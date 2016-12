Chris Froome confirma su itinerario hasta el Tour: "Será una carrera más abierta"

Google Plus

Chris Froome volverá a trazar un camino familiar hasta el Tour 2017 | Fuente: Onely Vega-VAVEL

No ha habido sorpresas en lo que respecta al calendario de Chris Froome. El británico de Sky volverá a tener entre ceja y ceja el Tour de Francia y apenas ha modificado la fórmula que tan buenos resultados le ha proporcionado en los últimos años. En una entrevista en La Gazzetta dello Sport, Froome ha confirmado las pruebas que disputará hasta llegar a los Campos Elíseos: Cadel Evans Great Ocean Race (29 enero), Herald Sun Tour (1-5 febrero), Volta a Catalunya (20-26 marzo), Tour de Romandía (25-30 abril), Critérium du Dauphiné (4-11 junio) y Tour de Francia (1-23 julio).

El calendario es casi un calco del que hizo el año pasado

Primer trimestre: Australia, concentración en Sudáfrica y Volta a Catalunya

El líder de Sky comenzará la temporada en Australia, a la que viajará el próximo 10 de enero. Después de un periodo de aclimatación, debutará en la clásica de Cadel Evans a finales de mes y, acto seguido, disputará el Herald Sun Tour, una carrera que ya ganó el año pasado gracias a su triunfo en la etapa reina. A continuación, se concentrará tres semanas en altura en Sudáfrica para regresar a la Volta a Catalunya, donde nunca ha conseguido victoria alguna a pesar de convertirse en una asidua de su calendario (será su cuarta consecutiva).

Romandía y Dauphiné, dos clásicos antes del Tour

Su siguiente parada será Romandía, otra clásica del británico, que ya sabe lo que es subir a lo más alto del podio (lo logró en 2013 y 2014) y conseguir triunfos. El año pasado ganó una etapa, aunque se hundió en la general (fue 38º). Su última carrera antes del Tour será el Critérium du Dauphiné, con la que guarda una especie de relación talismán: siempre que Froome se ha impuesto aquí (2013, 2015 y 2016), ha terminado llevándose la Grande Boucle unas semanas después.

Una preparación 'familiar' para un Tour "abierto y diferente"

De esta forma, el líder de Sky llegaría a la línea de salida del Tour 2017 con 27 días de competición, exactamente los mismos que en 2016. El único cambio respecto a la temporada pasada viene dado por la sustitución de la Lieja-Bastoña-Lieja por la clásica de Cadel Evans, en la que debutará el británico en poco más de un mes. “Un calendario que me es familiar”, afirmó.

"Es un Tour muy diferente al habitual, tal vez bueno para el espectáculo"

Froome no duda en reconocer las dificultades del Tour 2017, sabedor de que el recorrido no es el que mejor se adapta a sus características. “Digamos que es un Tour muy diferente al habitual. Sólo hay tres finales en alto y sólo uno duro y largo. No se decidirá todo en un día, también porque hay pocos kilómetros contrarreloj. El resultado será una carrera más abierta y tal vez esto sea bueno para el espectáculo”, declaró a La Gazzetta dello Sport.

La rivalidad Froome-Quintana volverá a recrearse en el próximo Tour | Foto: Onely Vega-VAVEL

Rivales de entidad para el Tour

Sobre Contador: "¿Puede todavía ganar? Creo que sí, tiene la cabeza, la experiencia y la motivación"

El mejor vueltómano del momento analizó a sus principales rivales en la ronda gala. Sobre Nairo Quintana —ya acumula tres podios— señaló que le hace sufrir mucho en subida, mientras que destacó la imprevisibilidad de Alberto Contador: “¿Puede todavía ganar? Creo que sí, tiene la cabeza, la experiencia y la motivación. El cambio de equipo le irá bien”. También tuvo buenas palabras para el prometedor Romain Bardet, en pleno crecimiento, y para su excompañero Richie Porte, “del que se habla poco, pero es uno de los escaladores más fuertes del mundo”.

"Chaves ya ha demostrado a todos que puede ser competitivo”

Tampoco olvidó mencionar a los italianos Vincenzo Nibali, con el que hace mucho que no tiene un mano a mano, y Fabio Aru, que “no ha tenido una temporada fácil y ha sufrido en el Tour”. Por su parte, el colombiano Esteban Chaves, que este año volverá a luchar por la Corsa Rosa (como los dos italianos), “ya ha demostrado a todos que puede ser competitivo”, como lo demuestran sus podios en las pasadas ediciones del Giro y la Vuelta.

“Quiero correr otros cinco o seis años a un nivel alto. Todavía me siento joven"

Pese a que cumplirá 32 años en mayo, Froome cree que tiene cuerda para rato. Su llegada al ciclismo profesional fue algo más tardía de lo normal (a los 23 años), lo que, a priori, podría permitirle aguantar más años en la élite. “Quiero correr otros cinco o seis años a un nivel alto. Yo sólo llevo nueve temporadas como profesional en las piernas, todavía me siento joven. Mientras que no esté físicamente disminuido, y tenga motivaciones, voy a seguir adelante”, sostuvo el tricampeón del Tour.