: Bahrain-Merida

Repaso a una vida plagada de éxitos

Purito también tuvo tiempo para rememorar su vida deportiva. El de Paréts del Vallès indicó como sus mayores logros un Campeonato de España en Cuenca, los dos de Lombardía o la Flecha Valona.

"La derrota en Florencia me hizo mucho daño. Ahí se empezó a apagar el Purito"

Sin embargo, siempre le quedará la espina de las grandes vueltas: “Me ha faltado una grande, sí, pero no lo cambio por lo conseguido” y sobre todo el Mundial de Florencia. “Esa derrota me hizo mucho daño y ahí se empezó a apagar el Purito porque me planteé si valía la pena tanto esfuerzo”, subrayó el escalador español.

Una plata muy amarga para Purito que iniciaba su decadencia | Foto: UCI

El catalán vivió en primera línea la guerra al dopaje y asevera que les hizo “mucho daño” pero que ahora es un deporte del que uno se puede fiar “desde hace tiempo”. “Desde que empezó la guerra y se dijo que de aquí no se salvaba ni cristo, se sancionaron campeones y es digno de admirar. No pasa en todos los deportes”, afirmó el exlíder de Katusha.

Para finalizar, Purito reconoció ser participe de una generación de oro del ciclismo español pero ve con optimismo el futuro con Mikel Landa, Oin Izagirre o Mikel Nieve. “Es la generación que viene y es potente”, concluyó.