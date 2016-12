Nairo Quintana, con la mente puesta en el doblete Giro-Tour

Nairo Quintana no estará en la Vuelta a España de 2017 | Foto: Onely Vega - VAVEL.com

“Ya está definido hacer Giro y Tour”, así de rotundas fueron las palabras de Nairo Quintana en un a entrevista concedida al semanario El Tiempo. Por lo tanto confirmaron los últimos rumores y el colombiano acudirá la Corsa Rosa -venció en 2014- que poco a poco va completando un cartel de auténtico lujo. Quintana se verá las caras con hombres como Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Mikel Landa o Thibaut Pinot, entre otros.

Al Giro pero con la mente en el Tour

“Vamos a afrontar el Giro con mucho carácter, decisión y con un gran equipo, a ver qué podemos hacer"

El hecho de ser la edición numero 100 es lo que le ha motivado a decidirse a participar en ella pues es “una conmemoración ideal para celebrarla”. “Vamos a afrontar el Giro con mucho carácter, decisión y con un gran equipo, a ver qué podemos hacer. Nos hace ilusión ganarlo, pero tenemos un compromiso con el Tour”, afirmó el de Movistar.

Aunque acude a la ronda transalpina el ciclista de Movistar tiene claro cual es el objetivo del la temporada, el Tour de Francia. “El objetivo es salir en buenas condiciones para afrontar el Tour”, sentenció el colombiano que añadió que acudiría al Giro a “hacer representación e intentar hacerlo bien”, recalcó el primer colombiano en llevarse el Giro de Italia.

Nairo se llevó el Giro de 2014 | Foto: Giro de Italia

Alberto Contador, el último en intentarlo

Nada mas conocerse la noticia se comenzó a hablar sobre la posibilidad real de realizar el doblete Giro-Tour, algo que no se consigue desde hace 18 años, obra de Marco Pantani en 1998. El último en intentarlo fue Alberto Contador en 2015, llevándose la Corsa Rosa pero se vio sin opciones en la Tour finalizando en una meritoria pero insuficiente quinta plaza.

Si bien Nairo Quintana tiene un espejo donde mirarse dentro de su propio equipo: Alejandro Valverde. El murciano realizó un excelente 2016 donde disputó el triunfo de la general en el Giro de Italia y realizó una sobresaliente actuación en el Tour de Francia ayudando al colombiano, aunque en algunas fases se vio a Valverde en mejor estado físico que Quintana.

Sobre el pasado Tour: "Lo pasamos mal y la superioridad del equipo Sky fue muy evidente"

Respecto al Tour de 2016, Nairo fue claro: “El tercero es un gran puesto, porque en las condiciones en que estaba pude quedar ahí. La verdad es que lo pasamos mal, y la superioridad del equipo Sky fue muy evidente, por eso se hizo difícil. Es un podio en el Tour, no en la carrera de la Vuelta de la esquina, por eso para mí es un orgullo”.

Froome y Quintana se citarán de nuevo en Francia | Foto: Onely Vega - VAVEL.com

De nuevo explicó que las alergias fueron la causa de su bajo rendimiento en la Grande Boucle. “Estamos trabajando en eso para llegar el año que viene en las mejores condiciones para superarlas”, indicó el vencedor del Giro de 2104, a lo que añadió: “Eso no se quita de un día para otro; no hay medicina para eso, pero hacemos el ejercicio para intentar que no me dé tan fuerte la próxima vez que me encuentre con este problema”.

"El 2016 ha sido el mejor año de mi carrera"

A pesar de la decepción del Tour de Francia, el triunfo en la Vuelta a España -titulo que no defenderá en 2017- hizo que para Nairo Quintana el 2016 fuera el mejor de su carrera deportiva debido a que en tan solo una prueba -GP Miguel Induarian donde abandonó- estuvo siempre en el podium. “En unas pruebas luché por ganar y no pude, en otras lo pude hacer y, pues, la Vuelta a España fue la que me coronó campeón, y cerré este sensacional año, el mejor en mi vida deportiva”, concluyó