Juanjo Lobato, con la mente puesta en San Remo y las Ardenas

Juanjo Lobato ilusionado con su nuevo equipo | Foto: Victor Sierra - VAVEL.com

De Movistar a LottoNL-Jumbo, un cambio necesario de equipo llevado a cabo por Juanjo Lobato. El trebujenero intentará dar ese salto de calidad en resultados bajo los colores de la escuadra holandesa donde su acogida ha sido “muy buena” con un buen ambiente debido a lo “atentos” que han sido pues Lobato acudió a la concentración con ciertas molestias y le estuvieron preguntado en todo momento como estaba, algo que agradeció el andaluz.

Las clásicas su objetivo

El ex de Movistar comenzará la temporada en las carreras de Oriente Medio: Dubai y Abu Dabhi. “Las carreras en Oriente Medio me gustan, creo que me adapto bien a ellas y puedo tener un buen rendimiento. El año pasado ya gané una etapa en esta prueba y fui tercero en la general, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible“, declaró Lobato.

"Este año voy a centrarme bastante en clásicas"

Estas dos pruebas junto con la Tirreno-Adriático serán las elegidas para preparar el gran objetivo del año, la Milán -San Remo. Lobato que fue cuarto en 2015 espera por los menos repetir dicha actuación. “Es una carrera que me encanta. Este año voy a centrarme bastante en clásicas así, donde espero llegar en óptimas condiciones. Mi nuevo equipo me ha inspirado mucha confianza y personalmente creo que puedo ser una buena opción para este tipo de carreras”, afirmó el sprinter de LottoNL-Jumbo.

Lobato espera vencer con los colores de LottoNL-Jumbo | Foto: Victor Sierra - VAVEL.com

Tras el periplo italiano, Lobato pisará suelo español en la Vuelta al País Vasco para luego centrarse en las clásicas de cotas: Flecha Brabancona, Amstel Gold Race y Flecha Valona, otro de los objetivos del andaluz, donde Lobato espera “estar a tope”.

Romandía será la ultima prueba confirmada para el trebujenero. A partir de ahí es todo una incognita por lo que su participación en Tour y Vuelta es posible. “Me encantaría volver a disputar ambas carreras. Son pruebas que hace años que no hago y siempre son un espectáculo. Estoy seguro que podré disputar una de las dos”, comentó Lobato.